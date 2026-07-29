Criza din agricultura românească se adâncește. Insolvențele au crescut cu aproape 80%, iar sute de firme sunt în pericol

Sectorul agricol din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Numărul companiilor care au intrat în insolvență a crescut cu aproape 80% în primul semestru din 2026, iar tot mai multe firme mari ajung în incapacitate de plată, potrivit unei analize realizate de CITR pe baza datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Potrivit analizei CITR, în primele șase luni ale anului 2026 au intrat în insolvență 226 de companii agricole, față de 127 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 80%.

Mai mult, încă de la jumătatea lunii aprilie, numărul insolvențelor înregistrate în agricultură îl depășise pe cel consemnat în întreg primul semestru al anului trecut.

Cea mai importantă schimbare este creșterea numărului de insolvențe în rândul companiilor cu active imobilizate de peste 4 milioane de euro.

Dacă în primul semestru din 2025 exista o singură astfel de companie aflată în insolvență, în aceeași perioadă din 2026 numărul acestora a ajuns la 19.

Cele 19 societăți concentrează active imobilizate de peste 235 de milioane de euro, reprezentând peste 57% din totalul activelor intrate în insolvență în acest segment la nivelul întregii economii.

„Dacă în anii anteriori vulnerabilitățile din agricultură erau absorbite în special de exploatațiile mici sau familiale, în primul semestru din 2026 asistăm la o extindere a crizei către companii de impact, cu rețele extinse de furnizori, distribuitori și finanțatori. Cumularea efectelor climatice severe cu scumpirea creditării și perturbările din lanțurile globale a creat o undă de șoc ce afectează acum companii de masă critică. Când un jucător mare din agricultură intră în incapacitate de plată, unda se transmite imediat pe întregul lanț de aprovizionare local și regional”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Analiza arată că deteriorarea situației financiare din agricultură este determinată de mai mulți factori.

Printre aceștia se numără volatilitatea prețurilor la cereale, costurile ridicate cu producția și finanțarea, secetele repetate, creșterea prețurilor la energie și îngrășăminte, precum și presiunea importurilor de cereale din Ucraina.

În plus, tot mai mulți fermieri renunță la culturile de primăvară, precum porumbul și floarea-soarelui, în favoarea culturilor de toamnă, considerate mai stabile în actualele condiții climatice.

CITR a analizat un eșantion de aproximativ 3.700 de companii agricole, dintr-un total de 13.700 care și-au depus bilanțurile și dețin active de cel puțin un milion de euro.

Rezultatele arată că 40% dintre firme se află deja în zona de risc financiar ridicat.

Totodată, 631 de companii sunt considerate în stare de insolvență iminentă, iar alte 855 sunt clasificate drept restructurabile și au nevoie urgentă de măsuri de reorganizare financiară și operațională.

Analiza CITR citează și date din Raportul BNR asupra Stabilității Financiare, publicat în iunie 2026.

Potrivit acestuia, rata creditelor neperformante în rândul companiilor nefinanciare a ajuns la 5,6%, iar în cazul microîntreprinderilor și firmelor mici, categorie din care fac parte cei mai mulți fermieri, aceasta depășește 7%.

În cazul creditelor garantate de stat, utilizate pe scară largă în agricultură în perioada 2020-2022, rata neperformanței a urcat la 11,3%, ceea ce indică faptul că măsurile de sprijin adoptate în acea perioadă nu au generat reziliența așteptată.

Potrivit CITR, cele mai multe insolvențe în rândul companiilor agricole cu active de peste 4 milioane de euro sunt înregistrate în Bacău, Hunedoara, Vaslui, Bihor și Ialomița.

În ceea ce privește numărul total al companiilor agricole aflate în risc, clasamentul este condus de:

Timiș – 147 de companii;

București – 85;

Arad – 77;

Constanța – 76;

Teleorman – 74;

Brăila – 72.

Potrivit analizei, distribuția arată că dificultățile financiare afectează atât marile exploatații agricole din vestul țării, cât și zonele tradiționale de producție agricolă din sud-est și est.

Paul-Dieter Cîrlănaru avertizează că, în acest context, viitorul companiilor agricole va depinde tot mai mult de eficiența operațională, disciplina financiară și capacitatea de a adopta din timp măsuri de restructurare, precum renegocierea datoriilor, reorganizarea activității sau atragerea unor surse specializate de finanțare.