Un val de aer rece se apropie și de România. Temperaturile scad brusc după zilele de căldură extremă

După perioada cu temperaturi extreme care a afectat mai multe regiuni ale Europei, un val de aer rece se apropie de partea centrală și estică a continentului. Europa Centrală și Balcanii vor resimți o răcire accentuată în această săptămână, după intervalul cu valori termice ridicate.

Schimbarea vremii este determinată de pătrunderea unor mase de aer rece și instabil provenite din nordul Europei. Sub influența unui sistem de joasă presiune, temperaturile diurne vor reveni spre valori apropiate de cele normale pentru această perioadă și se vor menține, în general, sub pragul de 30 de grade Celsius.

Ungaria, Polonia, România, dar și alte state din Peninsula Balcanică vor fi afectate de această răcire. Scăderea temperaturilor va reduce disconfortul termic și va permite răcirea treptată a locuințelor, clădirilor și infrastructurii care au acumulat căldură în perioada valurilor recente de temperaturi ridicate, potrivit experților de al severe-weather.eu.

Odată cu avansul aerului rece, sunt prognozate și fenomene de instabilitate atmosferică în zonele unde acesta va intra în contact cu aerul cald menținut deasupra Mediteranei Centrale și a sudului Balcanilor. Spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate averse torențiale, care ar putea contribui la reducerea parțială a secetei din anumite regiuni.

Cantitățile de apă nu sunt însă estimate să fie suficiente pentru o diminuare importantă a riscului de incendii de vegetație, acesta rămânând ridicat după perioadele prelungite cu temperaturi extreme.

„Progresul valului de frig va contribui, de asemenea, la destabilizarea suplimentară a masei de aer cald, astfel încât masa de aer rece care se ciocnește cu masa de aer cald va duce la o instabilitate ridicată începând din Italia spre sudul Balcanilor. Acest lucru va declanșa potențiale furtuni severe de miercuri până vineri, pe măsură ce miezul valului ajunge la Marea Ionică și Grecia”, mai transmite sursa menționată.

Principalul factor care favorizează această schimbare este consolidarea unei zone de presiune ridicată deasupra Oceanului Atlantic. Aceasta permite dezvoltarea unui val de aer rece în nordul Europei, care se va deplasa treptat către sud.

Masa de aer rece va avansa în spatele unui front atmosferic și va cuprinde până la mijlocul săptămânii Europa Centrală și de Est. De joi, temperaturile vor ajunge cu 4 până la 8 grade Celsius sub valorile obișnuite pentru această perioadă, iar aerul rece se va extinde în mare parte din jumătatea estică a continentului.

În același timp, sud-vestul Europei va continua să înregistreze temperaturi foarte ridicate. Diferențele de presiune dintre vestul și estul continentului vor favoriza deplasarea maselor de aer pe direcția nord-sud, iar aerul rece va coborî din nordul îndepărtat al Europei spre Balcani și apoi către estul Mediteranei.

Cele mai importante efecte ale valului de aer rece sunt așteptate vineri și sâmbătă, când acesta va ajunge până în sudul Peninsulei Balcanice. Din cauza persistenței blocajului atmosferic deasupra Atlanticului, răcirea vremii în estul Europei ar putea continua și în weekendul următor.

Temperaturile înregistrate la nivelul solului vor fi neobișnuit de scăzute miercuri și joi în Europa Centrală și de Est. Cele mai mari diferențe față de valorile normale sunt prognozate joi în nordul Italiei, Slovenia, Croația, Austria, Cehia, Slovacia și Polonia.

Vineri și sâmbătă, diferențele față de temperaturile specifice sfârșitului lunii iulie vor fi considerabile. În sudul Balcanilor, sudul Italiei și Grecia, masa de aer din straturile joase ale atmosferei ar putea fi cu 10-12 grade Celsius mai rece decât valorile obișnuite.

Vântul se va intensifica de miercuri până sâmbătă, pe fondul diferențelor mari de presiune dintre vestul și estul Europei. În numeroase regiuni, vremea vântoasă va accentua senzația de răcoare. Totuși, în multe zone condițiile vor rămâne uscate, iar riscul de incendii de vegetație va continua să fie ridicat.

Temperaturile din timpul zilei vor fi considerabil mai scăzute față de cele din perioada anterioară. Din Benelux, Germania și Polonia până în nordul Balcanilor, maximele vor fi în general cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius la mijlocul săptămânii, urmând să crească ușor până la finalul intervalului.