Urmează zile de foc în România. Harta caniculei pentru toate regiunile. Unde vor fi 39 de grade

România se pregătește pentru un nou episod de caniculă la începutul lunii august, potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii estimează că temperaturile maxime vor atinge 39 de grade Celsius în unele regiuni, iar disconfortul termic se va resimți în cea mai mare parte a țării. Chiar și după data de 6 august, vremea va rămâne deosebit de caldă în numeroase zone.

În Banat, vremea va intra într-un proces de încălzire până în jurul datei de 6 august. Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 31 de grade la începutul intervalului până la aproximativ 38 de grade la mijlocul celei de-a doua săptămâni. După acest moment, valorile diurne vor scădea treptat, însă canicula și disconfortul termic se vor menține.

Temperaturile minime vor coborî inițial de la 17 la 14 grade în dimineața zilei de 29 iulie, apoi vor urca cu aproximativ cinci grade până la începutul lunii august. Ulterior, minimele vor oscila între 18 și 20 de grade. Manifestările de instabilitate atmosferică sunt prognozate în prima zi a intervalului și există șanse să reapară după 5 august.

În Crișana, procesul de încălzire va continua până la mijlocul celei de-a doua săptămâni, când vremea va deveni caniculară. Temperaturile maxime vor porni de la o medie de 29 de grade în zilele de 27 și 28 iulie și vor ajunge până la 39 de grade în jurul datei de 5 august. Ulterior, valorile termice vor marca o scădere treptată, însă valul de căldură va persista.

Media temperaturilor minime va rămâne în jurul valorii de 15 grade până la mijlocul primei săptămâni, după care va crește cu 4-5 grade. În cea de-a doua săptămână, minimele vor varia între 17 și 21 de grade. Episoade de instabilitate atmosferică sunt așteptate la începutul intervalului și, din nou, după 5 august.

În Transilvania, primele trei zile vor aduce maxime medii de aproximativ 28 de grade. Ulterior, temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade, iar între 1 și 7 august vremea va deveni caniculară. În această perioadă, maximele vor ajunge, în medie, la 35-36 de grade.

Valorile minime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade în prima săptămână și între 14 și 18 grade în cea de-a doua. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în primele două zile și este probabil să reapară după 5 august.

Și în Maramureș temperaturile vor crește semnificativ. Media maximelor va urca de la 26-27 de grade la începutul intervalului până la 37-38 de grade în perioada 2-6 august. Spre finalul intervalului analizat, maximele vor coborî spre 31 de grade, însă primele șase-șapte zile ale lunii august vor fi caracterizate de caniculă și disconfort termic accentuat.

Temperaturile minime vor scădea inițial de la 14-15 grade la 12 grade în dimineața de 29 iulie, apoi vor crește cu 6-7 grade până la mijlocul celei de-a doua săptămâni. În ultimele zile ale intervalului, valorile nocturne vor intra din nou pe un trend descendent. Instabilitatea atmosferică este prognozată la începutul perioadei și, cel mai probabil, după 5 august.

În Moldova, începutul intervalului va aduce variații ușoare ale temperaturilor, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor avea medii cuprinse între 27 și 31 de grade, iar minimele între 13 și 17 grade. Din 29 iulie până în jurul datei de 5 august, vremea se va încălzi constant, iar după 1 august va deveni caniculară.

Temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la aproximativ 36 de grade, iar cele minime vor urca la 18-20 de grade. După această perioadă, valorile termice vor scădea ușor, însă vremea va rămâne călduroasă, cu maxime în jurul a 33 de grade și minime între 18 și 19 grade. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în primele două zile și va avea o probabilitate mai mare de apariție după 5 august.

În Dobrogea, media temperaturilor maxime va coborî ușor la începutul intervalului, de la 29-30 de grade la aproximativ 28 de grade. Minimele vor scădea de la 19 la circa 17 grade. Începând din 29 iulie și până în jurul datei de 6 august, vremea se va încălzi treptat, devenind călduroasă și izolat caniculară.

Maximele vor atinge în medie aproximativ 34 de grade, iar temperaturile nocturne se vor apropia de 22 de grade. După 6 august, maximele vor înregistra o ușoară scădere, însă vremea va rămâne caldă, cu valori diurne de 32-33 de grade și minime de aproximativ 21 de grade. Manifestări slabe de instabilitate atmosferică sunt așteptate la începutul perioadei, iar probabilitatea acestora va crește din nou după 6 august.

În Muntenia, primele zile vor aduce temperaturi apropiate de media perioadei, cu maxime de 30-31 de grade și minime de 15-17 grade. Din 29 iulie și până în jurul datei de 6 august, valorile termice vor crește treptat, iar după 1 august vremea va deveni caniculară.

Media temperaturilor maxime va ajunge la aproximativ 37 de grade, iar minimele vor varia între 17 și 19 grade. Ulterior, maximele vor scădea ușor, însă canicula va continua, cu temperaturi diurne de aproximativ 35 de grade și minime în jurul valorii de 19 grade. Ușoare manifestări de instabilitate atmosferică sunt prognozate la începutul intervalului, iar probabilitatea lor va crește din nou după 6 august.

În Oltenia, primele trei zile vor fi caracterizate de variații termice reduse, apropiate de valorile normale ale perioadei. Maximele vor avea medii între 31 și 33 de grade, iar minimele între 15 și 17 grade. Din 29 iulie până în jurul datei de 6 august, temperaturile vor crește de la o zi la alta, iar după 1 august vremea va deveni caniculară.

Valorile maxime vor ajunge, în medie, la aproximativ 38 de grade, iar minimele vor urca la 18-19 grade. Spre sfârșitul intervalului, temperaturile diurne vor scădea ușor, însă canicula va continua, cu maxime în jurul a 36 de grade și minime apropiate de 19 grade. Manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea la începutul perioadei și vor avea o probabilitate mai ridicată spre finalul celei de-a doua săptămâni.

La munte, primele zile ale intervalului vor aduce temperaturi maxime medii de aproximativ 18 grade. Din 29 iulie și până în jurul datei de 5 august, vremea se va încălzi treptat, iar maximele vor ajunge la o medie de aproximativ 25 de grade.

Temperaturile minime vor urca până la 15-16 grade. După această perioadă, valorile termice vor scădea ușor, însă vremea se va menține caldă, cu maxime în jurul a 23 de grade și minime de 14-15 grade. Perioadele de instabilitate atmosferică sunt prognozate în primele două zile ale intervalului și, cu o probabilitate ridicată, după data de 5 august.