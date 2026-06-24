Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoțitor în timpul nașterii. Proiectul a trecut deja de Senat
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Senatul a adoptat două proiecte de lege care vizează extinderea drepturilor pacienților. Unul dintre acestea prevede compensarea scutecelor pentru adulți, iar celălalt introduce dreptul femeilor însărcinate la intimitate și la un însoțitor ales în timpul travaliului și nașterii.
Ambele inițiative modifică Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și urmează să fie analizate de Camera Deputaților, care are rol decizional.
Pacienții asigurați ar putea primi scutece pentru adulți compensate în proporție de 80%
Primul proiect de lege adoptat de Senat prevede că persoanele asigurate în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) vor putea beneficia de scutece pentru adulți compensate în proporție de 80% din prețul de referință.
Potrivit actului normativ, acordarea acestui sprijin se va face pe baza prescripției emise de medicul specialist. Măsura se va aplica indiferent dacă afecțiunea care necesită utilizarea acestor produse este temporară sau permanentă.
Inițiatorii propunerii urmăresc astfel să faciliteze accesul pacienților la produse necesare în gestionarea unor afecțiuni care afectează calitatea vieții și presupun costuri suplimentare pentru persoanele afectate și familiile acestora.
Dreptul la intimitate și la un însoțitor în timpul travaliului și nașterii
Al doilea proiect adoptat de Senat reglementează drepturile femeilor însărcinate pe durata sarcinii, travaliului, nașterii și până la externare.
Textul legislativ stabilește că femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității, intimității și vieții private pe tot parcursul acestor etape. În acest sens, unitățile sanitare publice și private vor avea obligația de a asigura condiții minime pentru protejarea intimității pacientelor.
Proiectul prevede că aceste condiții pot fi asigurate prin măsuri organizatorice sau tehnice adecvate, în funcție de situație. De asemenea, lipsa resurselor materiale ori modul de organizare al spitalului nu vor putea reprezenta, prin ele însele, motive pentru limitarea acestui drept, în absența unor justificări medicale sau epidemiologice.
Însoțitorul va putea fi ales de femeia însărcinată
Actul normativ introduce și dreptul femeii însărcinate de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului între secțiile unității medicale.
Exercitarea acestui drept va trebui să respecte normele de igienă, regulile epidemiologice și cerințele de siguranță medicală. Restrângerea accesului însoțitorului va putea fi dispusă doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic.
Potrivit proiectului, decizia de limitare a acestui drept va aparține personalului medical responsabil de îngrijirea pacientei.
Proiectele merg la Camera Deputaților
Cele două inițiative legislative au fost adoptate de Senat, însă nu au intrat încă în vigoare. Senatul a fost primul for sesizat în acest caz, iar decizia finală va aparține Camerei Deputaților.
Dacă vor fi adoptate și de deputați, prevederile vor modifica Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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