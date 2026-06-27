După caniculă, urmează furtună! Șefa ANM anunț când se va schimba vremea

România se confruntă cu un val de căldură extremă, pentru care meteorologii ANM au emis Cod Roșu de caniculă. Temperaturile vor fi foarte ridicate timp de câteva zile, afectând mai multe regiuni ale țării. Specialiștii meteo avertizează că urmează atât zile sufocante, cât și schimbări bruște de vreme. Iată când se schimbă vremea!

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anunțat că valul de căldură foarte puternică, pentru care s-a emis Cod Roșu, va ține duminică, luni și marți. Ea a explicat la Digi24 că temperaturile vor fi foarte ridicate în special în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde pot ajunge la 39–40°C. Tot ea a spus că și nopțile vor fi foarte calde, cu minime între 17 și 25°C, adică nopți tropicale. Din cauza căldurii și umidității, corpul oamenilor va simți temperaturi de peste 40–45°C, chiar dacă la umbră valorile măsurate vor fi mai mici.

Mateescu a mai spus că aceste valori sunt aproape de recordurile lunii iunie din România și că este posibil ca duminică, luni și marți să fie vârful acestui val de căldură. Ea a dat exemple de temperaturi record din trecut: 42°C la Oravița (1938) și 40,3°C în București (1918), spunând că ne-am putea apropia de aceste valori.

După zilele foarte călduroase, de marți seară temperaturile vor începe să scadă spre aproximativ 30–32°C, dar vremea va deveni instabilă. Pot apărea furtuni puternice, mai ales la deal și la munte, la mijlocul săptămânii.

„De mâine, temperaturile vor fi în creștere. Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, în nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40°C. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va putea deși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale. Și nopțile vor fi cu valori de temperaturi minime mai mari, între 17 până la 25°C. Practic, temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării. Temperatura resimțită de corpul uman cu siguranță va putea depăși 40-45°C. Menționăm faptul că aceste valori estimate de modele și care fac obiectul ariei avertizate de cod roșu, se vor înregistra la o umbră, context în care, cu siguranță, pe un fond de umezeală destul de ridicat, vom resimți, așa cum spuneam, valori cu mult peste ceea ce vom măsura. Aș menționa temperatura maximă absolută înregistrată în luna iunie, în România, de 42°C la ora Oravița în data de 29.06.1938, iar în Capitală maxima absolută a lunii iunie 40,3°C, în data de 20.06.1918. Iată că este posibil ca mai ales duminică, luni și marți este posibil să atingem vârful acestui episod la foarte multe stații să ne apropiem de recordurile absolute ale unui final de lună iunie în țara noastră. Trebuie să luăm în considerare că după această masă de aer foarte caldă, care a abordat și zona țării noastre, începând din seara zilei de marți, deja fenomenele de instabilitate vor fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte, având în vedere că este posibil să consemnăm o scădere semnificativă a regimului de temperaturi, la cel mult 31 -32°C”, a declarat Mateescu.

Meteorologii ANM au emis șapte avertizări meteo, valabile între 27 iunie – 1 iulie:

Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic, valabil între 27 iunie (10:00) – 28 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Sâmbătă (27 iunie) valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse preponderent între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade și pe arii restrânse noaptea va fi tropicală.

Cod Portocaliu de val de căldură, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat, valabil între 27 iunie (10:00) – 28 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. În Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Dobrogea și sud-estul Munteniei. Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23…24 de grade pe litoral și în Delta Dunării.

Cod Portocaliu de val de căldură intens, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Cod Roșu de temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Cod Portocaliu val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat, valabil între 29 iunie (10:00) – 1 iulie (10:00), zonele afectate fiind: Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Cod Roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil între 29 iunie (10:00) – 1 iulie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.