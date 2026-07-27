Lidl și-a extins rețeaua într-o nouă locație. Noul magazin a creat 24 de locuri de muncă

Lidl România și-a extins rețeaua comercială prin inaugurarea unui nou magazin în municipiul Sibiu. Unitatea a fost deschisă pe strada Fabricii nr. 2 și a adăugat 24 de noi locuri de muncă la nivel local. Retailerul a anunțat că noua investiție include facilități moderne, peste 100 de locuri de parcare și soluții dedicate eficienței energetice.

Lidl și-a continuat extinderea rețelei din România prin inaugurarea unei noi unități comerciale în municipiul Sibiu. Magazinul este amplasat pe strada Fabricii nr. 2 și dispune de o suprafață de vânzare de peste 1.300 de metri pătrați.

Noua locație pune la dispoziția clienților peste 100 de locuri de parcare, iar odată cu deschiderea acesteia au fost create 24 de noi locuri de muncă în comunitatea locală.

Cu prilejul inaugurării, în perioada 23–26 iulie, clienții au beneficiat de oferte speciale disponibile exclusiv în noul magazin. Promoțiile au inclus reduceri de până la 70% la o selecție de produse alimentare din categoriile carne și preparate din carne, pește, lactate, panificație, fructe și legume, precum și reduceri de până la 51% la articole pentru casă și grădină, în limita stocurilor disponibile.

Retailerul a pregătit și avantaje suplimentare pentru utilizatorii aplicației Lidl Plus, dedicate perioadei de lansare a noului magazin din Sibiu.

Astfel, în intervalul 23–26 iulie, utilizatorii care și-au setat în aplicație noua unitate din Sibiu drept magazin favorit au primit un cupon în valoare de 20 de lei, utilizabil la cumpărături de minimum 100 de lei.

În aceeași perioadă, clienții care au scanat cardul Lidl Plus și au efectuat cumpărături de cel puțin 50 de lei au avut posibilitatea de a câștiga premii instant prin intermediul campaniei „Roata cu Surprize”.

Noua unitate din Sibiu a fost construită în conformitate cu standardele companiei privind eficiența energetică și sustenabilitatea, fiind dotată cu echipamente menite să reducă consumul de resurse și impactul asupra mediului.

Printre soluțiile implementate se numără sistemul de iluminat LED cu senzori de prezență și sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalațiile de climatizare. În plus, magazinul a fost echipat cu panouri fonoabsorbante și cu un aparat RVM amplasat în zona de acces, destinat returnării ambalajelor prin Sistemul Garanție-Returnare.

Prin această investiție, retailerul și-a continuat strategia de dezvoltare bazată pe eficiență operațională și pe integrarea soluțiilor orientate către reducerea impactului asupra mediului.

Lidl face parte din grupul Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, Germania, și se numără printre cei mai importanți retaileri alimentari din Europa.

Compania operează aproximativ 12.900 de magazine și peste 230 de centre logistice în 31 de țări, având peste 395.000 de angajați la nivel internațional.

În România, retailerul are peste 400 de magazine și șase centre logistice, iar echipa locală depășește 14.000 de angajați.