Cerințele Regulamentului UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje rezolvate cu YVORA. Aplicația generează întregul dosar în câteva minute

Companiile europene trebuie să facă față unei noi reglementari, nici cele din România nu sunt exceptate. Din 12 august 2026, niciun ambalaj nu mai poate fi introdus legal pe piața UE fără documentație tehnică și declarație de conformitate. Ținând cont de riscurile privind neconformarea, YVORA, o aplicație dezvoltată integral în România, răspunde cerințelor Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) și oferă coerență și viteză pentru realizarea Dosarului de Conformitate. Astfel, aplicația ajută și realizează documentația tehnică și declarație de conformitate prin generare automat, arhivare și, totodată, furnizează consultanță asigurată de un expert, reducând timpul de lucru pe fluxul actual cu până la 70%.

Circulad’OR lansează YVORA – prima aplicație dezvoltată integral în România pentru gestionarea operațională și strategică a tuturor cerințelor din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR). Platforma este disponibilă pe yvora.ro, și se adresează tuturor companiilor care introduc produse ambalate pe piața Uniunii Europene.

Circulad’OR SRL, compania care a dezvoltat YVORA, este parte a grupului Reciclad’OR. Astfel, aplicația a fost construită cu sprijinul consultativ direct al specialiștilor Reciclad’OR S.A., organizație de implementare a răspunderii extinse a producătorului (OIREP) a grupului, care administrează astăzi mii de contracte active de conformare privind gestionarea ambalajelor pentru companii din România.

YVORA nu pornește ca un start-up software fără istoric, ci ca produsul unei echipe care gestionează deja, operațional, obligațiile de mediu ale unui număr mare de companii românești și răspunde exact problemelor reale întâlnite în acest proces.

Până la YVORA (www.yvora.ro), companiile gestionau conformarea la PPWR prin fișe Excel construite ad hoc, șiruri de e-mailuri cu furnizorii și consultanță externă plătită la oră – un proces lent, greu de verificat și aproape imposibil de dus la zi pe măsură ce portofoliul de ambalaje crește.

Yvora este construită direct pe mecanismele reale ale pieței românești: gestionează registrul EPR și obligațiile de raportare pe fiecare piață, reflectă specificul local (AFM, SGR/RetuRO) și este conectată la parcursul pe termen lung al PPWR.

Aternție, fiecare producător, importator sau distribuitor de produse ambalate, indiferent de dimensiune, intră sub incidența prin Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), din 12 august 2026.

Pentru un IMM fără departament dedicat de mediu, diferența dintre a avea și a nu avea un instrument dedicat nu se măsoară doar în timp, ci în risc.

Fabricanții au obligația legală, potrivit articolelor 15 și 18 din regulament, de a întocmi o Declarație de Conformitate UE (art. 39, Anexa VIII), însoțită de documentație tehnică (Anexa VII), înainte de introducerea pe piață. Fără aceste documente, un ambalaj nu este considerat introdus legal pe piață. Articolul 62 permite autorităților să interzică distribuția sau să dispună retragerea de pe raft, iar articolul 68 obligă statele membre să adopte, până la 12 februarie 2027, amenzi „efective, proporționale și cu efect de descurajare”. Tot mai mulți retaileri cer deja furnizorilor formatul standardizat Anexa VIII înainte de listare – o companie fără el riscă să piardă raftul, nu doar să plătească o amendă.

Răspunsul este unul încurajator, poate cerințele PPWR, într-un singur flux – în ordinea în care contează pentru un producător:

Declarația de Conformitate – generată automat în formatul oficial Anexa VIII, editabilă oricând, cu fiecare versiune arhivată (dată și istoric complet) și regenerare în bloc la orice modificare legislativă.

generată automat în formatul oficial Anexa VIII, editabilă oricând, cu fiecare versiune arhivată (dată și istoric complet) și regenerare în bloc la orice modificare legislativă. Documentația tehnică (Anexa VII) – construită din datele ambalajului, cu specificații, excepții și termene de aplicare pe fiecare câmp – ca documentul să fie întocmit corect, nu doar completat.

construită din datele ambalajului, cu specificații, excepții și termene de aplicare pe fiecare câmp – ca documentul să fie întocmit corect, nu doar completat. Fișa detaliată a ambalajelor – structura completă a fiecărui ambalaj: componente, cod de ambalaj, materiale, restricții PFAS și metale grele.

structura completă a fiecărui ambalaj: componente, cod de ambalaj, materiale, restricții PFAS și metale grele. Baze de date și arhivări complete – tot dosarul fiecărui ambalaj, arhivat imutabil și descărcabil într-un singur ZIP – dovada la un control.

tot dosarul fiecărui ambalaj, arhivat imutabil și descărcabil într-un singur ZIP – dovada la un control. Rapoarte specifice – conformitate pe articole, export PDF/Excel, gata de audit, într-un singur click.

conformitate pe articole, export PDF/Excel, gata de audit, într-un singur click. Evaluări de reciclabilitate – scor A, B, C sau D calculat automat conform art. 6, cu materialele interzise sau problematice semnalate.

scor A, B, C sau D calculat automat conform art. 6, cu materialele interzise sau problematice semnalate. Import-export automat de date – tot portofoliul dintr-o dată – CSV, ERP sau API – de la câteva ambalaje la mii.

tot portofoliul dintr-o dată – CSV, ERP sau API – de la câteva ambalaje la mii. Înregistrare EPR pe piețele UE – obligațiile de raportare pe fiecare piață, cu alerte înainte de fiecare termen-limită.

obligațiile de raportare pe fiecare piață, cu alerte înainte de fiecare termen-limită. Bibliografie și eLearning – baza legală din spatele fiecărui scor, cu link la sursele oficiale, și micro-cursuri cu certificat pentru echipe.

baza legală din spatele fiecărui scor, cu link la sursele oficiale, și micro-cursuri cu certificat pentru echipe. Consultant dedicat inclus – fiecare abonament include ore de consultanță cu un expert PPWR, care verifică documentația alături de client – ceva ce un fișier Excel sau o aplicație externă generică nu oferă.

Aplicația oferă și un instrument public, gratuit: un test rapid prin care orice producător își poate afla scorul de reciclabilitate al unui ambalaj, fără cost și fără obligații.

−70% din timpul de lucru – de la săptămâni de gestionare manuală la câteva minute 100% acuratețea datelor, cu istoric complet și fără versiuni în paralel Zero riscuri de conformare nedetectate – alerte încă din prima zi

Diferența față de alternative nu stă în preț, ci în complexitatea acoperită și în omul din spate: un fișier Excel nu vine cu consultanță, iar o aplicație externă generică nu acoperă întregul regulament și specificul pieței românești. YVORA le face pe amândouă – software complet plus un expert dedicat.

„Este prima dată când o companie din România construiește un software dedicat integral acestui regulament, gândit de la zero pentru realitatea producătorilor. Nu lansăm doar un instrument de calcul, ci un partener operațional: platforma generează documentele, le arhivează și pune la dispoziție un specialist alături – nu doar un software. Diferența față de alternativele străine nu e doar prețul, ci faptul că Yvora vorbește limba pieței românești, literal și birocratic.”– Marius Brînzea, Director de Strategie, Reciclad’OR

12 august nu este linia de sosire, ci linia de start. YVORA se actualizează odată cu regulamentul, iar fiecare modul nou intră automat în abonament, fără costuri suplimentare, pe măsură ce cerințele devin aplicabile, informează dezvoltatorii platformei:

2027 Design for Recycling și minimizarea ambalajului (Art. 6 + Art. 10)

Design for Recycling și minimizarea ambalajului (Art. 6 + Art. 10) 2027 Eco-modularea tarifelor EPR

Eco-modularea tarifelor EPR 2028 Etichetarea armonizată și codul QR PPWR (Art. 12)

Etichetarea armonizată și codul QR PPWR (Art. 12) 2028 Ambalaje interzise (Art. 25 + Anexa V)

Ambalaje interzise (Art. 25 + Anexa V) 2029 Reutilizare (Art. 29)

Reutilizare (Art. 29) 2030 Conținut de plastic reciclat (Art. 7)

YVORA este disponibilă pe yvora.ro în patru variante: Demo (gratuit, 48 de ore), Micro, Starter și Professional – cu echipă dedicată la planul superior. Partenerii Reciclad’OR beneficiază de 20% reducere la planurile Starter și Professional. Companiile pot solicita un demo gratuit sau pot începe direct cu testul gratuit de reciclabilitate.