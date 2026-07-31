OMV Petrom a crescut veniturile cu 25%. Profitul net a scăzut la 1,8 miliarde de lei

OMV Petrom a încheiat primul semestru din 2026 cu un profit net de 1,8 miliarde de lei, în scădere cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. În același timp, compania a raportat venituri consolidate mai mari și investiții în creștere. Evoluția a fost influențată atât de performanța segmentelor operaționale, cât și de factori financiari și fiscali care au afectat rezultatul final.

OMV Petrom a raportat venituri din vânzări consolidate de 21,314 miliarde de lei în primele șase luni din 2026, în creștere cu 25% comparativ cu perioada similară din 2025. Compania explică această evoluție prin prețurile și volumele mai ridicate ale produselor petroliere comercializate, dar și prin creșterea volumelor de energie electrică și gaze naturale vândute.

Segmentul Rafinare și Marketing a continuat să genereze cea mai mare parte a afacerilor grupului, reprezentând 69% din totalul vânzărilor consolidate. Segmentul Gaze și Energie a contribuit cu 31% din vânzări, în timp ce Explorare și Producție a avut o pondere de numai 0,1%, deoarece cea mai mare parte a livrărilor din acest sector se realizează în interiorul grupului și nu către clienți externi.

Rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, a urcat la 2,969 miliarde de lei în primul semestru din 2026, comparativ cu 2,451 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost susținută în principal de contribuția mai bună a segmentului Gaze și Energie, dar și de rezultatele îmbunătățite din Rafinare și Marketing și Explorare și Producție.

În cadrul segmentului Gaze și Energie, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a trecut pe plus, ajungând la 318 milioane de lei, după ce în primul semestru al anului trecut compania înregistra un rezultat negativ de 94 milioane de lei.

Totodată, segmentul Rafinare și Marketing a raportat un rezultat din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, de 1,253 miliarde de lei, față de 945 milioane de lei în primul semestru din 2025. În același timp, segmentul Explorare și Producție și-a îmbunătățit rezultatul operațional, care a crescut la 1,548 miliarde de lei, comparativ cu 1,484 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut.

Deși activitatea operațională a evoluat favorabil, rezultatul final a fost afectat de o serie de factori extraordinari și financiari. Linia de consolidare a avut o contribuție negativă de 96 milioane de lei, după ce în primul semestru din 2025 contribuise pozitiv cu 169 milioane de lei, pe fondul evoluției cotațiilor de piață, scriu cei de la financialintelligence.ro.

Rezultatele au reflectat și majorarea achizițiilor de mărfuri, atât în ceea ce privește costurile, cât și volumele. În același timp, rata efectivă a impozitului pe profit la nivelul grupului, calculată pentru rezultatul CCA excluzând elementele speciale, a urcat la 18%, față de 16% în perioada similară a anului precedent.

Profitul net CCA excluzând elementele speciale atribuibil acționarilor societății-mamă s-a situat la 2,194 miliarde de lei, ușor sub nivelul de 2,283 miliarde de lei raportat în primele șase luni din 2025.

Compania arată că elementele speciale au generat cheltuieli nete de 752 milioane de lei, influențate în principal de pierderi temporare rezultate din instrumente financiare derivate în segmentul Gaze și Energie, de contribuția temporară de solidaritate aferentă trimestrului al doilea din 2026 și de ajustările de depreciere pentru alte active financiare legate de obligațiile de abandonare. În aceeași perioadă din 2025, aceste elemente speciale însumau cheltuieli nete de 136 milioane de lei.

În același timp, câștigurile din deținerea stocurilor au ajuns la 278 milioane de lei, în timp ce în primul semestru din 2025 compania înregistrase pierderi de 118 milioane de lei din aceeași sursă, evoluția fiind determinată în principal de modificările prețului petrolului.

Rezultatul din exploatare a crescut astfel la 2,496 miliarde de lei, comparativ cu 2,196 miliarde de lei în perioada similară din anul precedent.

Pe de altă parte, rezultatul financiar net s-a deteriorat semnificativ și a înregistrat o pierdere de 280 milioane de lei, față de un câștig de 255 milioane de lei în primul semestru din 2025. Compania explică această evoluție prin diminuarea veniturilor din dobânzi, în condițiile în care rezultatele din anul trecut au fost susținute de efectele favorabile ale unui litigiu și de randamente mai ridicate obținute din depozitele bancare.

Profitul înainte de impozitare a fost de 2,215 miliarde de lei, în scădere față de 2,451 miliarde de lei în perioada similară din 2025. Impozitul pe profit a totalizat 413 milioane de lei, iar rata efectivă de impozitare a crescut la 19%, comparativ cu 15% în primul semestru al anului trecut.

În aceste condiții, profitul net atribuibil acționarilor societății-mamă s-a situat la 1,802 miliarde de lei, cu 14% sub nivelul de 2,088 miliarde de lei raportat în primul semestru din 2025.

Programul investițional al grupului a continuat într-un ritm accelerat și a ajuns la 3,746 miliarde de lei în primele șase luni ale anului 2026, în creștere cu 13% față de cele 3,315 miliarde de lei investite în aceeași perioadă din 2025.

Cea mai mare parte a investițiilor a fost direcționată către segmentul Explorare și Producție, unde alocările au însumat 2,564 miliarde de lei. Rafinare și Marketing a beneficiat de investiții de 887 milioane de lei, iar segmentul Gaze și Energie a atras investiții de 289 milioane de lei, mai mult decât dublu comparativ cu nivelul de 120 milioane de lei înregistrat în primul semestru al anului trecut. Segmentul Corporativ și Altele a înregistrat investiții de 6 milioane de lei.

La 30 iunie 2026, Grupul OMV Petrom a raportat o poziție netă de numerar, incluzând leasingul, de 1,592 miliarde de lei. Nivelul este însă inferior celui înregistrat la 31 decembrie 2025, când poziția netă de numerar se ridica la 5,176 miliarde de lei.