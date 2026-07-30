Romatsa și Neptun Deep, în centrul noilor măsuri adoptate de Senat. Ce prevăd proiectele de lege

Senatul a adoptat joi două proiecte de lege care includ măsuri fiscal-bugetare privind finanțarea de urgență a Romatsa și asigurarea fondurilor necesare pentru ca statul român să își poată exercita dreptul de preempțiune la achiziția gazelor din perimetrul Neptun Deep. Proiectele urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

Potrivit senatorului PNL Silviu-Iulian Coșa, primul proiect de lege cuprinde patru măsuri fiscal-bugetare menite să elimine blocaje administrative și financiare, fără costuri suplimentare pentru bugetul de stat.

Printre acestea se numără scutirea directă de taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru forțele armate partenere, modificarea regimului fiscal aplicabil procedurilor de prevenire a insolvenței și două mecanisme de finanțare de urgență pentru Romatsa.

Referitor la TVA, senatorul a explicat că măsura urmărește aplicarea unui tratament reciproc între statele membre NATO, astfel încât și forțele armate partenere aflate pe teritoriul României să beneficieze de același regim de scutire acordat militarilor români aflați în alte state aliate.

Proiectul prevede și modificarea Codului de procedură fiscală pentru corelarea acestuia cu Legea nr. 216/2022 privind prevenirea insolvenței.

Potrivit lui Silviu Coșa, schimbarea urmărește eliminarea unei portițe legislative care permitea unor debitori să beneficieze nejustificat de facilități de plată.

Acesta a susținut că noile prevederi vor proteja creanțele statului și vor împiedica folosirea abuzivă a procedurilor de prevenire a insolvenței.

În ceea ce privește Romatsa, proiectul permite acordarea unei finanțări prin Exim Banca Românească pentru gestionarea efectelor generate de poprirea instituită de Eurocontrol asupra sumei de 3,4 miliarde de lei.

Potrivit senatorului PNL, această situație afectează aproximativ 85% din veniturile companiei și creează riscul întreruperii serviciilor de navigație aeriană.

Silviu Coșa a precizat că finanțarea va fi acordată fără dobândă, în limita unui plafon stabilit și cu rambursare automată după încetarea executării silite.

În plus, proiectul completează Ordonanța de Urgență nr. 47/1998 privind Romatsa și introduce o a doua sursă de finanțare, prin Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prin Ministerul Transporturilor.

Al doilea proiect adoptat de Senat vizează măsuri în domeniul securității energetice. Actul normativ acordă credite de angajament necesare exercitării dreptului de preempțiune al statului român pentru achiziția gazelor din proiectul Neptun Deep.

Totodată, proiectul prorogă până la 30 septembrie termenul pentru plata vărsămintelor destinate majorării capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Potrivit lui Silviu Coșa, oferta OMV Petrom vizează aproape 50 de terawați de gaze pe o perioadă de șapte ani, cu o valoare estimată la aproximativ 13 miliarde de lei.

Acesta a subliniat că, în lipsa cadrului bugetar necesar, dreptul de preempțiune al statului ar rămâne doar unul teoretic.

Cele două proiecte au fost adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată și vor fi transmise Camerei Deputaților, care va lua decizia finală.