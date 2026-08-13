Eclipsa poate lăsa un semn pe care nu-l vezi imediat. Când apar primele simptome

Senzația de uscăciune, de nisip sau de corp străin apărută după observarea unei eclipse este, de regulă, temporară. În schimb, apariția unei pete în centrul câmpului vizual poate indica o leziune a retinei și necesită o atenție specială.

Specialiștii atrag atenția că simptomele unei afectări oculare nu au întotdeauna aceeași semnificație și că unele dintre ele pot apărea la câteva zile după expunere. Milioane de persoane au urmărit recent eclipsa totală de Soare, primul astfel de fenomen vizibil din Peninsula Iberică din 1912 încoace, iar unele persoane este posibil să fi privit accidental spre Soare fără protecție corespunzătoare.

Întrebările apar mai ales atunci când, după eclipsă, ochii ustură sau apare o modificare a vederii. Potrivit dr. Laura Sararols, șefa Unității de Retină de la Spitalul General din Granollers și șefa de serviciu la OMIQ din Spitalul Universitari General de Catalunya, este importantă diferențierea dintre disconfortul ocular temporar și o posibilă afectare a retinei.

„Trebuie să facem distincția între două lucruri”, explică pentru Euronews dr. Laura Sararols. Privitul îndelungat către eclipsă poate determina o persoană să clipească mai rar, inclusiv atunci când poartă corect ochelarii de protecție, ceea ce poate duce la uscăciune oculară, senzație de nisip sau de corp străin.

În astfel de situații, senzațiile neplăcute sunt, de obicei, trecătoare. „Acest lucru nu are nicio importanță”, spune Sararols, explicând că fenomenul este asemănător celui care poate apărea după mai multe ore petrecute în fața unui ecran, când clipitul este redus. Disconfortul poate dispărea în câteva ore și poate fi ameliorat cu lacrimi artificiale.

Retinopatia solară, numită și maculopatie solară, este însă o situație diferită. Afecțiunea apare atunci când radiațiile solare afectează retina și poate produce leziuni în special la nivelul maculei, regiunea responsabilă pentru vederea centrală.

Un aspect important este că o astfel de leziune nu provoacă neapărat durere. Persoana afectată poate să nu simtă nimic în momentul în care privește lumina puternică. „În momentul în care privești lumina, nu observi nimic. Nu există durere, nu simți nimic”, explică specialistul.

Unul dintre principalele semnale de avertizare este o modificare a vederii centrale. Sararols descrie situația în care pacientul observă o zonă care nu se focalizează normal sau o pată care rămâne în același punct al câmpului vizual.

„Pacientul poate observa că în zona centrală există un fel de pată neagră, o zonă care nu se focalizează sau o pată cenușie care se află mereu în același loc.”

Printre modificările care pot apărea se numără și vederea încețoșată. Direcția de Sănătate din Soria, parte a administrației regionale din Castilia și León, indică drept semne de avertizare pete întunecate în centrul vederii, imagini distorsionate și dificultăți în distingerea culorilor.

Diferența față de uscăciunea oculară este importantă. Senzația de nisip sau de corp străin poate fi asociată cu faptul că persoana a stat concentrată asupra fenomenului și a clipit mai puțin, în timp ce o pată care persistă în centrul vederii sau o modificare clară a imaginii necesită o evaluare medicală.

Lipsa simptomelor imediat după eclipsă nu exclude în totalitate existența unei leziuni. Potrivit specialistului, manifestările maculopatiei solare pot deveni evidente mai târziu, nu neapărat în primele ore după expunere. „Uneori nu se întâmplă în orele următoare, ci poate fi a doua zi sau două zile mai târziu”, precizează Sararols.

Persoanele care au privit direct Soarele fără protecție adecvată trebuie, prin urmare, să fie atente la eventualele schimbări ale vederii în zilele care urmează. O atenție specială este necesară în cazul copiilor. Dacă aceștia acuză probleme de vedere după eclipsă, părinții ar trebui să ia în calcul posibilitatea unei priviri directe către Soare, chiar dacă minorul nu spune că a făcut acest lucru.

„Copiii nu ne vor spune că se uitau la eclipsă și că au făcut ceea ce li s-a spus să nu facă”, avertizează Sararols. În cazul apariției unor simptome, specialistul recomandă consultarea unui oftalmolog pentru verificarea eventualelor leziuni.

Riscul de afectare a retinei nu presupune neapărat o expunere de mai multe minute. Întrebată dacă și câteva secunde de privire directă către Soare pot fi suficiente pentru a provoca leziuni, Sararols răspunde afirmativ.

Radiațiile solare pot produce o leziune fototoxică la nivelul foveei, aflată în centrul maculei. Tocmai de aceea, observarea eclipsei necesită utilizarea unor ochelari speciali, certificați pentru privirea Soarelui.

Unul dintre momentele considerate cu risc ridicat este intervalul imediat anterior și posterior totalității. În perioada foarte scurtă în care discul solar este complet acoperit de Lună, fenomenul poate fi observat direct, însă protecția trebuie reluată imediat ce lumina Soarelui începe să reapară.

Sararols atrage atenția că această tranziție poate favoriza expunerea accidentală. Persoanele care și-au scos ochelarii în timpul totalității și au continuat să privească în aceeași direcție după reapariția Soarelui se pot expune fără să realizeze imediat acest lucru. „Foarte repede poți vedea din nou lumina Soarelui și acesta este momentul cu cel mai mare risc”, spune ea.

Utilizarea telefonului mobil pentru fotografierea sau filmarea eclipsei nu înseamnă, prin ea însăși, că ochii au fost expuși unei leziuni. Elementul relevant este dacă persoana a privit direct către Soare fără protecție în timp ce își poziționa dispozitivul, realiza filmarea sau verifica încadrarea.

Sararols face diferența între privirea eclipsei pe ecranul telefonului și privirea directă către Soare. „Dacă îți pui telefonul în poziție, apeși butonul de înregistrare și apoi te uiți la ecran, nu se întâmplă nimic”, explică specialistul.

Riscul apare atunci când persoana își ridică privirea de la ecran și se uită direct către Soare în timp ce pregătește sau realizează înregistrarea. Prin urmare, cei care au filmat fenomenul trebuie să se întrebe dacă au privit efectiv către Soare fără protecție, nu doar dacă au folosit telefonul.

O situație diferită apare în cazul binoclurilor, telescoapelor sau camerelor dotate cu vizor optic, atunci când acestea sunt folosite fără filtre solare adecvate. Aceste dispozitive pot concentra radiațiile solare și pot crește semnificativ riscul de afectare a ochilor.

Apariția unei pete negre sau gri în centrul vederii, a unei zone asupra căreia nu se poate focaliza, a vederii încețoșate sau a unei alte modificări persistente a imaginii reprezintă motive pentru un consult oftalmologic. Evaluarea medicală poate permite identificarea și documentarea unei eventuale leziuni și urmărirea evoluției acesteia.

În prezent, nu există un tratament cu eficiență demonstrată care să inverseze retinopatia solară. „De obicei, se prescriu steroizi, dar nu s-a demonstrat că sunt eficienți. În realitate, nu există niciun tratament care să rezolve această problemă”, spune Sararols.

Faptul că nu există un tratament specific dovedit nu elimină necesitatea unui consult. Oftalmologul poate examina retina, poate documenta eventualele modificări și poate urmări evoluția leziunii în timp.

În unele situații, pacienții pot avea o recuperare spontană parțială, pe măsură ce anumiți fotoreceptori se refac. În alte cazuri, afectarea poate lăsa modificări permanente ale vederii centrale. „Nu vă alarmați de o simplă și trecătoare senzație de ochi uscați, dar nu ignorați nici o modificare persistentă a vederii centrale”, a concluzionat Sararols/