O vacanță în Uniunea Europeană poate costa între 600 și 2.500 de euro de persoană pentru 5–7 zile, în funcție de destinație, sezon, tipul de cazare și stilul de călătorie. Diferențele sunt semnificative între Europa de Sud și marile capitale vest-europene, iar inflația din ultimii ani a influențat în special tarifele la cazare și servicii turistice.

Principalele costuri ale unei vacanțe sunt:

Transport – 50–400 euro (zboruri low-cost vs. companii de linie, rezervare din timp vs. last minute)

Cazare – 70–250 euro/noapte pentru hotel 3–4 stele în orașe turistice

Mese – 20–60 euro/zi/persoană, în funcție de țară

Atracții și activități – 10–30 euro/bilet pentru obiective turistice majore

Transport local – 10–25 euro/zi

În general, cele mai accesibile vacanțe rămân în sud-estul Europei (Grecia, Portugalia, anumite zone din Spania), în timp ce orașe precum Paris sau Amsterdam pot dubla bugetul zilnic.

Paris, Franța

Parisul este situat în nordul Franței, pe malurile fluviului Sena, la aproximativ 2 ore de granița cu Belgia și la mai puțin de 3 ore de Londra cu trenul de mare viteză. Este capitala Franței și unul dintre cele mai importante centre culturale, economice și turistice din Europa.

Orașul este împărțit în 20 de arondismente dispuse circular, cu centrul istoric în jurul insulei Île de la Cité. Este recunoscut pentru arhitectura haussmanniană, bulevardele largi și reperele emblematice precum Turnul Eiffel și Muzeul Luvru.

Barcelona, Spania

Barcelona este situată în nord-estul Spaniei, pe coasta Mării Mediterane, în regiunea Catalonia. Orașul se află între mare și munții Collserola, oferind un mix rar între plajă și relief montan.

Este al doilea oraș ca mărime din Spania și un important centru cultural și turistic, cunoscut pentru arhitectura lui Gaudí, pentru atmosfera mediteraneană și pentru viața urbană activă.

Roma, Italia

Roma este situată în centrul Italiei, în regiunea Lazio, la aproximativ 30 km de Marea Tireniană. Orașul este construit pe șapte coline și este traversat de râul Tibru.

Roma este una dintre cele mai vechi capitale europene și un centru istoric major, găzduind în interiorul său statul independent Vatican. Este considerată un muzeu în aer liber datorită densității impresionante de situri arheologice și monumente istorice.

Santorini, Grecia

Santorini este o insulă situată în sudul Mării Egee, parte din arhipelagul Cicladelor, la aproximativ 200 km sud-est de Grecia continentală. Este formată în urma unei erupții vulcanice majore, ceea ce explică relieful spectaculos și caldera abruptă.

Localitățile Oia și Fira sunt construite pe marginea stâncilor vulcanice, oferind panorame celebre la apus. Santorini este considerată una dintre cele mai fotografiate destinații din Europa.

Lisabona, Portugalia

Lisabona este situată în vestul Portugaliei, la gura de vărsare a fluviului Tejo în Oceanul Atlantic. Este cea mai vestică capitală continentală a Europei.

Orașul este construit pe șapte coline, oferind numeroase puncte panoramice (miradouros). Cartierul Alfama păstrează atmosfera tradițională portugheză, iar zona Belém concentrează monumente istorice legate de epoca marilor descoperiri maritime.

Prețurile pentru biletele de avion pe ruta București – Paris diferă considerabil în funcție de compania aeriană, aeroportul de sosire și momentul rezervării. În februarie 2026, un bilet dus-întors poate costa între 470 lei și 1.100 lei, însă diferențele apar în funcție de serviciile incluse și flexibilitatea biletului.

Companiile low-cost oferă cele mai competitive prețuri, însă de regulă operează pe aeroporturi secundare sau percep costuri suplimentare pentru bagaj și alegerea locului.

Ryanair

Ryanair operează în special către aeroportul Paris Beauvais Airport. Prețuri de la 100–150 lei pentru un segment 380–620 lei dus-întors dacă rezervarea este făcută din timp

Este una dintre cele mai ieftine opțiuni, însă transferul de la Beauvais până în centrul Parisului durează aproximativ 1 oră și 25 de minute și implică un cost suplimentar.

Wizz Air

Wizz Air zboară de regulă către Paris Orly Airport. Tarife începând de la 157 lei pentru un zbor dus 460–1.100 lei dus-întors, în funcție de sezon și disponibilitate

HiSky & Animawings

Prețuri de la aproximativ 640 lei dus-întors. Avantajul este aterizarea pe principalul aeroport al capitalei franceze, mai aproape de rețeaua de transport rapid.

Pentru a obține cele mai bune tarife pe ruta București – Paris:

Rezervă cu 5–6 săptămâni înainte de plecare

Februarie și martie sunt printre cele mai accesibile luni

Zborurile către Beauvais sunt cele mai ieftine, dar implică timp și cost suplimentar pentru transfer

Ruta aeriană București (OTP) – Barcelona (BCN) rămâne una dintre cele mai căutate legături dintre România și Spania, atât pentru city-break-uri, cât și pentru vacanțe de vară. În 2026, prețul mediu pentru un bilet dus-întors variază între 530 lei și 1.100 lei, în funcție de companie, perioada călătoriei și momentul rezervării.

Majoritatea curselor dintre Aeroportul Internațional Henri Coandă și Barcelona–El Prat Airport sunt operate direct, fără escală, iar companiile low-cost domină această rută.

Wizz Air

Wizz Air oferă unele dintre cele mai mici tarife disponibile:

170–210 lei pentru un segment (dus)

aproximativ 580 lei pentru un zbor dus-întors

Prețul final poate crește dacă se adaugă bagaj de cală, selectarea locului sau servicii suplimentare.

HiSky

HiSky operează zboruri directe competitive:

de la aproximativ 300 lei pentru un segment

Este o alternativă potrivită pentru pasagerii care caută zbor direct la preț mediu.

Pentru a reduce costul biletului de avion, există câteva repere importante:

Luna februarie este, de regulă, cea mai ieftină pentru această rută.

August este cea mai scumpă perioadă, cu tarife în medie cu aproximativ 180 lei peste nivelul obișnuit.

Rezervarea optimă se face cu 4 săptămâni până la 4 luni înainte de plecare, ceea ce poate aduce economii medii de aproximativ 130 lei.

Zborurile de după-amiază sunt, în general, mai accesibile (în jur de 770 lei), comparativ cu cele de dimineață, care pot ajunge la o medie de 1.200 lei.

În februarie 2026, prețurile pentru un bilet dus-întors variază, în medie, între 295 lei și 840 lei, în special dacă rezervarea este făcută din timp și este aleasă o companie low-cost.

Durata zborului este de aproximativ 2 ore și 10 minute, ceea ce face din Roma o destinație ideală pentru city-break-uri rapide sau escapade de weekend.

Majoritatea curselor sunt operate direct și aterizează pe unul dintre cele două aeroporturi principale ale capitalei italiene: Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (FCO) sau Rome Ciampino Airport (CIA).

Wizz Air și Ryanair

Cele mai mici prețuri pornesc de la 117–173 lei pentru un segment (dus).

Un bilet dus-întors rezervat cu câteva săptămâni înainte poate costa între 295 și 740 lei, în funcție de sezon și disponibilitate.

Tarifele cresc dacă sunt adăugate bagaj de cală, îmbarcare prioritară sau alegerea locului.

Aeroitalia

Oferă zboruri directe către Fiumicino, cu prețuri începând de la aproximativ 175 lei (35 euro) pe sens, poziționându-se între segmentul low-cost și cel tradițional.

TAROM

TAROM operează zboruri directe către Fiumicino (FCO), cu tarife care variază între 870 lei și 1.900 lei dus-întors, în funcție de perioada călătoriei și flexibilitatea biletului.

Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra biletul:

Luna martie este considerată cea mai accesibilă perioadă pentru această rută.

Rezervarea cu câteva săptămâni în avans poate reduce considerabil costul total.

Fiumicino (FCO) este aeroportul principal, conectat rapid cu centrul Romei prin trenul Leonardo Express.

Ciampino (CIA) este utilizat în special de companiile low-cost și este situat mai aproape de oraș, însă are mai puține opțiuni de transport direct rapid.

În 2026, un bilet dus-întors poate costa între 680 și 1.800 lei, în funcție de compania aeriană, perioada călătoriei și disponibilitatea zborurilor directe.

Durata unui zbor direct este de aproximativ 2 ore și 30 de minute, ceea ce face Santorini o destinație ideală pentru o escapadă de vară în Grecia.

Zborurile directe către Santorini sunt sezoniere, fiind oferite în general între iunie și septembrie. Acestea sunt ideale pentru turiștii care vor să ajungă rapid pe insulă fără escală.

Wizz Air

Zboruri directe în timpul verii (de obicei marțea, joia și sâmbăta). Prețuri între 160 € și 270 € (aprox. 795 – 1.340 lei) dus-întors.

Companii precum Animawings sau Ryanair pot oferi zboruri directe sezoniere, cu tarife competitive de aproximativ 118 € (585 lei) pentru rezervări anticipate.

În afara sezonului estival (martie – mai), majoritatea zborurilor către Santorini implică escală, de obicei în Atena. Acestea sunt potrivite pentru călători flexibilăți care nu se limitează la perioada verii.

Aegean Airlines

Tarife încep de la 92–94 € (455–465 lei) dacă rezervi din timp. Prețurile pot urca peste 1.200 lei pentru rezervări aproape de data plecării

Ruta București – Lisabona se menține ca o opțiune populară pentru city-break-uri și vacanțe în Portugalia, iar costurile biletelor de avion în 2026 variază între 750 și 1.900 lei dus-întors. Tariful final depinde de perioada rezervării, compania aeriană și tipul serviciilor incluse.

Durata medie a unui zbor direct este de aproximativ 4 ore și 45 de minute, ceea ce face Lisabona o destinație accesibilă pentru călătorii mai lungi de weekend sau pentru vacanțe de 5–7 zile.

Cele mai rapide zboruri către Lisabona sunt oferite de operatori low-cost, cu prețuri competitive pentru rezervări anticipate.

Wizz Air

Tarifele pornesc de la 170–320 lei pentru un segment (dus). Biletele dus-întors sunt între 780 și 1.900 lei, în funcție de sezon și promoții. Zborurile operate în general sunt marți, joi, sâmbătă și duminică.

HiSky

Oferă ocazional zboruri directe sau conexiuni competitive. Compania are tarife promoționale: 30–50 € pe segment.

Pentru pasagerii care preferă bagaj inclus și mai mult confort, există mai multe variante cu escală. Acestea aterizează de regulă pe Lisbon Humberto Delgado Airport, aeroportul principal al orașului.

Zborurile cu escală sunt:

Lufthansa / SWISS – Escale în Frankfurt, München sau Zurich, tarife între 1.050 și 2.800 lei

KLM / Air France – Escale în Amsterdam sau Paris, cu prețuri între 890 și 1.400 lei

TAP Air Portugal și TAROM – Tarife ce pot depăși 1.500 lei, în funcție de sezonalitate

Costurile cazării în 2026 variază semnificativ în funcție de tipul de hotel, cartierul ales și sezon. Bugetul zilnic pentru cazare și cheltuieli de bază începe de la 485 lei (95 €) pentru călătorii cu buget redus și poate depăși 4.600 lei (920 €) pentru opțiuni de lux, mai ales în zonele centrale.

Durata șederii, tipul cazării și apropierea de principalele atracții turistice influențează bugetul total al vacanței, iar alegerea cartierului poate reduce semnificativ cheltuielile.

Pentru cei care călătoresc cu un buget limitat, hostelurile și camerele în dormitoare comune rămân cea mai accesibilă opțiune, oferind prețuri pornind de la 85 până la 150 lei pe noapte.

Hotelurile de trei stele oferă un compromis între confort și preț, cu tarife medii de 645 până la 800 lei pe noapte, ideale pentru familii sau cupluri care doresc camere curate și servicii standard.

Pentru cei care caută mai mult confort și facilități suplimentare, hotelurile de patru stele încep de la aproximativ 1.140 lei pe noapte, oferind camere mai spațioase și locații aproape de principalele obiective turistice.

Opțiunile de lux, precum hotelurile de cinci stele, pot ajunge la tarife medii de 2.500 lei pe noapte, cu posibilitatea de a depăși această sumă, oferind experiențe premium și servicii exclusive.

Sezonul și perioadele de vârf influențează, de asemenea, costurile cazării. Cele mai ieftine luni pentru a vizita Parisul sunt februarie și august, perioade în care hotelurile aplică reduceri sezoniere, în timp ce iunie aduce tarife ridicate datorită sezonului turistic intens.

Începând cu 2026, taxa turistică pe noapte a crescut, ajungând la aproximativ 58 lei (11,70 €) pentru hotelurile de cinci stele, ceea ce trebuie inclus în bugetul final al călătoriei.

Costurile pentru cazare în 2026 variază în funcție de proximitatea față de plajă sau de centrul istoric, Ciutat Vella, dar și de tipul de unitate de cazare aleasă. Pentru turiștii cu un buget mediu, tarifele se situează între 450 și 900 lei pe noapte, în funcție de confort și locație.

Pentru cei care călătoresc cu buget redus, hostelurile și pensiunile oferă cele mai accesibile opțiuni. Un pat într-un dormitor comun poate costa între 150 și 250 lei, iar camerele duble la pensiuni încep de la aproximativ 350 lei pe noapte.

Hotelurile de trei stele oferă un echilibru între preț și confort, cu tarife medii cuprinse între 550 și 850 lei, fiind ideale pentru cupluri sau familii care doresc o experiență plăcută la un cost moderat. Pentru cei care caută confort și servicii superioare, hotelurile de patru și cinci stele, în special cele situate pe malul mării sau pe celebra arteră Passeig de Gràcia, au prețuri care pornesc de la 1.000 lei și pot depăși 2.500 lei pe noapte.

O alternativă tot mai populară este cazarea în apartamente prin platforme precum Airbnb, unde prețurile pentru un apartament întreg încep de la 600 lei pe noapte, oferind flexibilitate pentru grupuri sau familii.

Mai mulți factori afectează costul final al cazării. Barcelona aplică o taxă turistică care variază între 25 și 35 lei (5,25 – 7 €) pe noapte/persoană, în funcție de categoria hotelului. Sezonalitatea este, de asemenea, foarte importantă: prețurile ating vârful în lunile iunie – august și în timpul marilor evenimente, precum Mobile World Congress, în timp ce cele mai mici tarife sunt disponibile în ianuarie și februarie.

În medie, turiștii care caută o experiență confortabilă ar trebui să se aștepte la tarife între 400 și 850 lei pe noapte, în funcție de tipul cazării și zona aleasă.

Călătorii cu buget redus pot opta pentru hosteluri sau pensiuni (guesthouse), unde un pat în dormitor comun pornește de la 120 până la 200 lei, în timp ce camerele private la pensiunile simple (B&B) se situează între 350 și 450 lei pe noapte.

Hotelurile de trei stele reprezintă o opțiune echilibrată între confort și preț, cu tarife medii între 500 și 750 lei, fiind disponibile numeroase opțiuni prin platforme precum Booking.com Roma.

Cei care caută mai mult confort sau o experiență boutique pot alege hoteluri de patru stele sau apartamente de lux, cu tarife care încep de la 900 lei pe noapte și cresc rapid în funcție de vedere și proximitatea față de principalele atracții. Pentru familii sau grupuri, apartamentele închiriate prin Airbnb sunt foarte populare, cu prețuri începând de la 550 lei pe noapte.

Pe lângă tarifele de cazare, trebuie să ții cont și de taxa turistică, care în Roma variază între 20 și 50 lei (4–10 €) pe noapte/persoană, în funcție de categoria hotelului. Sezonul are, de asemenea, un impact major asupra prețurilor: cele mai mici tarife se găsesc în ianuarie și februarie, în timp ce lunile de vârf – aprilie, mai, iunie, septembrie și octombrie – aduc prețuri mult mai ridicate, datorită vremii perfecte și numărului mare de turiști.

În medie, un sejur standard poate costa între 400 și 1.500 lei pe noapte, însă opțiunile de lux, mai ales în zonele cu vedere la Caldera, pot depăși 5.000 lei pe noapte.

Pentru turiștii cu buget redus, cele mai accesibile opțiuni se găsesc în localitățile Perissa și Kamari, aproape de plajele cu nisip negru vulcanic. Aici camerele în pensiuni și hosteluri pornesc de la 250 până la 450 lei pe noapte, fiind ideale pentru călătorii care vor să economisească, fără a renunța la apropierea de mare.

Hotelurile de trei stele oferă un echilibru între confort și preț, cu tarife între 600 și 900 lei pe noapte, însă cele cu vedere la mare sunt semnificativ mai scumpe decât unitățile situate în interiorul satelor.

Cei care caută lux și servicii premium, precum piscine infinity și apartamente spațioase cu vedere la Caldera, pot alege zonele Oia sau Imerovigli, unde prețurile încep de la 1.800 lei și pot ajunge la peste 6.000 lei pe noapte în plin sezon. Pentru grupuri sau familii, vilele și apartamentele închiriate prin platforme de tip Airbnb oferă o alternativă convenabilă, cu tarife începând de la 700 lei pe noapte.

Sezonalitatea are un impact major asupra tarifelor. În iulie și august, prețurile ating nivelul maxim, în timp ce în mai, iunie și septembrie tarifele scad cu aproximativ 20-30%, iar vremea rămâne ideală pentru plajă și explorarea insulei.

În 2026, Grecia aplică o taxă de reziliență climatică (fosta taxă turistică), ajustată în funcție de categoria unității: pentru unitățile de 1-2 stele taxa este de aproximativ 7,5 lei pe noapte, pentru cele de 3 stele este de 15 lei, pentru hotelurile de 4 stele 35 lei, iar pentru unitățile de lux și vilele de 5 stele taxa ajunge la 50 lei pe noapte.

Pentru un sejur confortabil în 2026, turiștii ar trebui să se aștepte să plătească între 450 și 950 lei pe noapte pentru o cameră dublă de calitate medie spre bună.

Cei cu buget restrâns pot opta pentru hosteluri și pensiuni (guesthouses), unde un pat în dormitor comun costă între 130 și 220 lei, iar camerele private în pensiuni încep de la 350 lei pe noapte. Hotelurile de trei stele reprezintă un compromis ideal între preț și confort, cu tarife medii între 500 și 800 lei, disponibile pe platforme precum Booking.com Lisabona.

Pentru cei care caută mai mult confort sau servicii premium, hotelurile de patru și cinci stele încep de la 900 lei, iar prețurile pot depăși 2.000 lei pe noapte în zonele istorice sau pe renumita Avenida da Liberdade.

Lisabona oferă și o gamă largă de apartamente prin Airbnb, ideale pentru familii sau grupuri, cu prețuri începând de la 550–600 lei pe noapte în cartiere precum Alfama sau Bairro Alto.

În Lisabona, turiștii trebuie să ia în considerare și taxa turistică, care este de 4 € (aproximativ 20 lei) pe noapte/persoană pentru primele șapte nopți, taxă introdusă recent pentru întreținerea infrastructurii orașului.

Sezonul influențează semnificativ prețurile: cele mai mici tarife se găsesc în ianuarie și februarie, în timp ce luna iunie, datorită festivalului Santo António, și lunile de vară aduc creșteri semnificative.

De asemenea, prețurile cresc considerabil în timpul evenimentelor majore, cum este Web Summit în noiembrie, perioadă în care rezervările trebuie făcute din timp sau evitate dacă nu participi la conferință.