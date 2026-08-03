Codul muncii 2026. Lucrați peste program? Iată când primiți bani și când doar timp liber

Munca peste program este o situație frecvent întâlnită în multe domenii de activitate, însă puțini salariați cunosc exact ce drepturi au atunci când lucrează peste durata normală a programului de lucru. Deși mulți angajați se așteaptă ca orele suplimentare să fie plătite automat, legislația muncii stabilește o altă regulă: în anumite condiții, angajatorul poate compensa aceste ore prin timp liber plătit, fără a acorda un spor salarial.

Codul muncii prevede atât obligațiile angajatorului, cât și limitele în care poate fi prestată munca suplimentară, precum și situațiile în care aceasta trebuie remunerată.

Potrivit Codului muncii, munca suplimentară reprezintă timpul lucrat peste durata normală a programului de lucru.

În cazul unui salariat cu normă întreagă, programul normal este, în general, de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Orice activitate prestată peste acest program poate fi considerată muncă suplimentară, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

În același timp, durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși, în mod obișnuit, 48 de ore pe săptămână, calculată ca medie într-o perioadă de referință stabilită de lege.

Munca suplimentară nu poate deveni o regulă permanentă într-o companie.

Angajatorul poate solicita prestarea de ore suplimentare atunci când activitatea o impune, însă trebuie să respecte prevederile Codului muncii și drepturile salariaților.

De asemenea, legea stabilește că munca suplimentară se efectuează, de regulă, cu acordul salariatului.

Există însă și excepții. Consimțământul angajatului nu este necesar atunci când este nevoie de intervenții urgente pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor accidente ori ale unor situații de forță majoră.

Una dintre cele mai puțin cunoscute prevederi din legislația muncii este faptul că angajatorul nu este obligat să plătească imediat orele suplimentare.

Prima obligație este acordarea de timp liber corespunzător.

Concret, dacă un salariat a lucrat peste program, angajatorul trebuie să îi ofere ore libere plătite, corespunzătoare timpului lucrat suplimentar.

Aceste ore de recuperare trebuie acordate în termen de 90 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare.

În această perioadă, angajatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele respective, fără diminuarea veniturilor.

Dacă, din motive obiective, acordarea timpului liber nu este posibilă în cele 90 de zile prevăzute de lege, angajatorul este obligat să compenseze orele suplimentare prin plata unui spor la salariu.

Acest spor se stabilește prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern.

Totuși, Codul muncii prevede că sporul nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază corespunzător duratei respective de muncă.

Astfel, plata orelor suplimentare reprezintă soluția aplicată atunci când recuperarea prin timp liber nu mai este posibilă.

Legislația stabilește și categorii de salariați care beneficiază de protecție specială.

De exemplu, tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

În cazul altor categorii de angajați, cum sunt salariatele gravide sau persoanele cu anumite restricții medicale, pot exista reguli speciale prevăzute de legislația în vigoare.

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că solicitarea constantă de ore suplimentare poate ascunde o lipsă de personal sau o organizare deficitară a activității.

În astfel de situații, angajatorul nu poate transforma munca suplimentară într-o practică permanentă și trebuie să respecte atât limitele privind timpul maxim de lucru, cât și obligațiile referitoare la compensarea orelor efectuate peste program.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni din partea inspectorilor de muncă, iar salariații își pot valorifica drepturile inclusiv prin sesizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă sau în instanță.

Pentru angajați, este important să știe că orele suplimentare nu înseamnă automat bani în plus la salariu.

În primul rând, legea obligă angajatorul să acorde timp liber plătit, iar numai dacă acest lucru nu este posibil în termenul legal de 90 de zile intervine obligația plății unui spor de cel puțin 75%.

Cunoașterea acestor reguli îi poate ajuta pe salariați să își protejeze drepturile și să evite situațiile în care munca prestată peste program nu este compensată conform legii.