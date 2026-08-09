Concediu 2026. Dreptul pe care mulți salariați nu îl cunosc. Când se pot pierde zilele de concediu și când nu

Luna august este perioada în care cei mai mulți români își programează concediile de odihnă. Pentru unii reprezintă momentul mult așteptat al anului, dedicat familiei, relaxării și recuperării după luni întregi de muncă. Pentru alții, însă, concediul rămâne doar un plan amânat, din cauza volumului mare de activitate, a presiunii de la locul de muncă sau a dificultăților financiare.

Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția că dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege și nu poate fi limitat prin practicile angajatorilor sau prin teama salariaților de a lipsi de la serviciu. Totodată, organizația reamintește că zilele de concediu neefectuate nu se pierd la finalul anului și că acestea pot fi efectuate într-un termen prevăzut de legislație.

Tot mai mulți angajați renunță la concediu

În cadrul emisiunii „Actualitatea Muncii”, realizată de Blocul Național Sindical, se arată că, deși concediul de odihnă este un drept garantat de legislația muncii, realitatea din multe companii este diferită.

„Bun găsit tuturor. Urmăriți Actualitatea Muncii. Suntem în luna august, perioada în care cei mai mulți români își planifică vacanțele și concediile de odihnă. Pentru mulți este momentul așteptat tot anul, dedicat familiei, relaxării și recuperării după luni întregi de muncă. Însă nu toți reușesc să se bucure de această perioadă. Deși legislația garantează dreptul la odihnă, realitatea din multe companii este diferită.”

Potrivit BNS, numeroși salariați evită să își ia concediul de teamă că, la întoarcere, vor avea și mai mult de muncă sau că absența le-ar putea afecta poziția în companie.

„Unii angajați spun că nu și permit să plece în concediu, deoarece au prea multe responsabilități și se tem că la întoarcere vor găsi un volum de muncă și mai mare. Alții se tem că o absență prelungită le ar putea afecta poziția sau chiar siguranța locului de muncă. La toate acestea se adaugă și presiunea financiară. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut semnificativ pentru mulți salariați, concediul a devenit un lux pe care îl amână sau îl folosesc doar pentru a rezolva probleme personale, nu pentru odihnă.”

Blocul Național Sindical subliniază că una dintre cele mai răspândite confuzii este legată de zilele de concediu rămase neefectuate.

Mulți angajați cred că acestea se pierd dacă nu sunt folosite până la 31 decembrie, însă legislația prevede altceva.

„Este important de știut că zilele de concediu neefectuate nu se pierd la finalul anului. Ele pot fi efectuate în următoarele 18 luni, iar angajatorul are obligația legală de a permite salariatului să beneficieze de ele.”

Organizația amintește și o altă regulă importantă privind concediul de odihnă.

„De asemenea, concediul de odihnă nu poate fi înlocuit cu bani pe durata contractului individual de muncă, ci doar la încetarea acestuia.”

Sindicaliștii atrag atenția că problema nu este doar una juridică, ci și una care ține de cultura organizațională din multe companii.

Potrivit acestora, există situații în care angajații simt că trebuie să fie disponibili permanent și evită să își ia concediu din teama consecințelor.

„Dincolo de prevederile legale, există însă o problemă de cultură organizațională. Atunci când angajații simt că nu și pot lua concediul fără consecințe sau că trebuie să fie permanent disponibili, vorbim despre un dezechilibru între viața profesională și cea personală.”

Consecințele unui astfel de comportament sunt cunoscute și afectează atât sănătatea salariaților, cât și activitatea companiilor.

„Iar efectele sunt cunoscute. Oboseală cronică, stres, scăderea productivității și în multe cazuri epuizare profesională.”

BNS: Concediul este un drept, nu un privilegiu

Blocul Național Sindical consideră că perioada de odihnă nu trebuie privită ca un beneficiu acordat de angajator, ci ca un drept fundamental al fiecărui salariat.

„Din perspectiva noastră, concediul nu este un privilegiu și nici un semn de neimplicare. Este un drept fundamental și o investiție în sănătatea și performanța angajaților. Un salariat odihnit este mai motivat, mai eficient și mai implicat decât unul care acumulează luni sau chiar ani fără pauze reale.”

În finalul intervenției, BNS transmite că respectarea dreptului la concediu contribuie la construirea unei piețe a muncii sănătoase și la protejarea demnității angajaților.