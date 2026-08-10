Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur. Dobânzi de până la 7,15% pentru românii care investesc în titluri de stat
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Ministerul Finanțelor
Românii pot investi din nou în titluri de stat Tezaur, cu dobânzi anuale care ajung până la 7,15%. Noua ediție a programului se desfășoară în perioada 10 august – 4 septembrie 2026, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.
Dobânzile oferite ajung la 7,15% pe an pentru titlurile cu maturitate de cinci ani
Ministerul Finanțelor lansează luni cea de-a opta ediție din 2026 a programului Tezaur. Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat cu maturități de un an, trei ani și cinci ani.
Pentru titlurile cu maturitate de un an, dobânda anuală este de 6,20%. Cei care aleg o perioadă de trei ani beneficiază de o dobândă de 6,75% pe an, în timp ce pentru maturitatea de cinci ani dobânda ajunge la 7,15% pe an.
Titlurile de stat au o valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată.
Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investițiile în titluri de stat Tezaur sunt neimpozabile. Dobânda este plătită anual, la datele stabilite în prospectul de emisiune.
Titlurile Tezaur pot fi cumpărate prin Ghișeul.ro, Trezorerie și Poșta Română
Investitorii au la dispoziție mai multe variante pentru a cumpăra titlurile de stat din această ediție, însă perioadele de subscriere diferă în funcție de canalul ales.
Prin platforma Ghișeul.ro, titlurile pot fi cumpărate în perioada 10 august – 2 septembrie 2026. Posibilitatea achiziționării titlurilor Tezaur prin această platformă este disponibilă pentru cetățenii români care au cont și dețin un card de debit.
Persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot realiza operațiunile online în perioada 10 august – 3 septembrie. Acestea pot deschide un cont de subscriere la o unitate selectată a Trezoreriei Statului, pot subscrie pentru titluri Tezaur și pot transfera ulterior sumele din contul de subscriere către un cont bancar.
La unitățile Trezoreriei Statului, perioada de subscriere este 10 august – 4 septembrie 2026.
Titlurile pot fi cumpărate și prin subunitățile Poștei Române. În mediul urban, perioada este 10 august – 3 septembrie, iar în mediul rural, 10 august – 2 septembrie.
Cine poate investi și ce se întâmplă cu banii plasați în titlurile de stat
Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.
Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Subscrierile deja realizate pot fi anulate numai pe durata perioadei de subscriere, prin depunerea unei cereri.
Banii atrași de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi utilizați pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.
Posibilitatea achiziționării online prin Ghișeul.ro a fost introdusă în martie 2025. De atunci, cetățenii români care au cont pe platformă și dețin un card de debit pot cumpăra online titluri de stat Tezaur.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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