Frații Pavăl ajung la peste 25.000 de angajați. Dedeman și Carrefour au împreună mai mulți salariați decât CFR
SURSA FOTO: Elita României - Frații Pavăl
Frații Pavăl ajung să controleze companii cu peste 25.000 de angajați în România, după preluarea Carrefour România, potrivit Bacău.net. Calculul se bazează pe numărul mediu de salariați raportat de Dedeman și Carrefour pentru 2025. Împreună, cele două societăți depășesc efectivul mediu al CFR S.A., compania aflată pe primul loc între angajatorii individuali din țară.
Frații Pavăl controlează două companii cu un total de 25.375 de angajați
Frații Pavăl, Dragoș și Adrian, fondatorii Dedeman, ajung după preluarea Carrefour România să controleze două societăți care însumează 25.375 de salariați, potrivit mediilor anuale declarate în bilanțurile pentru 2025.
Din acest total, Dedeman numără 12.702 angajați, iar Carrefour România contribuie cu alți 12.673. Comparația cu cel mai mare angajator individual din România se referă, așadar, la efectivele cumulate ale celor două firme controlate de familia Pavăl.
La momentul tranzacției, rețeaua Carrefour cuprindea aproape 480 de magazine, organizate în mai multe formate comerciale.
Dedeman a raportat profit, iar Carrefour România a încheiat anul pe pierdere
Rezultatele financiare pentru 2025 arată că Dedeman și Carrefour România au avut fiecare afaceri de peste 13 miliarde de lei, însă au încheiat anul cu rezultate nete diferite.
Dedeman S.R.L., cu sediul în Bacău, a înregistrat o cifră de afaceri de 13,15 miliarde de lei și un profit net de aproximativ 1,635 miliarde de lei. Numărul mediu de salariați al companiei a fost de 12.702.
Carrefour România S.A. a avut o cifră de afaceri de 14,18 miliarde de lei, la un efectiv mediu de 12.673 de angajați. Societatea a raportat o pierdere netă de aproximativ 64,4 milioane de lei.
Cumulat, cifra de afaceri a celor două companii pentru 2025 se situează la aproximativ 27,34 miliarde de lei, echivalentul a circa 5,20 miliarde de euro, potrivit datelor prezentate de sursa citată.
CFR S.A. a avut un număr mediu de 23.666 de salariați în 2025
Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. ocupă primul loc între societățile individuale din România în funcție de numărul mediu de angajați declarat pentru 2025, cu 23.666 de salariați. Efectivul cumulat al Dedeman și Carrefour România este mai mare cu 1.709 persoane.
Raportul oficial al CFR consemnează separat numărul de persoane înregistrate la sfârșitul anului: 23.728. Pentru comparația cu cele două companii controlate de frații Pavăl este utilizată media anuală de 23.666 de salariați.
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