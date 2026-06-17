Noile ambalaje reciclabile ajung pe rafturile magazinelor. Producătorii se pregătesc deja pentru regulile UE din 2030

Vascar anunță introducerea unor ambalaje reciclabile pentru întreaga gamă de ciorbe la pungă Moldova în Bucate. Primele produse vor ajunge la raft în luna iunie, după un proces de implementare realizat în 90 de zile. Măsura face parte din strategia de dezvoltare a companiei pe piețele externe. Decizia plasează producătorul român cu aproape patru ani înaintea termenului stabilit de legislația europeană.

Prin introducerea unor ambalaje reciclabile pentru toate ciorbele la pungă din gama Moldova în Bucate, Vascar își adaptează portofoliul la viitoarele cerințe europene privind sustenabilitatea.

Primele produse ambalate în noul format vor ajunge pe rafturile magazinelor în luna iunie. Procesul de implementare a fost finalizat în aproximativ trei luni și a fost realizat prin adaptarea infrastructurii deja existente, fără costuri suplimentare de investiții.

Măsura este parte a strategiei companiei de consolidare a poziției pe piețele internaționale. În prezent, Vascar exportă produse atât în Europa, cât și în Africa, iar conducerea companiei consideră că cerințele privind reciclarea ambalajelor vor deveni în scurt timp obligatorii pentru accesul pe numeroase piețe.

Prin această inițiativă, compania se aliniază din timp prevederilor Regulamentului European privind Ambalajele și Deșeurile de Ambalaje (PPWR), care stabilește că toate ambalajele introduse pe piața Uniunii Europene trebuie să fie reciclabile până la 1 ianuarie 2030.

„Pentru noi, sustenabilitatea nu mai este un proiect separat, ci o condiție pentru dezvoltarea pe termen lung. Exportăm deja în Europa și Africa, iar în multe dintre aceste piețe caracteristicile ambalajului au devenit la fel de importante ca produsul în sine. În următorii ani, conformitatea cu standardele de reciclare nu va mai reprezenta un avantaj competitiv, ci o condiție de acces pe piață. De aceea am ales să facem acest pas acum, cu aproape patru ani înainte de termenul impus la nivel european. Obiectivul nostru este ca Vascar să fie nu doar un producător român puternic, ci o companie relevantă la nivel european, capabilă să concureze prin calitate, inovație și responsabilitate”, declară Vlad Ciuburciu, Director General Vascar.

Noul sistem utilizează o tehnologie modernă de ambalare flexibilă, certificată independent și compatibilă cu fluxurile europene de reciclare a polietilenei. Materialele folosite respectă standardele europene de design pentru reciclare și cerințele ISO 14021 privind declarațiile de mediu. Potrivit companiei, în prezent, 92% din totalul ambalajelor utilizate sunt reciclabile.

Decizia Vascar vine într-un moment în care criteriile de sustenabilitate influențează din ce în ce mai mult comportamentul de cumpărare al consumatorilor și strategiile comerciale ale producătorilor din industria alimentară.

Datele unui studiu realizat de iVox-Upfield arată că sustenabilitatea se numără printre principalele criterii analizate de consumatori atunci când aleg produse alimentare, alături de brand, preț și gust.

Totodată, raportul McKinsey & EuroCommerce 2026 indică faptul că românii se remarcă la nivel european prin cea mai ridicată intenție netă de a cumpăra produse fresh premium și prin cea mai mare disponibilitate de a plăti mai mult pentru produse considerate mai sănătoase. Aceste rezultate reflectă o evoluție a preferințelor de consum și o atenție sporită acordată caracteristicilor suplimentare ale produselor.

Evoluția pieței de ready meals confirmă această tendință. În 2025, valoarea segmentului din România a fost estimată la aproximativ 600 de milioane de euro, nivel de aproape patru ori mai mare comparativ cu cel înregistrat în urmă cu zece ani.

Conform datelor NielsenIQ, categoria a crescut anul trecut cu 9,9% în valoare și cu 7,1% în volum. De asemenea, 43% dintre români consumă produse semipreparate cel puțin o dată pe săptămână. În acest context, reprezentanții Vascar estimează că piața locală a preparatelor gata de consum va continua să se extindă accelerat și ar putea înregistra o creștere de peste 250% în următorul deceniu.