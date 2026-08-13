HoReCa pune lacăt pe afaceri. Antreprenorii iau în calcul reducerea numărului de locuri de muncă

Sectorul HoReCa din România nu își mai construiește planurile în jurul expansiunii, ci în jurul rezistenței, potrivit unui sondaj realizat de Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR). Doar 17,3% dintre antreprenori se așteaptă la o creștere a afacerii în următoarele 12 luni, în timp ce 82,6% estimează stagnare, scădere sau chiar riscul de închidere.

Rezultatele sondajului „Indicele de încredere în HoReCa 2026” arată că optimismul antreprenorial a devenit minoritar în industrie. Dintre respondenți, 11,5% anticipează o creștere ușoară, iar 5,8% o creștere semnificativă a afacerii. În același timp, 26,9% estimează că afacerea lor va scădea, iar alți 26,9% se așteaptă la stagnare.

Cel mai sever semnal vine de la cei 28,8% dintre antreprenorii chestionați care consideră că există riscul să fie nevoiți să își închidă afacerea. Astfel, pentru 82,6% dintre respondenți următoarele 12 luni nu înseamnă creștere, ci fie scădere, fie stagnare, fie posibilitatea închiderii activității.

Sondajul indică și o schimbare importantă în ceea ce privește investițiile. Doar 11,5% dintre antreprenori spun că vor crește investițiile în următorul an, iar 9,6% intenționează să păstreze același nivel. În schimb, 28,8% vor reduce investițiile, alți 28,8% le vor îngheța complet, iar 21,2% vor renunța la proiectele de extindere.

În total, 78,8% dintre respondenți declară că vor reduce, îngheța sau abandona investițiile, ceea ce, potrivit FPIOR, arată că retragerea din investiții este deja vizibilă la aproape opt din zece antreprenori din industrie.

Cea mai mare problemă indicată de antreprenorii din HoReCa este scăderea numărului de clienți, menționată de 69,2% dintre respondenți. Foarte aproape se situează taxele și fiscalitatea, indicate de 67,3% dintre antreprenori. Alte probleme importante sunt creșterea costurilor cu materiile prime, menționată de 51,9%, chiriile și utilitățile, indicate de 40,4%, lipsa personalului, semnalată de 30,8%, precum și alte dificultăți, menționate de 1,9% dintre participanți.

Patronatul consideră că imaginea rezultată este cea a unei industrii afectate simultan de reducerea consumului și de creșterea costurilor și a presiunii fiscale. În acest context, problema principală nu mai este doar costul operării unui restaurant, al unei cafenele sau al unui hotel, ci existența unei cereri suficiente pentru acoperirea acestor costuri.

Întrebați ce măsuri ar putea lua dacă actualul context economic și fiscal se menține, antreprenorii indică în primul rând tăierea costurilor și amânarea dezvoltării. Astfel, 51,9% spun că vor amâna investițiile, iar 48,1% iau în calcul reducerea personalului. Alte măsuri menționate sunt creșterea prețurilor, în proporție de 28,8%, reducerea programului de funcționare, în proporție de 23,1%, închiderea unor puncte de lucru, tot în proporție de 23,1%, iar 9,6% afirmă că nu vor face nicio schimbare.

Președintele executiv al FPIOR, Călin Cozma, a afirmat că în spatele acestor cifre se află antreprenori care au construit afaceri, au creat locuri de muncă și au investit în industria ospitalității timp de mulți ani. El a subliniat că aproape trei din zece antreprenori văd riscul închiderii afacerii, iar peste 80% nu mai anticipează creștere în următoarele 12 luni, ceea ce înseamnă că industria nu mai are spațiu pentru greșeli, costuri suplimentare sau decizii imprevizibile.

Potrivit acestuia, într-un domeniu în care marjele sunt deja foarte mici, scăderea consumului și presiunea fiscală se reflectă imediat în investiții, în locurile de muncă și în capacitatea unei afaceri de a continua să funcționeze. El consideră că reducerea, înghețarea sau abandonarea investițiilor de către aproape opt din zece antreprenori ridică întrebări serioase cu privire la viitorul industriei, care nu poate funcționa fără investiții, fără angajați și fără consum, iar aceste date ar trebui să reprezinte un punct de plecare pentru măsuri care să permită sectorului să rămână competitiv și să continue să contribuie la economia României.

„În spatele acestor cifre sunt antreprenori care au construit afaceri, au creat locuri de muncă şi au investit în această industrie ani la rând. Astăzi, însă, aproape 3 din 10 spun că există riscul să îşi închidă afacerea, iar 82,6% nu mai văd creştere în următoarele 12 luni. Aceasta este realitatea HoReCa în 2026. Înseamnă că antreprenorii nu mai au spaţiu pentru greşeli, pentru costuri suplimentare sau pentru decizii imprevizibile. Într-o industrie în care marjele sunt deja foarte mici, scăderea consumului şi presiunea fiscală se văd imediat în investiţii, în locurile de muncă şi, în final, în capacitatea unei afaceri de a continua. Iar când aproape 8 din 10 antreprenori spun că îşi reduc, îngheaţă sau abandonează investiţiile, trebuie să ne întrebăm ce fel de industrie vom mai avea peste un an. HoReCa nu poate funcţiona fără investiţii, fără oameni şi fără consum. De aceea, aceste date trebuie să fie un punct de plecare pentru decizii care să permită industriei să rămână competitivă şi să continue să contribuie la economia României”, a declarat preşedintele executiv FPIOR, Călin Cozma.

La polul opus, 7,7% dintre antreprenorii chestionați se declară foarte încrezători în viitorul afacerii, iar 23,1% sunt destul de încrezători, ceea ce înseamnă că, în total, 30,8% păstrează un nivel de încredere în perspectivele propriei afaceri.

În schimb, 25% dintre respondenți sunt mai degrabă neîncrezători, iar 19,2% se declară deloc încrezători. Astfel, 44,2% au o percepție negativă asupra viitorului afacerii lor, în timp ce alți 25% au ales o poziție neutră.

Sondajul arată că ponderea antreprenorilor neîncrezători este cu 13,4 puncte procentuale mai mare decât cea a antreprenorilor care au încredere în viitor. În același timp, faptul că scăderea numărului de clienți este indicată drept principala problemă, iar fiscalitatea se află aproape la același nivel, sugerează că industria HoReCa resimte simultan slăbirea consumului și creșterea presiunii asupra costurilor. În acest context, anul 2026 poate deveni pentru o parte importantă a industriei nu anul dezvoltării, ci anul în care antreprenorii vor decide ce mai pot păstra din afacerile lor: investițiile, angajații, programul de funcționare, punctele de lucru sau, în cele mai dificile cazuri, însăși afacerea.

Sondajul „Indicele de încredere în HoReCa 2026” a fost realizat pe un eșantion de 570 de antreprenori din sectorul HoReCa.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) este cea mai mare organizație națională din domeniu, reunind peste 1.000 de companii, reprezentând 24 de județe și municipiul București, 29 de patronate și peste 30.000 de angajați.