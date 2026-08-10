Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur. Dobânzi de până la 7,15% pentru românii care investesc în titluri de stat

Românii pot investi din nou în titluri de stat Tezaur, cu dobânzi anuale care ajung până la 7,15%. Noua ediție a programului se desfășoară în perioada 10 august – 4 septembrie 2026, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Ministerul Finanțelor lansează luni cea de-a opta ediție din 2026 a programului Tezaur. Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat cu maturități de un an, trei ani și cinci ani.

Pentru titlurile cu maturitate de un an, dobânda anuală este de 6,20%. Cei care aleg o perioadă de trei ani beneficiază de o dobândă de 6,75% pe an, în timp ce pentru maturitatea de cinci ani dobânda ajunge la 7,15% pe an.

Titlurile de stat au o valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată.

Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investițiile în titluri de stat Tezaur sunt neimpozabile. Dobânda este plătită anual, la datele stabilite în prospectul de emisiune.

Investitorii au la dispoziție mai multe variante pentru a cumpăra titlurile de stat din această ediție, însă perioadele de subscriere diferă în funcție de canalul ales.

Prin platforma Ghișeul.ro, titlurile pot fi cumpărate în perioada 10 august – 2 septembrie 2026. Posibilitatea achiziționării titlurilor Tezaur prin această platformă este disponibilă pentru cetățenii români care au cont și dețin un card de debit.

Persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot realiza operațiunile online în perioada 10 august – 3 septembrie. Acestea pot deschide un cont de subscriere la o unitate selectată a Trezoreriei Statului, pot subscrie pentru titluri Tezaur și pot transfera ulterior sumele din contul de subscriere către un cont bancar.

La unitățile Trezoreriei Statului, perioada de subscriere este 10 august – 4 septembrie 2026.

Titlurile pot fi cumpărate și prin subunitățile Poștei Române. În mediul urban, perioada este 10 august – 3 septembrie, iar în mediul rural, 10 august – 2 septembrie.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Subscrierile deja realizate pot fi anulate numai pe durata perioadei de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Banii atrași de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi utilizați pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.

Posibilitatea achiziționării online prin Ghișeul.ro a fost introdusă în martie 2025. De atunci, cetățenii români care au cont pe platformă și dețin un card de debit pot cumpăra online titluri de stat Tezaur.