De ce nu lansează Apple încă ochelarii inteligenți. Un detaliu important a schimbat planurile companiei

Apple ar pregăti lansarea primilor săi ochelari inteligenți pentru anul 2027, cu un accent important pe protecția confidențialității utilizatorilor. Potrivit informațiilor disponibile, compania intenționează să prezinte dispozitivul la Conferința Mondială a Dezvoltatorilor din iunie 2027, urmând ca produsul să ajungă la consumatori spre finalul aceluiași an.

Gigantul tehnologic din Cupertino dezvoltă un dispozitiv destinat segmentului ochelarilor inteligenți bazați pe inteligență artificială, însă ar analiza în această perioadă atât componentele hardware, cât și soluțiile software dedicate protejării datelor. Compania evaluează mai multe variante de configurare a camerelor, încercând să găsească un echilibru între funcțiile bazate pe inteligență artificială, confortul utilizatorului și nivelul de încredere al publicului.

Potrivit celui mai recent buletin informativ Power On, publicat de Mark Gurman de la Bloomberg, Apple ar fi modificat calendarul inițial al lansării. Planul actual ar prevedea prezentarea ochelarilor la WWDC 2027, înainte de comercializarea lor până la sfârșitul anului. Această etapă ar permite dezvoltatorilor să pregătească aplicații adaptate noii platforme portabile a companiei.

Lansarea ar fi fost inițial programată mai devreme, însă dezvoltarea produsului ar fi fost extinsă pe măsură ce echipele Apple continuă să ajusteze dispozitivul și sistemele de protecție a confidențialității. Mark Gurman notează că aceste aspecte au devenit o prioritate pentru echipele implicate în proiect, compania lucrând la mecanisme hardware și software care nu există în prezent pe alte produse Apple.

Apple ar urmări să diferențieze noul dispozitiv de alte produse existente pe piața ochelarilor inteligenți, în special prin modul în care gestionează problema datelor personale. Compania ar încerca să valorifice reputația construită în jurul protecției confidențialității, pe fondul preocupărilor legate de dispozitivele purtabile echipate cu camere.

Conform informațiilor prezentate de Gurman, unele persoane sunt reticente în privința ochelarilor inteligenți din cauza posibilității ca aceștia să fie folosiți pentru înregistrarea conversațiilor sau a activităților din spații publice. Spre deosebire de telefoanele mobile, dispozitivele purtate pe față pot ridica mai multe semne de întrebare pentru cei aflați în apropierea utilizatorului, deoarece procesul de filmare poate fi mai puțin evident.

Aceste preocupări au determinat mai multe organizații și locații să introducă reguli privind utilizarea ochelarilor inteligenți. Unele instanțe din New York, Pennsylvania și Wisconsin au limitat sau interzis folosirea acestora, iar Royal Caribbean a impus restricții în cazinouri, toalete și zone destinate copiilor. Politici similare au fost adoptate și de anumite școli, spitale, săli de sport sau spații de divertisment.

Apple ar urma să implementeze măsuri de protecție similare cu cele dezvoltate de alți producători. Printre soluțiile analizate se află mecanisme care ar putea împiedica înregistrarea atunci când indicatorul luminos al camerei pare modificat. Samsung ar lucra, la rândul său, la măsuri de protecție pentru ochelarii inteligenți Android XR dezvoltați împreună cu Google și Warby Parker.

Pe partea software, Apple ar lua în calcul folosirea mai intensă a procesării locale, direct pe dispozitiv, pentru reducerea transferului de date. Compania ar evita funcții precum recunoașterea facială sau analiza permanentă a mediului înconjurător, caracteristici asociate cu unele concepte de ochelari inteligenți dezvoltate de concurenți.

De asemenea, informațiile disponibile indică faptul că Apple nu ar intenționa să folosească înregistrările utilizatorilor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială și nici să apeleze la persoane externe pentru analiza filmărilor realizate de clienți. Aceste decizii apar pe fondul criticilor anterioare legate de procesele de verificare asociate serviciului Siri.

Compania ar fi testat mai multe variante de design în perioada de dezvoltare, inclusiv un concept fără camere. O altă posibilitate analizată ar fi fost păstrarea camerelor doar pentru interpretarea mediului în funcții bazate pe inteligență artificială, fără posibilitatea realizării de fotografii sau videoclipuri. Potrivit lui Gurman, varianta considerată în prezent cea mai probabilă pentru lansare ar include camere convenționale, dar ar integra măsuri suplimentare pentru protejarea confidențialității utilizatorilor.