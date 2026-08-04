MOOV Leasing obține o facilitate de credit sindicalizat de 187 milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării și extinderea leasingului operațional în România

București, 4 august 2026 – MOOV Leasing anunță semnarea unei noi facilități de credit sindicalizat în valoare de 187 milioane de euro, una dintre cele mai importante finanțări sindicalizate acordate unei companii antreprenoriale din sectorul leasingului operațional din România. Noua facilitate va susține următoarea etapă de dezvoltare a companiei, extinderea accesului la leasing operațional pentru IMM-uri și lansarea produselor dedicate persoanelor fizice.

Facilitatea refinanțează creditul sindicalizat de 110 milioane de euro contractat de companie anul trecut și majorează cu peste 70% capacitatea de finanțare a MOOV. Majorarea confirmă încrederea băncilor în modelul de business al companiei, în performanța sa operațională și în perspectivele pieței de mobilitate din România.

Tranzacția a fost coordonată de UniCredit Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank, în calitate de Global Coordinators, Mandated Lead Arrangers și Co-Documentation Agents, alături de ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch și Exim Banca Românească, în calitate de Mandated Lead Arrangers. În cadrul tranzacției, UniCredit SpA a acționat și ca ESG Coordinator, Banca Transilvania ca Facility Agent, iar Raiffeisen Bank ca Security Agent.

Sustain LCM Finance, fondată de Grația Annamaria Popescu, a asistat MOOV în structurarea și coordonarea acestei finanțări sindicalizate, care include și o componentă de sustenabilitate de tip SLL, oferind consultanță specializată pe tot parcursul procesului de sindicalizare.

Facilitatea este structurată ca Sustainability-Linked Loan (SLL), mecanism prin care anumiți parametri ai finanțării sunt corelați cu atingerea unor obiective de sustenabilitate, de mediu și sociale, asumate de companie. Această structură reflectă angajamentul MOOV de a integra principiile ESG în dezvoltarea afacerii și de a construi un model de creștere responsabil, aliniat celor mai bune practici europene.

Capital pentru următoarea etapă de dezvoltare

Noua facilitate va permite companiei să accelereze implementarea strategiei de creștere pe trei direcții majore:

Accelerarea finanțării IMM-urilor prin extinderea accesului la soluții moderne și flexibile de mobilitate;

prin extinderea accesului la soluții moderne și flexibile de mobilitate; Lansarea leasingului operațional pentru persoane fizice , oferind clienților individuali o alternativă simplă și predictibilă la achiziția tradițională a unui autoturism;

, oferind clienților individuali o alternativă simplă și predictibilă la achiziția tradițională a unui autoturism; Extinderea ecosistemului de parteneri, prin dezvoltarea colaborării cu importatori și rețele naționale de dealeri auto, diversificând oferta disponibilă prin platforma MOOV.

Prin această finanțare, compania își consolidează capacitatea de a răspunde unei piețe aflate într-un proces accelerat de transformare, în care mobilitatea este tot mai des privită ca un serviciu, iar utilizarea autovehiculelor câștigă teren în raport cu deținerea acestora.

MOOV Leasing continuă ritmul accelerat de creștere

Fondată în 2022, MOOV este una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din piața românească de leasing operațional și servicii de mobilitate. Compania operează printr-o platformă digitală proprie, accesibilă atât online, cât și în showroom-urile dealerilor parteneri din toată țara. Platforma simplifică întregul proces, de la selecția autovehiculului până la semnarea contractului și administrarea acestuia.

În 2025, MOOV a raportat o cifră de afaceri de 189,9 milioane de lei, mai mult decât dublu față de anul anterior, în timp ce activele totale au ajuns la 535,8 milioane de lei, reflectând ritmul accelerat de dezvoltare și consolidarea poziției companiei pe piață.

Declarația fondatorilor

Mircea Dihel și Bogdan Speteanu, fondatori MOOV Leasing:

„Semnarea acestei facilități sindicalizate marchează un nou moment important în dezvoltarea MOOV. Creșterea plafonului de finanțare de la 110 milioane de euro la 187 milioane de euro reprezintă o confirmare a încrederii pe care partenerii noștri bancari o acordă modelului nostru de business, capacității de execuție și rezultatelor obținute în ultimii ani.

Noua facilitate ne oferă resursele necesare pentru a continua dezvoltarea accelerată a segmentului IMM, dar și pentru a face un pas firesc către leasingul operațional destinat persoanelor fizice. Ne propunem să facem accesul la mobilitate mai simplu, mai transparent și complet digital, oferind clienților o alternativă modernă la achiziția tradițională a unui autoturism. Totodată, vom continua extinderea rețelei naționale de parteneri și dezvoltarea platformei tehnologice care stă la baza modelului nostru de business.”

Declarații finanțatori

Roxana Bujor, Director Executive Corporate, UniCredit Bank

„Suntem încântați să susținem MOOV într-o nouă etapă de dezvoltare, printr-o facilitate sindicalizată care reflectă atât performanța și potențialul de creștere ale companiei, cât și încrederea solidă a comunității bancare în strategia sa. Dimensiunea finanțării, majorată semnificativ față de facilitatea precedentă, confirmă capacitatea MOOV de a construi un model de business competitiv și scalabil într-o piață de mobilitate aflată în transformare. Componenta de sustenabilitate a tranzacției adaugă o perspectivă importantă de responsabilitate pe termen lung și susține integrarea obiectivelor ESG în planurile de dezvoltare ale companiei.”

Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania

„Prin această finanțare susținem dezvoltarea unui jucător important din domeniul leasingului operațional și al soluțiilor de mobilitate, o companie care îmbină creșterea sustenabilă cu performanța operațională. Credem în modelele de afaceri care generează valoare pe termen lung, contribuie la reducerea impactului asupra mediului și sprijină tranziția către o economie mai verde. Această tranzacție reafirmă angajamentul Băncii Transilvania de a susține companiile inovatoare care integrează principiile sustenabilității în strategia lor de dezvoltare și contribuie la construirea unui viitor mai responsabil.”

Alin Neacșu, Director Executiv Corporații Mari, Raiffeisen Bank

„Raiffeisen Bank susține dezvoltarea MOOV de la începuturile companiei și suntem încântați să continuăm această colaborare prin participarea la noua finanțare sindicalizată. Rolul nostru de coordonator al sindicatului reflectă angajamentul de lungă durată față de MOOV și încrederea în strategia și potențialul său de creștere. Această tranzacție demonstrează capacitatea pieței bancare de a susține companiile românești cu modele de afaceri solide și ambiții de dezvoltare pe termen lung.”

Declarația Sustain LCM Finance

Grația Annamaria Popescu, Fondator și CEO Sustain LCM Finance:

„Ne bucurăm să continuăm colaborarea cu MOOV prin furnizarea serviciilor de structurare, negociere și coordonare a acestei finanțări sindicalizate, cu componentă de sustenabilitate, care reprezintă un nou pas în strategia sa de dezvoltare. Observăm un interes crescut din partea companiilor pentru finanțările sindicalizate sustenabile – aceste instrumente oferă flexibilitate, susțin accesul la capital și creează valoare pe termen lung. Această tranzacție evidențiază, totodată, importanța unei consultanțe specializate în astfel de finanțări complexe, precum și a unei colaborări strânse și responsabile între părțile implicate.”

Asistența juridică

Tranzacția a fost asistată juridic de Filip & Company, pentru consorțiul de bănci, respectiv de Stoica, Popa & Asociații, pentru MOOV.

Despre MOOV Leasing

MOOV este o companie românească specializată în leasing operațional și servicii de mobilitate, construită pe un model digital-first și orientată către simplificarea accesului la utilizarea autovehiculelor pentru companii și persoane fizice. Prin digitalizare, flexibilitate contractuală și servicii integrate, compania oferă o experiență modernă de mobilitate, adaptată cerințelor actuale ale pieței.

Detalii MOOV Leasing contact presă:

Delia Cristea

Director Marketing

(0743) 138 004

delia.cristea@moovleasing.ro

Articol publicat la initiativa MOOV Leasing