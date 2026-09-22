Tencent lansează un nou model AI pentru generarea de imagini. Compania intră în competiție cu ByteDance, Google și Alibaba

Tencent a lansat Hy Image 3.5 Preview, cea mai nouă versiune a modelului său de inteligență artificială pentru generarea de imagini. Compania chineză accelerează astfel dezvoltarea tehnologiilor AI dincolo de modelele bazate pe text și începe să le integreze în propriile produse.

Noul model oferă performanțe îmbunătățite față de versiunea precedentă și urmează să fie introdus în mai multe servicii ale Tencent, inclusiv în chatbotul Yuanbao și în instrumentele pentru editare video și design.

Lansarea a avut loc în aceeași zi în care Alibaba Group a dat startul propriei conferințe dedicate inteligenței artificiale, într-un moment în care marile companii chineze concurează pentru dezvoltarea unor modele tot mai performante.

Tencent încearcă în special să extindă utilizarea AI dincolo de generarea de text. Unul dintre obiectivele companiei este dezvoltarea unor sisteme capabile să îndeplinească sarcini pentru cei peste un miliard de utilizatori ai ecosistemului WeChat.

Interesul pentru astfel de sisteme a crescut și după succesul înregistrat de Muse, sistemul Meta centrat pe agenți AI, care a ajuns în această săptămână în fruntea clasamentelor de descărcări din magazinele de aplicații mobile.

Astfel de agenți pot adapta conținutul pentru utilizatori și îi pot ajuta să îndeplinească diferite sarcini, precum cumpărăturile sau comandarea unei mașini pentru transport.

Acțiunile Tencent au crescut cu peste 7% la Hong Kong, în contextul lansării noului model și al interesului pentru strategia companiei în domeniul inteligenței artificiale.

„Unii investitori fac comparații între Tencent și Meta, în special datorită ecosistemului social unic al WeChat și potențialului acestuia de a susține la scară largă un asistent personal bazat pe AI”, a declarat Gary Tan, manager de portofoliu la Allspring Global Investments.

Tencent a rămas până acum în urma altor mari companii de tehnologie în dezvoltarea unor modele lingvistice de mari dimensiuni care să împingă limitele tehnologiei. Compania încearcă însă să recupereze diferența, inclusiv prin recrutarea unor specialiști care au lucrat anterior la OpenAI.

Printre aceștia se numără Yao Shunyu, care a reorganizat infrastructura AI a Tencent și standardele utilizate pentru evaluarea modelelor.

Yao ocupă în prezent funcția de cercetător-șef în domeniul inteligenței artificiale și a criticat public dezvoltarea modelelor doar cu scopul obținerii unor rezultate cât mai bune în clasamentele de performanță.

Strategia Tencent va pune în schimb accent pe integrarea tehnologiei în produse și pe rezolvarea unor probleme concrete.

Compania a continuat să recruteze specialiști și după venirea lui Yao. Tian Yonglong, fost cercetător OpenAI specializat în computer vision, s-a alăturat Tencent în luna iulie și conduce în prezent dezvoltarea modelelor care combină procesarea imaginilor și a limbajului în cadrul echipei Hunyuan.

Hy Image 3.5 Preview a fost testat de sute de designeri ai Tencent înainte de lansare.

Potrivit companiei, modelul a obținut rezultate comparabile cu Seedream 5.0 Pro al ByteDance. Tencent susține, de asemenea, că noul model a avut performanțe ușor mai bune decât Nano Banana Pro de la Google și Qwen-Image-3.0 Pro de la Alibaba.

Compania nu a prezentat însă date cantitative care să susțină aceste comparații.

Noul instrument ar putea avea o utilitate directă și în activitatea Tencent. Grupul are mii de designeri și artiști care lucrează în industria jocurilor video, iar tehnologia de generare a imaginilor ar putea fi integrată în procesele lor de lucru.