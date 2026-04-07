Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de despăgubiri materiale pentru persoanele care au suferit pagube în urma unui dezastru, a unui conflict armat sau a intervențiilor serviciilor de urgență.

Adoptarea tacită a avut loc după ce termenul de dezbatere și vot s-a împlinit la 1 aprilie, fără ca proiectul să fie supus votului în plen.

Inițiativa legislativă, depusă de mai mulți parlamentari PSD, modifică Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și introduce obligația ca despăgubirile să fie acordate în maximum 90 de zile de la producerea evenimentului.

Potrivit prevederilor, sumele acordate trebuie să acopere valoarea reală, actualizată la prețul pieței, a pierderilor suferite de persoanele afectate.

Proiectul stabilește și obligații pentru autoritățile locale. Primăriile ar urma să fie responsabile pentru reconstruirea imobilelor afectate și readucerea acestora la starea inițială, inclusiv reconectarea la utilități.

Termenul prevăzut pentru finalizarea acestor lucrări este de maximum un an de la producerea incidentului.

Pe perioada lucrărilor, autoritățile trebuie să asigure cazarea persoanelor afectate, în condiții cel puțin similare celor anterioare, suportând integral costurile.

Totodată, persoanele afectate își vor păstra statutul inițial, fie de proprietari, fie de chiriași, în funcție de situație.

În situația în care autoritățile locale nu dispun de fondurile necesare pentru despăgubiri sau reconstrucție, proiectul prevede că Guvernul va trebui să aloce sumele din fondul de urgență.

Ulterior, acolo unde este posibil, statul ar putea recupera aceste sume de la persoanele, instituțiile sau companiile care, în urma anchetelor, sunt găsite responsabile pentru producerea evenimentului.

Potrivit expunerii de motive, inițiativa legislativă a fost elaborată în urma exploziei produse în octombrie, anul trecut, la un bloc din cartierul Rahova.

Deși a fost adoptat tacit de Senat, proiectul nu este încă lege. Camera Deputaților este forul decizional și urmează să dezbată și să voteze inițiativa. Dacă va fi adoptat și în această cameră, noile prevederi ar putea introduce termene clare pentru despăgubiri și obligații extinse pentru autorități în gestionarea situațiilor de urgență.