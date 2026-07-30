Au plecat în Italia pentru un viitor mai bun. Ce au aflat când au ieșit la pensie

În ultimii 20-30 de ani, Italia a devenit destinația aleasă de sute de mii de românce care și-au câștigat existența îngrijind persoane vârstnice. Pentru multe dintre ele, această activitate a însemnat ani petrecuți departe de cei dragi, în speranța că munca depusă și contribuțiile achitate le vor asigura un venit decent la pensie, din nefericire nu este chiar așa.

Pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase mărturii ale unor românce care susțin că pensiile primite din Italia sunt mult mai mici decât se așteptau după zeci de ani de activitate. Diferențele dintre sumele încasate sunt însă considerabile și sunt influențate de regulile sistemului italian de pensii, dar și de nivelul contribuțiilor achitate de angajatori de-a lungul timpului.

Una dintre poveștile care au atras atenția a fost cea a unei românce care afirmă că, după două decenii de muncă în Italia, a ajuns să primească o pensie extrem de redusă. Femeia susține că, după 20 de ani petrecuți îngrijind persoane vârstnice, pensia acordată este de numai 20 de euro pe an, sumă din care se reține inclusiv impozit.

„După o viață de badantă de 20 de ani, o pensie așa mică… Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”, a scris aceasta.

Deși situația relatată a stârnit numeroase reacții, specialiștii atrag atenția că astfel de cazuri pot apărea atunci când nu sunt îndeplinite toate condițiile necesare pentru acordarea pensiei contributive sau atunci când suma respectivă reprezintă doar o parte din drepturile de pensie, și nu valoarea totală a acesteia.

„Este o bătaie de joc. Suntem cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat la bătrânețe”, a transmis o altă îngrijitoare.

În Italia, pensia este stabilită în funcție de contribuțiile sociale achitate și de condițiile de pensionare. În anumite situații, pot exista prestații parțiale sau drepturi calculate separat, ceea ce poate influența valoarea sumelor primite.Comentariile publicate de alte românce evidențiază diferențe semnificative între pensiile obținute după perioade similare de muncă.

O femeie afirmă că, după 10 ani de activitate și un contract de 25 de ore pe săptămână, primește o pensie de 138 de euro lunar. O altă româncă spune că are aceeași vechime, însă a lucrat cu un contract de 40 de ore pe săptămână și încasează aproximativ 238 de euro pe lună.

Există și situații în care pensia este mai mare. O badantă care declară că a lucrat timp de 16 ani, cu un program de 54 de ore săptămânal, spune că primește 424 de euro în fiecare lună.

UN alt comentariu vine din partea unei badante care remarcă faptul că generațiile tinere din România nu mai sunt atrase de această meserie:

„Prin anii 2000, am venit noi, astea care aveam atunci până în 40 de ani. Dar acum, fetele tinere nu mai fac această muncă. Sunt posibilități să muncească în România. Așa că, într-o zi, italienii vor rămâne fără badante românce”, a spus ea.

Sistemul italian de pensii are la bază contribuțiile sociale plătite către Institutul Național de Asigurări Sociale (INPS), iar valoarea pensiei nu depinde exclusiv de numărul anilor lucrați. Astfel, două persoane care au aceeași vechime pot încasa pensii diferite dacă au avut salarii diferite sau contracte cu un număr diferit de ore de muncă.

În cazul multor badante, au existat situații în care programul real de lucru nu a coincis cu cel declarat în contract. Unele femei locuiau permanent în casa persoanei îngrijite și lucrau mult peste programul înscris în acte, însă contractele erau înregistrate pentru doar 20 sau 25 de ore pe săptămână.

În aceste condiții, contribuțiile la sistemul de pensii au fost calculate doar pentru orele declarate oficial, ceea ce a redus semnificativ valoarea pensiei obținute la retragerea din activitate.

Un alt factor important îl reprezintă salariul declarat de angajator. Dacă remunerația trecută în contract este apropiată de salariul minim aferent categoriei profesionale, contribuțiile plătite către sistemul public vor fi mai mici decât în cazul unui salariu mai ridicat.

Și regimul fiscal are un rol în valoarea sumelor încasate. În Italia, pensiile sunt impozitate, însă nivelul taxării diferă în funcție de venitul total al pensionarului și de deducerile fiscale de care acesta beneficiază.

Pentru pensiile mici, impozitul poate fi redus sau chiar inexistent în anumite situații, în timp ce veniturile mai mari sunt supuse unei impozitări progresive.

Perioadele lucrate fără contract sau cele în care nu au fost achitate contribuțiile sociale pot diminua considerabil pensia. La începutul anilor 2000, numeroase românce au lucrat în Italia fără acte sau au fost angajate legal abia după mai mulți ani, iar intervalele fără contribuții nu sunt luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Totodată, întreruperile îndelungate ale activității, schimbarea repetată a angajatorilor sau contractele sezoniere pot avea un impact asupra valorii finale a pensiei.