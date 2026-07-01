Banca Transilvania acordă cea mai mare finanțare din istoria sa. Pavăl Holding cumpără Carrefour România într-o tranzacție de referință

Banca Transilvania anunță cea mai mare finanțare acordată vreodată de instituție și, totodată, cea mai mare finanțare bilaterală realizată pe piața bancară din România. Creditul susține achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding, grupul de investiții controlat de familia Pavăl, proprietara Dedeman.

Tranzacția este considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani pe piața locală de fuziuni și achiziții și marchează extinderea celui mai mare grup antreprenorial românesc într-un nou sector strategic – retailul alimentar. Reprezentanții Băncii Transilvania și ai Pavăl Holding afirmă că operațiunea consolidează capitalul românesc într-un domeniu esențial al economiei.

Potrivit Băncii Transilvania, finanțarea reprezintă un moment de referință atât pentru instituția bancară, cât și pentru piața financiară din România, fiind cea mai mare operațiune bilaterală de acest tip realizată până în prezent.

Fondurile sunt destinate achiziției Carrefour România de către Pavăl Holding, compania de investiții a familiei Pavăl, care își diversifică astfel portofoliul într-un sector cu impact direct asupra consumului și economiei naționale.

Achiziția Carrefour România marchează intrarea grupului controlat de frații Pavăl într-un nou segment de business, după dezvoltarea celui mai mare lanț românesc de magazine de bricolaj, Dedeman, și realizarea unor investiții importante în domenii precum imobiliare, energie, agricultură, industrie, servicii și turism.

Potrivit comunicatului, tranzacția este văzută ca un pas strategic pentru extinderea activității Pavăl Holding într-un domeniu esențial pentru economia și consumul din România.

Directorul general al Băncii Transilvania, Ömer Tetik, afirmă că această finanțare demonstrează capacitatea băncii de a susține proiecte de mare anvergură și companii antreprenoriale românești.

„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună.”

Și Cosmin Călin, director general adjunct Large Corporate al Băncii Transilvania, consideră că achiziția reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni din piața românească de fuziuni și achiziții.

„Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziție, una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de M&A din România, cât și din retailul românesc. Mulțumim echipei Pavăl Holding pentru colaborarea deosebită în tot acest proces complex și ambițios.”

Vicepreședintele Pavăl Holding, Karina Pavăl, a transmis că succesul proiectului s-a bazat pe colaborarea dintre cele două organizații și pe relația construită în timp.

„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens.”

Banca Transilvania este în prezent cea mai mare instituție financiară din România și din sud-estul Europei, având o cotă de piață de aproximativ 23%, peste cinci milioane de clienți, circa 75.000 de acționari și investitori și o rețea națională formată din 530 de sedii. Totodată, banca are în portofoliu peste 550.000 de companii și se poziționează drept principalul finanțator al mediului de afaceri românesc.

La rândul său, Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl și cel mai mare grup antreprenorial cu capital românesc. Pe lângă Dedeman, compania deține investiții în numeroase sectoare ale economiei, inclusiv imobiliare, agricultură, energie, industrie, servicii și turism. Achiziția Carrefour România reprezintă un nou pas în strategia de extindere și diversificare a grupului.