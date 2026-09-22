Hidroelectrica aproape își dublează bugetul de investiții. Compania a alocat 1,4 miliarde de lei în 2026

Hidroelectrica are în acest an un buget de investiții de 1,4 miliarde de lei, aproape dublu față de realizările din 2025. Compania pregătește investiții în retehnologizarea capacităților hidro, dar și în energie solară și sisteme de stocare în baterii.

Radu Constantin, Chief Administrative Officer (CAO) în cadrul Hidroelectrica, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de specialitate, că dezvoltarea noilor capacități de producție trebuie însoțită de posibilitatea ca energia produsă să ajungă efectiv la consumator.

Reprezentantul companiei a arătat că energia regenerabilă a depășit 54% la nivelul Uniunii Europene, potrivit cifrelor pentru semestrul al doilea, iar direcția de dezvoltare a sectorului energetic este clară.

„Indiferent câţi megawaţi vom pune noi în funcţiune, indiferent de ce proiecte sunt acum de ordinul gigawaţilor în România, la final trebuie să avem în vedere că dezideratul principal trebuie să fie consumatorul final”, a declarat Radu Constantin.

Hidroelectrica are pentru 2026 un buget de investiții de 1,4 miliarde de lei, aproape dublu față de realizările din anul precedent.

La acestea se adaugă proiectele aflate deja în derulare sau în pregătire. Potrivit lui Constantin, contractele semnate și cele aflate în portofoliul pentru perioada 2024-2026, inclusiv proiectele care urmează să fie lansate în această toamnă, depășesc șapte miliarde de lei. O parte dintre investiții va fi finanțată din fondurile proprii ale Hidroelectrica.

Numai în acest an, Hidroelectrica a semnat contracte în valoare de peste 1,3 miliarde de lei.

Cel mai important dintre acestea este proiectul de retehnologizare de la Râul Mare-Retezat, pentru care a fost semnat un contract de aproape un miliard de lei.

„Cea mai importantă realizare a acestui an este semnarea contractului de retehnologizare de la Râul Mare-Retezat. Acolo am semnat un contract în valoare de aproape un miliard de lei, a cărui perspectivă de retehnologizare se va vedea peste câţiva ani”, a precizat reprezentantul companiei.

Astfel de investiții au însă termene lungi de implementare. Potrivit lui Radu Constantin, un proiect pentru retehnologizarea capacităților hidro poate dura cinci, șase sau chiar șapte ani, iar efectele investițiilor vor fi vizibile pe termen lung.

Strategia Hidroelectrica nu se limitează la capacitățile hidro. Compania urmărește să combine producția hidro cu noi capacități solare și sisteme de stocare în baterii.

Două proiecte pentru baterii au fost deja lansate la Parcul Eolian Crucea. În plus, compania a semnat contractul pentru sistemul de baterii de la Porțile de Fier 2.

Valoarea proiectelor „green” semnate până acum de Hidroelectrica depășește 600 de milioane de lei, potrivit lui Radu Constantin.

Investițiile ar urma să aducă noi capacități în Sistemul Energetic Național, însă reprezentantul companiei a atras atenția că dezvoltarea producției trebuie însoțită și de infrastructura necesară pentru distribuirea energiei către consumatori.

Radu Constantin a vorbit și despre dificultățile întâlnite în implementarea investițiilor. Hidroelectrica se supune legislației privind achizițiile publice, ceea ce poate duce în anumite situații la întârzieri.

Compania colaborează cu Ministerul Energiei, însă procedurile de achiziție și eventualele contestații depuse în cadrul licitațiilor pot prelungi termenele.