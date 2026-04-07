Proiectul adoptat tacit în Senat stabilește despăgubiri în termen de 90 de zile pentru persoanele afectate de dezastre
Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de despăgubiri materiale pentru persoanele care au suferit pagube în urma unui dezastru, a unui conflict armat sau a intervențiilor serviciilor de urgență.
Adoptarea tacită a avut loc după ce termenul de dezbatere și vot s-a împlinit la 1 aprilie, fără ca proiectul să fie supus votului în plen.
Inițiativa legislativă, depusă de mai mulți parlamentari PSD, modifică Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și introduce obligația ca despăgubirile să fie acordate în maximum 90 de zile de la producerea evenimentului.
Potrivit prevederilor, sumele acordate trebuie să acopere valoarea reală, actualizată la prețul pieței, a pierderilor suferite de persoanele afectate.
Autoritățile locale ar urma să reconstruiască locuințele afectate în maximum un an și să suporte costurile de cazare temporară
Proiectul stabilește și obligații pentru autoritățile locale. Primăriile ar urma să fie responsabile pentru reconstruirea imobilelor afectate și readucerea acestora la starea inițială, inclusiv reconectarea la utilități.
Termenul prevăzut pentru finalizarea acestor lucrări este de maximum un an de la producerea incidentului.
Pe perioada lucrărilor, autoritățile trebuie să asigure cazarea persoanelor afectate, în condiții cel puțin similare celor anterioare, suportând integral costurile.
Totodată, persoanele afectate își vor păstra statutul inițial, fie de proprietari, fie de chiriași, în funcție de situație.
Guvernul va fi obligat să asigure fondurile necesare dacă primăriile nu dispun de resursele financiare
În situația în care autoritățile locale nu dispun de fondurile necesare pentru despăgubiri sau reconstrucție, proiectul prevede că Guvernul va trebui să aloce sumele din fondul de urgență.
Ulterior, acolo unde este posibil, statul ar putea recupera aceste sume de la persoanele, instituțiile sau companiile care, în urma anchetelor, sunt găsite responsabile pentru producerea evenimentului.
Potrivit expunerii de motive, inițiativa legislativă a fost elaborată în urma exploziei produse în octombrie, anul trecut, la un bloc din cartierul Rahova.
Deși a fost adoptat tacit de Senat, proiectul nu este încă lege. Camera Deputaților este forul decizional și urmează să dezbată și să voteze inițiativa. Dacă va fi adoptat și în această cameră, noile prevederi ar putea introduce termene clare pentru despăgubiri și obligații extinse pentru autorități în gestionarea situațiilor de urgență.
Ce s-ar putea schimba concret pentru persoanele afectate de dezastre
|Domeniu vizat
|Ce prevede proiectul
|Ce înseamnă concret
|Despăgubiri
|Acordate în maximum 90 de zile
|Banii trebuie plătiți rapid, nu după luni sau ani
|Valoarea despăgubirilor
|Calculată la prețul real de piață
|Acoperă pierderea reală, actualizată
|Situații acoperite
|Dezastre, conflicte armate, intervenții de urgență
|Nu doar calamități, ci și incidente provocate
|Reconstrucția locuințelor
|Obligația primăriei în max. 1 an
|Imobilele trebuie refăcute complet
|Utilități
|Rebranșare inclusă în reconstrucție
|Apă, gaz, electricitate refăcute automat
|Statutul persoanelor
|Păstrează calitatea de proprietar/chiriaș
|Nu își pierd drepturile asupra locuinței
|Cazare temporară
|Asigurată și plătită de autorități
|Persoanele afectate nu suportă costuri
|Lipsa fondurilor locale
|Guvernul intervine din fondul de urgență
|Primăriile nu pot invoca lipsa banilor
|Recuperarea banilor
|Statul poate recupera sumele de la vinovați
|Dacă există responsabili identificați
|Procedură legislativă
|Adoptare tacită în Senat
|Urmează votul final în Camera Deputaților
