Guvernul a aprobat bugetul CFR Călători. Compania estimează venituri de peste 4,1 miliarde de lei în 2026

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 al CFR Călători. Compania estimează că va încheia anul cu un profit de 25 de milioane de lei, după pierderea de 27,3 milioane de lei înregistrată în 2025, în timp ce investițiile sunt programate să depășească 1,1 miliarde de lei.

Veniturile totale ale companiei sunt programate la 4,138 miliarde de lei în 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 19,66% față de nivelul realizat anul trecut.

Cheltuielile totale sunt estimate la 4,113 miliarde de lei, cu 18% peste cele din 2025.

Diferența dintre venituri și cheltuieli ar urma să permită CFR Călători să revină pe profit. Rezultatul brut programat pentru acest an este de 25 de milioane de lei. În 2025, operatorul feroviar înregistrase o pierdere de 27,3 milioane de lei.

Cifra de afaceri este estimată la 1,338 miliarde de lei, în creștere cu 11,01% față de anul precedent.

Bugetul prevede subvenții în valoare de 1,674 miliarde de lei, în conformitate cu legislația în vigoare. Suma este cu 17,62% mai mică decât nivelul realizat la finalul anului 2025.

În același timp, compania estimează o reducere a sumelor restante.

Plățile restante sunt prognozate la 70 de milioane de lei la sfârșitul anului, în scădere cu 3,14%. O diminuare mult mai puternică este prevăzută în cazul creanțelor restante, care ar urma să ajungă la 40 de milioane de lei, cu 64,93% sub nivelul din 2025.

Guvernul arată că bugetul trebuie să asigure resursele financiare necesare desfășurării activității CFR Călători și îndeplinirii obligațiilor companiei față de terți.

Una dintre cele mai importante creșteri din buget apare la investiții. Sursele de finanțare destinate acestora sunt programate la 1,132 miliarde de lei, cu 65,61% mai mult decât în anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții sunt stabilite la același nivel, de 1,132 miliarde de lei. Potrivit Executivului, acestea sunt acoperite integral din sursele de finanțare disponibile.

Bugetul prezentat de Guvern nu detaliază în informațiile comunicate modul în care suma destinată investițiilor va fi repartizată între diferitele proiecte ale companiei.

Pentru 2026, CFR Călători estimează un număr mediu de 10.126 de salariați. Comparativ cu nivelul realizat în 2025, compania ar urma să aibă cu 66 de angajați mai puțin.

Executivul precizează că prin bugetul aprobat se urmăresc eficientizarea utilizării resurselor, menținerea echilibrului financiar, reducerea riscurilor și asigurarea rentabilității companiei.