Se schimbă Codul muncii. Acești angajați ar putea primi trei zile în plus de concediu

Salariații care își cresc singuri copiii ar putea beneficia, în viitor, de mai multe zile de concediu de odihnă. Un proiect legislativ înregistrat la Senat propune modificarea Codului muncii, astfel încât părinții monoparentali să primească un concediu suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare pe an. Deocamdată, măsura nu este în vigoare și trebuie să parcurgă întregul proces legislativ.

O inițiativă legislativă depusă la Senat prevede acordarea unor zile suplimentare de concediu de odihnă pentru salariații care își cresc singuri copiii.

Proiectul propune modificarea articolului 147 alineatul (1) din Codul muncii, astfel încât și angajații care au statut de părinte monoparental să beneficieze de cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an.

În prezent, legislația acordă acest drept doar anumitor categorii de salariați, respectiv celor care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, persoanelor nevăzătoare, altor persoane cu handicap și tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Inițiatorii proiectului susțin că părinții care își cresc singuri copiii se confruntă cu responsabilități suplimentare, fiind nevoiți să gestioneze fără sprijin toate obligațiile familiale și profesionale.

Potrivit expunerii de motive, această categorie de salariați trebuie să găsească timp pentru participarea la ședințele cu părinții, activitățile școlare, consultațiile medicale ale copiilor și alte situații care presupun prezența unui părinte.

Autorii proiectului mai arată că persoanele care fac parte din familii monoparentale sunt expuse unui risc mai mare de stres, epuizare și dificultăți financiare, iar acordarea unor zile suplimentare de concediu ar contribui la un echilibru mai bun între viața profesională și cea de familie.

Potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, familia monoparentală este formată dintr-o persoană singură și copilul sau copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună.

În această categorie intră, de exemplu, persoanele divorțate, văduve sau necăsătorite care își cresc singure copiii.

Deocamdată, proiectul legislativ nu produce niciun efect juridic.

Pentru ca măsura să devină aplicabilă, aceasta trebuie să fie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Dacă va parcurge toate etapele procedurii legislative, noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Inițiativa legislativă este semnată de parlamentari din mai multe formațiuni politice, printre care PSD, UDMR și USR, dar și de câte un deputat din partea PNL și a Grupului minorităților naționale.

Susținătorii proiectului consideră că modificarea Codului muncii ar reprezenta o măsură de sprijin pentru familiile monoparentale și ar contribui la reducerea presiunii exercitate asupra părinților care își cresc singuri copiii.

De reținut este că, în acest moment, proiectul reprezintă doar o propunere legislativă și nu se aplică. Acesta va produce efecte doar dacă va fi adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.