Raiffeisen Bank România și-a majorat profitul la 849 de milioane de lei în primul semestru. Creditarea și baza de clienți au continuat să crească

Raiffeisen Bank România a încheiat primul semestru din 2026 cu rezultate financiare în creștere, susținute de extinderea bazei de clienți, avansul creditării și dezvoltarea serviciilor digitale. Banca a raportat un profit net de 849 de milioane de lei și active totale de aproape 92 de miliarde de lei, în timp ce finanțările acordate populației și companiilor au continuat să accelereze.

Raiffeisen Bank a anunțat că segmentul Retail a înregistrat o creștere de 44% a numărului de clienți noi comparativ cu primul semestru din 2025. Totodată, numărul clienților care și-au deschis relația cu banca prin canalele digitale s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând un avans de 110%.

Și Divizia Antreprenori a raportat rezultate în creștere, numărul clienților noi fiind cu 70% mai mare decât în primul semestru din 2025.

La finalul lunii iunie, baza totală de clienți a ajuns la aproape 2,4 milioane. Rețeaua băncii include 264 de sucursale, 1.150 de ATM-uri și MFM-uri și aproape 45.000 de terminale POS.

Activele totale ale Raiffeisen Bank România au urcat la 91,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 4% comparativ cu finalul anului 2025.

Profitul net aferent primului semestru s-a ridicat la 849 de milioane de lei, în timp ce cheltuielile operaționale au crescut cu 5%.

„Rezultatele din prima jumătate a anului 2026 confirmă capacitatea noastră de a menține un ritm solid de creștere și o relație apropiată cu clienții. Ne continuăm dezvoltarea ca partener și consultant financiar de încredere, investim în oamenii noștri pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluție ale clienților și facem serviciile bancare mai simple, mai rapide și mai intuitive. În același timp, extindem utilizarea pragmatică a tehnologiei, în special a inteligenței artificiale, pentru a susține creșterea băncii, păstrând interacțiunea umană în centrul experienței oferite clienților”, declară Zdenek Romanek, președinte și CEO, Raiffeisen Bank România.

Volumul creditelor nete acordate clienților a ajuns la 52,1 miliarde de lei, în creștere cu 14% față de iunie 2025 și cu 7% comparativ cu finalul anului trecut.

Pe segmentul persoanelor fizice, creditarea a avansat cu 16%, evoluția fiind susținută în principal de creditele negarantate, care au crescut cu 19%.

În același timp, volumul noilor credite garantate acordate în primul semestru a fost cu peste 57% mai mare decât în perioada similară din 2025. Banca atribuie această evoluție atât interesului pentru finanțarea achizițiilor imobiliare, cât și îmbunătățirii ofertei de creditare.

Și finanțările acordate companiilor au continuat să crească. Portofoliul total destinat segmentelor de business a avansat cu 12% față de iunie 2025, în principal datorită evoluției segmentului Corporații.

În cazul antreprenorilor din segmentul Mid-Corporate, portofoliul creditelor pentru investiții a crescut cu 29%, iar stocul total al creditelor a avansat cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Depozitele atrase de la clienți au ajuns la 70,4 miliarde de lei, în creștere cu 7% față de iunie 2025.

Depozitele persoanelor fizice au avansat cu 11%, susținute în special de interesul pentru depozitele la termen, în timp ce resursele atrase din segmentele corporații, IMM și instituții financiare au crescut, cumulat, cu 3%.

Banca arată că interesul pentru economisire s-a reflectat și într-o pondere mai mare a conturilor de economii și depozitelor în totalul pasivelor, de la 55% la 58%.

În paralel, procesul de digitalizare a continuat să accelereze. Potrivit Raiffeisen Bank, unul din doi clienți care au contractat un credit de nevoi personale sau un card de credit a ales varianta 100% digitală, prin aplicația Smart Mobile.

Calitatea portofoliului de credite s-a menținut la un nivel ridicat, rata expunerilor neperformante fiind de 1,49%, iar costul riscului s-a situat la 29 de puncte de bază.