Cu cât au crescut prețurile în orașele aflate pe traseul eclipsei totale de Soare. Unele tarife au sărit cu peste 200%

Eclipsa totală de Soare din 12 august a determinat o creștere puternică a cererii pentru cazare în mai multe destinații europene aflate pe traseul fenomenului. În zonele din care eclipsa poate fi observată în condiții favorabile, hotelurile și locuințele oferite turiștilor pe termen scurt au ajuns să coste semnificativ mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Fenomenul astronomic este vizibil din Islanda, nordul Spaniei și alte regiuni europene, ceea ce a orientat cererea către localitățile situate pe traseul eclipsei totale. Majorarea rapidă a numărului de rezervări le-a oferit proprietarilor posibilitatea de a ajusta tarifele în funcție de interesul turiștilor, potrivit CNBC.

În Reykjavik, capitala Islandei, o cameră de hotel costa, în medie, 1.012 dolari pe noapte în săptămâna care a precedat eclipsa. Nivelul era de două ori mai ridicat decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

Locuințele disponibile pentru închiriere pe termen scurt au ajuns la tarife și mai mari. În Reykjavik, prețul mediu a urcat la 1.172 de dolari pe noapte, ceea ce reprezintă o creștere de 178% față de nivelul consemnat cu un an înainte.

Și în nordul Spaniei, cererea suplimentară generată de eclipsă a dus la creșteri importante ale tarifelor. În Bilbao, apartamentele și casele oferite turiștilor prin închiriere pe termen scurt aveau un preț mediu de 1.088 de dolari pe noapte, cu 206% peste valoarea din aceeași perioadă a anului precedent.

Hotelurile din Bilbao aveau tarife mai reduse, camerele ajungând la o medie de 315 dolari pe noapte. Chiar și în acest caz, prețurile erau cu 35% mai mari decât în 2025.

La Santiago de Compostela, oraș aflat în apropierea zonei din care eclipsa poate fi observată în totalitate, tarifele hoteliere erau mai scăzute comparativ cu cele din celelalte destinații analizate. O cameră costa aproximativ 193 de dolari pe noapte, cu 13% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Un reprezentant al companiei de analiză a pieței turistice Lighthouse a explicat că hotelierii verifică frecvent nivelul tarifelor pe care clienții sunt dispuși să îl accepte atunci când un eveniment generează o cerere neobișnuit de mare. Situații similare apar la evenimente sportive de amploare, precum Cupa Mondială de fotbal, dar și în perioadele în care au loc concerte susținute de artiști foarte populari.

Tarifele ridicate nu s-au menținut însă la același nivel în toate destinațiile. În zilele care au precedat eclipsa, hotelurile din Islanda au început să reducă prețurile, după creșterile înregistrate pe fondul cererii.

Cu două zile înainte de producerea fenomenului astronomic, cele mai mici tarife disponibile în Reykjavik ajunseseră aproape la jumătate față de nivelurile înregistrate în luna mai. Evoluția a indicat o schimbare a prețurilor chiar înainte de momentul în care interesul turiștilor urma să atingă punctul maxim.

În nordul Spaniei, hotelierii au adoptat o strategie diferită. La început, unitățile de cazare au păstrat tarifele obișnuite, iar ulterior le-au majorat pe măsură ce numărul camerelor disponibile a început să scadă.

Diferențele dintre cele două piețe au apărut pe fondul modului în care proprietarii au ajustat tarifele în funcție de ritmul rezervărilor. În timp ce în Islanda prețurile au început să coboare înaintea eclipsei, în nordul Spaniei acestea au crescut pe măsură ce camerele s-au ocupat.

A Coruña, oraș situat în nord-vestul Spaniei, s-a numărat printre destinațiile care au atras un interes deosebit din partea turiștilor. Pentru ziua eclipsei, cererea pentru cazare a ajuns la un nivel de peste cinci ori mai mare decât cel obișnuit.

Și disponibilitatea proprietăților de închiriat pe termen scurt arată concentrarea cererii în zonele aflate pe traseul eclipsei. În Islanda, aproape 64% dintre cele aproximativ 9.000 de locuințe disponibile pentru astfel de închirieri sunt situate pe traseul eclipsei totale.

În Spania, aproximativ 21% dintre cele peste 365.000 de proprietăți disponibile pentru închiriere pe termen scurt se află pe traseul fenomenului. Datele provin de la AirDNA, companie specializată în analiza pieței închirierilor pe termen scurt.

Specialiștii apreciază că impactul unei eclipse asupra turismului poate fi semnificativ, dar limitat ca durată. Fenomenul poate determina ocuparea hotelurilor pentru una sau două nopți, în timp ce schimbările asociate temperaturilor extreme și influența acestora asupra destinațiilor preferate de europeni în sezonul estival ar putea produce efecte negative pe o perioadă mai lungă.