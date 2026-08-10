Pensiunea vedetelor din Vama Veche, descrisă de un turist străin: Jecmăneală totală
SURSA FOTO: Instagram
O pensiune de 4 stele din Vama Veche, în care au investit Adela Popescu și Radu Vâlcan, Smiley și Gina Pistol, precum și Irina și Răzvan Fodor, a primit și recenzii nefavorabile din partea unor turiști. Un turist elvețian care a petrecut o noapte la proprietate a considerat că experiența oferită nu a fost pe măsura sumei achitate.
Un turist elvețian a stat o singură noapte la pensiunea vedetelor. Ce a scris apoi pe Booking
Unitatea de cazare a atras atenția încă de la început datorită numelor implicate în proiect. Printre proprietari se află Adela Popescu și Radu Vâlcan, Smiley și Gina Pistol, Irina și Răzvan Fodor, alături de alte familii de prieteni.
Pensiunea dispune de 14 camere și a fost supusă unui amplu proces de renovare și reamenajare înainte de redeschiderea pentru turiști. Proiectul a fost gândit ca un spațiu de vacanță modern, cu un design distinct și mai multe zone destinate relaxării.
„Locația are bar, toate camerele beneficiază de baie proprie, au aer condiționat și WiFi gratuit. Mai mult decât atât, pensiunea are zonă de relaxare și televizor cu ecran plat cu canale prin cablu. Baia proprie oferă duș, articole de toaletă gratuite și uscător de păr. Camerele oferă lenjerie de pat și prosoape. Proprietatea servește mic dejun tip bufet, continental sau vegetarian”, se arată în descrierea de pe Booking.
Prețul unei nopți de cazare diferă în funcție de perioada aleasă, iar pentru luna august 2026 tariful menționat pentru o noapte la pensiunea din Vama Veche este de 700 de lei.
Deși pensiunea a trecut prin renovări și reamenajări înainte de redeschidere, experiența turiștilor nu a fost una uniform apreciată, iar printre recenziile publicate se regăsesc și evaluări critice, potrivit celor relatate de RTV.
Turist elvețian, notă de 4 din 10
Un turist din Elveția care a stat o singură noapte la pensiune, în august 2025, a acordat unității nota 4 din 10. Evaluarea a fost publicată într-o recenzie pe Booking și a vizat mai multe aspecte ale sejurului.
Potrivit recenziei, turistul a fost cazat într-o cameră dublă cu balcon. Printre principalele sale nemulțumiri s-au numărat dimensiunea camerei, poziționarea acesteia și raportul dintre prețul plătit și condițiile pe care le-a găsit la proprietate.
Acesta a descris camera ca fiind foarte mică și a remarcat că patul era amplasat la nivelul podelei. Nici priveliștea nu a fost pe placul său, turistul susținând că din cameră putea vedea o zonă pe care a asociat-o cu o groapă de gunoi.
O altă critică formulată în recenzie a fost legată de amplasarea pensiunii. Turistul elvețian a considerat că unitatea se află prea departe de principalele puncte de interes din Vama Veche, iar distanța nu ar fi justificată, în opinia sa, de suma achitată pentru o noapte de cazare.
Recenzia critică publicată pe Booking
Nemulțumirile turistului au vizat, astfel, atât camera în care a fost cazat, cât și poziționarea pensiunii și costul sejurului. Evaluarea acordată a fost de 4 puncte din 10, iar recenzia a fost publicată după sejurul de o noapte din august 2025.
Descrierea făcută de turist pune accent pe dimensiunea redusă a camerei, poziționarea patului și priveliștea pe care acesta a avut-o. În același timp, el a reclamat distanța față de zonele de interes din Vama Veche.
Critica sa a vizat în mod direct și prețul achitat pentru cazare. Pentru august 2026, tariful menționat pentru o noapte la această pensiune este de 700 de lei.
La finalul recenziei, turistul și-a sintetizat nemulțumirea printr-un mesaj formulat astfel: „Jecmăneală totală! Cameră minusculă, cu patul pe podea, vedere spre groapa de gunoi, departe și MULT prea scumpă!”.
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