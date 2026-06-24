Ai uitat permisul sau talonul acasă? Șoferii ar putea scăpa de amendă. Proiectul a trecut deja de Senat
Permis de Conducere. SURSĂ FOTO: Dreamstime
Șoferii care uită acasă permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie sancționați. Un proiect de lege adoptat de Senat propune eliminarea amenzilor aplicate în aceste situații, pe motiv că polițiștii pot verifica deja informațiile necesare în bazele de date electronice.
Senatul a aprobat proiectul care elimină amenzile pentru documentele uitate acasă
Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că Senatul a adoptat inițiativa legislativă prin care se elimină sancțiunile aplicate conducătorilor auto care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare.
Potrivit inițiatorului, măsura urmărește adaptarea legislației la realitatea actuală, în care polițiștii rutieri au acces rapid la baze de date care permit verificarea documentelor și a situației juridice a vehiculelor.
Alexandru Dimitriu a explicat că, în prezent, un șofer poate primi o amendă de câteva sute de lei chiar dacă deține un permis valabil și conduce un autoturism înmatriculat legal, doar pentru că nu are documentele asupra sa în momentul controlului.
Poliția poate verifica deja informațiile în sistemele electronice
Proiectul de lege a fost depus în luna aprilie și propune modificarea Codului rutier. Concret, obligația de prezentare a documentelor ar urma să fie considerată îndeplinită și în situația în care datele respective pot fi verificate de polițist prin accesarea bazelor de date oficiale.
Inițiatorii susțin că verificarea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare se poate face în doar câteva secunde prin sistemele informatice utilizate de Poliția Rutieră.
În aceste condiții, sancționarea șoferilor pentru simpla lipsă fizică a documentelor este considerată de susținătorii proiectului o măsură care nu mai corespunde nivelului actual de digitalizare.
Proiectul a primit susținere din partea majorității grupurilor parlamentare
Potrivit deputatului USR, inițiativa legislativă a fost votată de senatori din aproape toate grupurile parlamentare.
Acesta a afirmat că PSD a fost singura formațiune politică ce a susținut menținerea actualelor sancțiuni pentru lipsa documentelor asupra conducătorilor auto.
Alexandru Dimitriu a precizat că scopul proiectului este eliminarea unei situații pe care o consideră inutilă în condițiile în care statul are posibilitatea să verifice instantaneu legalitatea dreptului de a conduce și situația vehiculului.
Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt
Deși a trecut de Senat, proiectul nu a devenit încă lege. Inițiativa legislativă urmează să fie transmisă Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.
Acolo, proiectul va fi analizat în comisiile de specialitate și ulterior va fi supus votului final în plen.
Dacă va fi adoptat și de Camera Deputaților, iar ulterior va fi promulgat, șoferii nu vor mai putea fi amendați exclusiv pentru că au uitat acasă permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare, atât timp cât documentele sunt valabile și pot fi verificate prin sistemele informatice ale autorităților.
Ce se schimbă pentru șoferi dacă proiectul devine lege
În forma susținută de inițiatori, noua reglementare nu elimină obligația existenței unui permis valabil sau a unei înmatriculări legale a vehiculului.
Schimbarea vizează doar situațiile în care documentele nu sunt prezentate fizic la control, dar informațiile pot fi confirmate imediat prin bazele de date oficiale.
„Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul de conducere sau talonul.
Astăzi, Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe care am depus-o pentru eliminarea unei sancțiuni care nu mai are sens.
Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta.
Am propus eliminarea acestei situații absurde. Dacă statul poate verifica instantaneu că ai dreptul să conduci și că mașina este în regulă, nu are de ce să te amendeze pentru că ai uitat documentele acasă.
Le mulțumesc tuturor senatorilor care au susținut această inițiativă.
Proiectul a fost votat de senatori din aproape toate grupurile parlamentare. PSD a rămas singurul partid care a considerat că această amendă trebuie păstrată.
Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri în comisii și votul final”, a transmis deputatul USR Alexandru Dimitriu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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