Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,50% în lei și 6,30% în euro. Donatorii de sânge primesc condiții speciale

Ministerul Finanțelor dă startul unei noi ediții Fidelis, prin care românii își pot investi economiile în titluri de stat cu dobânzi atractive și venituri neimpozabile. În plus, donatorii de sânge beneficiază și de condiții preferențiale, inclusiv dobânzi speciale și praguri de subscriere mult mai reduse.

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 7-14 august, cea de-a opta ediție a Programului Fidelis din acest an. Investitorii pot cumpăra titluri de stat cu dobânzi de până la 7,50% pentru emisiunile denominate în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro.

Pentru titlurile de stat în lei, dobânzile sunt de 6,30% pentru scadența la doi ani, 6,90% pentru cea la patru ani și 7,50% pentru cea la zece ani. Totodată, donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în lei, cu scadența la doi ani și o dobândă de 7,30%.

În cazul titlurilor de stat denominate în euro, dobânzile sunt de 4,00% pentru scadența la trei ani și de 6,30% pentru cea la zece ani. Și în această ediție este disponibilă o tranșă specială pentru donatorii de sânge, cu scadența la trei ani și o dobândă de 5,00%.

Ministerul Finanțelor precizează că tranșele speciale sunt destinate investitorilor care pot face dovada că au donat sânge începând cu 1 martie 2026, în cadrul campaniei „România are sânge de rocker”, desfășurată în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Donatorii de sânge care aleg să investească în titlurile de stat Fidelis beneficiază de condiții speciale de subscriere. Astfel, pragul minim este de 500 de lei, față de nivelul standard de 5.000 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei. Pentru emisiunile în euro, pragul minim este de 100 de euro, comparativ cu cel standard de 1.000 de euro, în limita unui plafon de 20.000 de euro.

Ministerul Finanțelor precizează că investitorii pot vinde titlurile de stat Fidelis înainte de scadență, urmând să încaseze dobânda aferentă perioadei de deținere, în funcție de prețul obținut la tranzacționarea pe bursă. Veniturile obținute din deținerea acestor titluri sunt neimpozabile, iar instrumentele oferă flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului de investiții.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile denominate în lei și de 100 de euro pentru cele denominate în euro.