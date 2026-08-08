TEZAUR revine cu dobânzi de până la 7,15% pe an. Românii pot investi din 10 august în noua ediție a titlurilor de stat

Ministerul Finanțelor deschide luni, 10 august, cea de-a opta ediție din acest an a Programului TEZAUR, oferind din nou posibilitatea persoanelor fizice să investească în titluri de stat cu dobânzi fixe și venituri neimpozabile. Noua emisiune va fi disponibilă până la începutul lunii septembrie și include trei maturități, de unu, trei și cinci ani.

Programul continuă să reprezinte una dintre cele mai populare modalități de economisire pentru români, în condițiile în care câștigurile obținute nu sunt impozitate, iar investițiile pot fi făcute atât online, cât și prin unitățile Trezoreriei Statului sau ale Poștei Române.

Noua emisiune de titluri de stat începe pe 10 august și se încheie pe 4 septembrie 2026.

Investitorii pot alege între trei variante de economisire:

maturitate de 1 an, cu dobândă anuală de 6,20%;

maturitate de 3 ani, cu dobândă anuală de 6,75%;

maturitate de 5 ani, cu dobândă anuală de 7,15%.

Titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată și au o valoare nominală de 1 leu, ceea ce înseamnă că investițiile pot începe cu sume reduse.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziția investitorilor mai multe modalități de subscriere.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

între 10 august și 2 septembrie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

între 10 august și 3 septembrie 2026, online, de către persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului;

între 10 august și 4 septembrie 2026, direct la ghișeele unităților Trezoreriei Statului;

prin subunitățile Poștei Române, în perioada 10 august – 3 septembrie în mediul urban și 10 august – 2 septembrie în mediul rural.

Persoanele care aleg varianta online prin SPV pot realiza integral procesul de subscriere fără a merge la ghișeu. Acestea își pot deschide contul de subscriere, pot cumpăra titlurile de stat și pot solicita ulterior transferul banilor către propriul cont bancar.

Ministerul Finanțelor subliniază că unul dintre principalele beneficii ale programului îl reprezintă faptul că veniturile obținute sunt scutite de impozit.

Dobânda este fixă și se plătește anual, la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

În același timp:

titlurile de stat pot fi transferate;

pot fi răscumpărate înainte de scadență;

investitorii pot realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni;

subscrierile pot fi anulate în perioada de ofertă, prin depunerea unei cereri.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Fondurile atrase prin aceste emisiuni sunt utilizate de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul reamintește că, începând din martie 2025, românii pot cumpăra titluri de stat și prin platforma Ghișeul.ro.

Această opțiune este disponibilă persoanelor care dețin un cont pe platformă și un card de debit, ceea ce permite realizarea investiției complet online, fără deplasări la ghișeu.

Cum pot fi transferați banii din contul TEZAUR

Pentru investitorii care doresc să transfere rapid fondurile din contul de subscriere TEZAUR în propriul cont bancar, Ministerul Finanțelor pune la dispoziție un ghid dedicat.

Procedura presupune completarea formularului Ordin de plată multiplu electronic (OPME).

Pașii sunt următorii:

descărcarea formularului din secțiunea Tezaur Online de pe site-ul Ministerului Finanțelor și deschiderea acestuia exclusiv cu Adobe Acrobat Reader;

completarea datelor de identificare și a IBAN-ului contului bancar în care vor fi transferați banii;

calcularea sumei finale, după reținerea comisionului de transfer, respectiv 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 de lei și 6 lei pentru transferuri care depășesc acest prag;

validarea și salvarea formularului;

încărcarea documentului în contul SPV, prin opțiunea „Depunere formulare”.

După transmiterea documentului, Ministerul Finanțelor precizează că transferul sumelor va fi procesat în cel mai scurt timp posibil.