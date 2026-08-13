Prognoza lunii august. Dunărea seacă sub ochii noștri. Canicula continuă, iar ploile par să nu mai vină

Valurile de căldură pot continua în România până la finalul lunii august, în timp ce precipitațiile importante vor ocoli țara cel puțin până spre sfârșitul săptămânii viitoare. Meteorologii estimează că ploile care vor apărea în bazinul Dunării vor ajunge târziu și în cantități reduse pe teritoriul României. Prognoza complică situația hidrologică a fluviului, afectat deja de secetă severă și de debite mult sub valorile normale pentru această perioadă.

Prognoza pentru Dunăre indică menținerea unui regim hidrologic critic, în condițiile în care lipsa precipitațiilor continuă să accentueze efectele secetei. Situația are consecințe directe și asupra sectorului energetic, unde nivelul foarte scăzut al fluviului pune presiune asupra producției de electricitate.

Centrala Nucleară de la Cernavodă intră joi, începând cu ora 07:00, în procedură de oprire completă, pentru prima dată în istoria sa, pe fondul nivelului critic al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul de energie urmează să fie asigurat din resurse interne suplimentare și prin importuri.

Estimările Apelor Române nu indică o îmbunătățire rapidă. Dunărea ar urma să se mențină și săptămâna viitoare la aproximativ o treime din debitul normal aferent lunii august, fără semnale privind o revenire semnificativă.

Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie a prezentat evoluția estimată pentru următoarele două săptămâni, perioadă în care România va continua să resimtă efectele secetei și ale temperaturilor ridicate. Precipitațiile sunt așteptate mai întâi în bazinul superior al Dunării, în Germania, iar după 18 august s-ar putea extinde către bazinul mijlociu. În România, ploile ar putea apărea sporadic după 20 august, însă cantitățile estimate sunt prea reduse pentru a produce rapid o schimbare importantă a situației hidrologice.

„Începând de la sfârșitul acestei săptămâni și începutul săptămânii viitoare, este posibil ca în Germania să înceapă să plouă ceva mai mult. Până pe data de 18 august, cel puțin în următoarea săptămână, precipitațiile se vor semnala doar în bazinul superior al Dunării, până marți viitoare. Abia după data de 18 ar putea începe să plouă și în bazinul mijlociu, iar în cazul nostru, precipitațiile vor sosi și mai târziu, probabil după data de 20 august, dar în cantități foarte reduse. Chiar dacă ploile din bazinele superior și mijlociu se resimt și la noi, efectul lor este întârziat și de scurtă durată. Deci, duminică vor începe câteva ploi slabe în bazinul superior al Dunării, iar săptămâna viitoare, în prima jumătate, acestea se vor intensifica în aceeași zonă, urmând ca în a doua jumătate a săptămânii să se extindă și în bazinul mijlociu. În schimb, la noi, precipitațiile vor fi extrem de puține, chiar dacă, după data de 20, există o mică posibilitate să apară, dar este deja prea târziu pentru a avea un impact semnificativ”, a precizat meteorologul de serviciu pentru Adevărul.

Bazinul superior al Dunării cuprinde Germania, Austria și Slovacia, în timp ce bazinul mijlociu include Ungaria, Croația, Serbia și sectorul românesc până la Porțile de Fier. Din bazinul inferior fac parte România, după Porțile de Fier, Bulgaria și Ucraina.

Temperaturile vor crește din nou începând de săptămâna viitoare, iar vestul țării ar putea înregistra valori de 35 de grade Celsius sau chiar mai ridicate. Meteorologii estimează însă că aceste episoade de caniculă vor avea o durată relativ scurtă, fiind urmate de perioade de răcire.

„Săptămâna viitoare, începând de luni, se anunță din nou temperaturi de 35 de grade sau chiar mai mari în vestul țării, urmând același scenariu ca până acum, cu valorile ridicate concentrate în vest, nord-vest și sud-vest. Totuși, această perioadă de căldură pare să fie de scurtă durată: se încălzește o zi sau două, apoi temperaturile scad din nou, iar masa de aer cald se mută spre sud, răcindu-se în vest și menținându-se în sud tot una-două zile. Acesta este, pentru moment, scenariul estimat pentru săptămâna viitoare, deși este posibil să mai apară modificări. August nu s-a încheiat, așa că până la sfârșitul lunii putem avea în continuare perioade călduroase, deoarece încă suntem în plină vară.

În ceea ce privește apariția furtunilor, după episoadele de caniculă acestea sunt declanșate de înlocuirea masei de aer cald cu una mai rece, ceea ce generează instabilitate. De exemplu, pentru mâine este deja emis un cod galben în zona montană, iar manifestările de instabilitate pot coborî și în Oltenia și Muntenia, aducând pentru scurt timp vijelii, grindină și averse torențiale, după care aerul se stabilizează și revine liniștea”, a precizat oficialul.

Masa de aer foarte cald se va deplasa treptat către sudul țării, înainte de a fi înlocuită de aer mai rece, schimbare care poate favoriza apariția instabilității atmosferice. Prognoza ANM indică însă posibilitatea unor noi zile cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius până la sfârșitul lunii august.

„Pe măsură ce căldura revine, iar apoi se răcește din nou, instabilitatea va reapărea, iar săptămâna viitoare sunt așteptate mai multe ploi în anumite zone. Acest fenomen este specific verii, la trecerea de la o masă de aer foarte cald la una cu temperaturi ceva mai scăzute. Zilele devin tot mai scurte, iar nopțile mai lungi, astfel că în nopțile senine temperaturile scad mai mult, iar nopțile tropicale devin tot mai rare. Totuși, temperaturi de peste 35 de grade mai pot apărea până la sfârșitul lunii”, a precizat meteorologul ANM.

Administrația Națională de Meteorologie estimează, pentru intervalul care se încheie la 23 august 2026, variații importante ale temperaturilor, episoade scurte de caniculă și un regim al precipitațiilor în general deficitar. Vestul și sudul României vor resimți mai puternic perioadele de căldură, în timp ce în regiunile centrale și nordice sunt anticipate răciri mai accentuate. Aversele devin mai probabile după mijlocul lunii, însă vor avea în principal caracter local.

În Banat și Crișana, temperaturile vor scădea treptat până spre 31 de grade în jurul datei de 13 august. Între 15 și 17 august va urma însă o nouă încălzire, cu maxime de 35–36 de grade în ambele regiuni. Pentru intervalul 18–23 august sunt estimate medii ale maximelor de 33–35 de grade, deși gradul de predictibilitate este mai redus.

Temperaturile minime vor fi, în general, de 16–18 grade, exceptând noaptea de 12 august, mai caldă, și nopțile din 13–14 august, mai răcoroase. Precipitațiile vor fi deficitare, iar instabilitatea atmosferică devine mai probabilă după 18 august.

În Transilvania, după o zi local caniculară, cu 34–35 de grade, temperaturile vor scădea accentuat în 13 și 14 august, când maximele vor ajunge la aproximativ 28 de grade. La mijlocul lunii este anticipată o nouă încălzire, cu 33–34 de grade în 17 august și posibil și în 18 august.

Spre finalul perioadei, media maximelor va fi de 30–32 de grade. Minimele vor ajunge la aproximativ 16 grade în 12 august, dar diminețile din 13–15 august vor fi răcoroase, cu 10–11 grade. Ulterior, valorile nocturne vor fi de 12–14 grade. Precipitațiile rămân deficitare, cu averse posibile în 12 august și după 18 august.

În Maramureș, după o zi cu 34–35 de grade, maximele vor coborî la 29–30 de grade în perioada 12–14 august. Ulterior, temperaturile vor crește din nou, ajungând la 33–34 de grade în 17 august, pentru ca spre sfârșitul intervalului media maximelor să fie de 30–32 de grade.

Minimele vor fi de 14–16 grade în primele zile, cu aproximativ 12 grade în diminețile mai răcoroase din 13–15 august și 14–15 grade ulterior. Precipitațiile vor rămâne deficitare până pe 17 august, după care probabilitatea averselor va crește în orele după-amiezii.

În Moldova, o încălzire temporară va ridica maximele la 33–34 de grade, după care va urma o răcire semnificativă, până la 26–28 de grade. La mijlocul lunii, temperaturile vor crește din nou, cu maxime de 32–33 de grade în 17 și 18 august. După 19 august, media va ajunge la aproximativ 30 de grade.

Minimele vor crește de la 13 grade la 18 grade în 12 august, vor coborî spre 12 grade între 13 și 15 august și vor reveni ulterior la aproximativ 16 grade. Probabilitatea averselor va fi mai ridicată între 19 și 21 august.

Dobrogea va avea temperaturi maxime de 30–32 de grade, cu valori locale de până la 34 de grade în zonele continentalizate și minime de 18–20 de grade. Între 13 și 15 august se va produce o răcire, maximele coborând la aproximativ 28 de grade, iar minimele la 16 grade.

După 17 august, temperaturile diurne vor reveni la 30–32 de grade, iar cele nocturne la 18–19 grade. Precipitațiile vor rămâne deficitare în cea mai mare parte a intervalului, cu averse posibile în jurul datei de 12 august și după 19 august.

În Muntenia, primele zile vor aduce caniculă și maxime de 34–36 de grade în zonele de câmpie. Între 13 și 15 august va urma o răcire pronunțată, când media maximelor nu va depăși 30 de grade. După mijlocul lunii, temperaturile vor crește treptat, iar pentru 17–23 august sunt anticipate maxime în jurul valorii de 34 de grade.

Minimele vor crește inițial la 18–20 de grade, vor coborî spre 14 grade la mijlocul lunii și vor reveni ulterior la 16–17 grade. Aversele vor apărea local în 12 și 13 august, iar probabilitatea lor va crește după 19 august.

Oltenia va înregistra inițial temperaturi de 34–37 de grade în zonele joase, însă pe 13 august maximele vor coborî până la aproximativ 28 de grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar după 17 august media maximelor va reveni în jurul valorii de 34 de grade, aproape de pragul caniculei.

Minimele vor fi de aproximativ 18 grade în primele nopți, vor scădea la 14–15 grade la mijlocul lunii și vor crește din nou la 16–17 grade în cea de-a doua săptămână. Aversele sunt posibile local în 12 și 13 august, iar după 19 august probabilitatea lor va fi mai ridicată.

În masivele montane, după o încălzire de scurtă durată, cu maxime de 22–25 de grade, intervalul 12–15 august va aduce o răcire până la valori diurne de 18–20 de grade. Între 16 și 18 august este prognozată o nouă încălzire, cu maxime de 22–23 de grade, iar spre finalul perioadei media va ajunge la 20–21 de grade.

Minimele vor coborî de la 12–13 grade la 8–9 grade în diminețile din 13–15 august, urmând să revină la 11–12 grade ulterior. Manifestări locale de instabilitate atmosferică sunt prognozate în 12 și 13 august și după 19 august, în timp ce pentru restul intervalului probabilitatea precipitațiilor va fi redusă.