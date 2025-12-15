Salariile pentru un post de îngrijitor în România variază semnificativ în funcție de sector, experiență și tipul de program de lucru. În general, un îngrijitor de persoane vârstnice câștigă în medie în jur de 3.000 de lei net pe lună, dar există diferențe notabile între sectorul public și cel privat.

În mediul privat, îngrijitorii care lucrează la domiciliu pentru persoane vârstnice au un salariu mediu de aproximativ 3.000 de lei net lunar. Pentru programele de 8 ore, venitul rămâne în jurul acestei sume, însă în cazul programelor interne, care includ cazare și masă, salariile pot fi mai mari. Conform platformei eJobs, poziția de „îngrijitoare” raportată recent oferă un salariu mediu net de 3.159 de lei. Experiența și calificările suplimentare pot influența, de asemenea, nivelul câștigului, iar negocierile directe sunt mai frecvente în sectorul privat.

În sectorul public, salariile sunt reglementate prin Legea-cadru nr. 153/2017 și depind de grad, vechime și sporuri. În spitalele de stat și centrele de asistență socială, veniturile nete ale personalului auxiliar sanitar pot varia între aproximativ 1.200 și 2.500 de lei, în funcție de nivelul de experiență și de majorările salariale implementate în ultimii ani. Sporurile și alte beneficii adaugă la aceste valori, însă diferențele față de sectorul privat rămân vizibile.

Îngrijitorii din Germania pot câștiga între 1.500 și 3.000 de euro net pe lună, salariul fiind influențat de tipul de angajare, experiență și calificări. Salariile sunt mai mari în azilele de bătrâni sau centrele specializate, unde programul complet oferă, de regulă, peste 1.800 de euro net lunar, alături de beneficii precum asigurare de sănătate și contribuții la pensie.

Pentru cei care lucrează la domiciliu, pachetul salarial variază între 1.500 și 3.000 de euro net pe lună. În acest caz, cazarea și masa sunt, de regulă, incluse, ceea ce face venitul efectiv mai avantajos. Cunoașterea limbii germane, chiar și la un nivel de bază, este de obicei necesară și poate influența salariul și tipul de post disponibil.

Experiența anterioară și calificările recunoscute în domeniu pot crește semnificativ câștigul, iar salariile sunt stabilite în conformitate cu legislația germană privind salariul minim. Din 1 ianuarie 2025, salariul minim general brut pe oră în Germania este de 12,82 euro, iar sectorul de îngrijire a persoanelor vârstnice aplică un prag mai ridicat, cu tarife orare între 16 și 19 euro, pentru a asigura un venit lunar competitiv.

În Franța, salariile pentru îngrijitori pornesc de la salariul minim net pe economie (SMIC) și cresc în funcție de experiență, calificări și tipul postului. Începând cu noiembrie 2024, salariul minim net pentru o normă completă de 35 de ore pe săptămână este de aproximativ 1.426 de euro, reprezentând punctul de plecare pentru majoritatea pozițiilor necalificate.

Pentru îngrijitorii care oferă servicii la domiciliu, salariul mediu lunar net se situează între 1.600 și 1.800 de euro, echivalentul unui venit anual brut de circa 24.588 de euro. Personalul calificat, precum „aide-soignant”, care deține o diplomă recunoscută, poate câștiga în medie 1.900 de euro net pe lună sau chiar mai mult, în special în spitale și centre specializate, unde există sporuri pentru ore suplimentare, weekenduri sau sărbători legale.

Diferențele salariale depind și de locație și angajator. Parisul oferă de regulă salarii mai mari, dar și costul vieții este considerabil mai ridicat, iar angajarea prin agenții private poate oferi pachete salariale mai flexibile comparativ cu sectorul public.

Astfel, un îngrijitor în Franța poate avea un venit lunar net între 1.400 și peste 2.000 de euro, beneficiind de obicei și de asigurare medicală, contribuții la pensie și alte beneficii sociale.

Câștigurile unui îngrijitor depind de tipul de angajare, program și locație. Salariul minim interprofesional (SMI) este stabilit la 1.134 de euro brut pe lună pentru o normă completă de 40 de ore, reprezentând baza pentru majoritatea contractelor.

Pentru îngrijitorii care lucrează la domiciliu, salariul mediu net se situează între 1.100 și 1.400 de euro pe lună. În cazul celor angajați direct de familii, remunerația brută se aliniază adesea la salariul minim, iar pentru cei care locuiesc la domiciliul persoanei îngrijite, pachetul salarial include cazarea și masa, ceea ce crește valoarea totală a compensației.

În azilele private sau casele de bătrâni, salariile pot fi mai mari, adesea peste 1.400 de euro net, iar contractele pot include sporuri pentru ture de noapte sau weekenduri. Tipul de contract, experiența și calificările influențează, de asemenea, nivelul final al salariului.

În Italia, îngrijitorii de persoane vârstnice, cunoscuți local ca „badante”, au salariile reglementate prin contractul colectiv național de muncă pentru personalul casnic (CCNL Lavoro Domestico). Nivelul veniturilor depinde de încadrare, programul de lucru și dacă postul implică locuire la domiciliul persoanei asistate.

Salariile medii nete se situează între 1.200 și 1.700 de euro pe lună, iar pentru cei care locuiesc la domiciliul asistatului, pachetul include adesea cazarea și masa, ceea ce adaugă o valoare semnificativă la venit. Nivelurile salariale sunt structurate astfel: îngrijitorii fără calificări specifice sau cu experiență minimă câștigă în jur de 937 – 1.004 euro brut pe lună; cei cu certificări sau atribuții speciale au salarii mai mari, de circa 1.140 euro brut, iar personalul calificat, care poate oferi asistență medicală de bază, poate depăși 1.300 euro brut pe lună.

În plus, badantele pot beneficia de bonusuri și sporuri, cum ar fi o majorare de peste 100 de euro pentru îngrijirea mai multor persoane sau un spor de 60% pentru munca prestată duminica sau în sărbători legale. Aceste completări fac ca un salariu net pentru un badante intern să ajungă, de regulă, între 1.200 și 1.500 euro pe lună.

În Austria, câștigurile îngrijitorilor depind în mare măsură de tipul de angajare și de calificările profesionale. Salariile pentru personalul care lucrează independent (PFA/Gewerbe) sau cu contract de muncă se situează, în medie, între 1.800 și 2.800 de euro net lunar, în funcție de responsabilități, experiență și condițiile de muncă.

Îngrijitorii independenți care lucrează în regim 24/24h la domiciliul persoanei asistate au venituri care includ adesea cazarea și masa. Salariul poate ajunge la aproximativ 67,50 euro pe zi, iar pachetul lunar final depinde de numărul de zile lucrate și de complexitatea cazului. Aceștia gestionează singuri taxele și contribuțiile sociale, beneficiind totodată de sprijin financiar de la stat pentru serviciile prestate.

Pentru personalul angajat în azile, spitale sau prin agenții, salariile sunt stabilite prin contracte colective de muncă. Salariul de intrare pentru un ajutor de îngrijire (Pflegehelfer) începe de la aproximativ 1.521 euro brut pe lună, ceea ce se traduce într-un venit net de 1.400 – 1.800 euro pe lună, cu 14 plăți anuale. Experiența, calificările și sporurile pentru ture de noapte sau weekend influențează semnificativ venitul final.

Danemarca oferă unele dintre cele mai competitive salarii pentru îngrijitori din Europa, reflectând nivelul ridicat de trai și sistemul de asistență socială bine dezvoltat. Veniturile nete pentru personalul de îngrijire variază în general între 1.800 și 2.500 de euro pe lună, putând fi mai mari pentru cei cu calificări și experiență relevante.

Salariile sunt stabilite prin negocieri colective, deoarece Danemarca nu are un salariu minim național obligatoriu. Rata orară brută pentru un îngrijitor (social- og sundhedsassistent sau medhjælper) începe de la aproximativ 22,8 euro pe oră. Salariul mediu anual brut pentru un astfel de post este estimat la circa 263.390 DKK, echivalentul unui venit lunar brut de aproximativ 2.940 de euro. După aplicarea impozitelor progresive, salariul net lunar se situează în intervalul menționat mai sus.

Tipurile de angajare includ contracte directe cu instituții publice sau private, cum ar fi azile, spitale sau servicii municipale de îngrijire la domiciliu, care oferă stabilitate și beneficii sociale, inclusiv contribuții la pensie și asigurare de sănătate. De asemenea, unele agenții de recrutare oferă pachete atractive, cu salarii de aproximativ 2.100 euro net, asistență pentru relocare, cursuri de limbă daneză și alte facilități.

Elveția oferă unele dintre cele mai mari salarii pentru îngrijitori din lume, reflectând costul ridicat al vieții. Veniturile nete lunare pentru personalul de îngrijire variază în general între 3.000 și 5.000 CHF (aproximativ 3.100 – 5.200 EUR), în funcție de canton, experiență și calificări.

Salariile diferă semnificativ în funcție de locație: orașe precum Geneva și Zürich oferă venituri mai mari, în timp ce zonele rurale se situează mai aproape de pragul minim. Salariul mediu anual brut pentru un îngrijitor este estimat la aproximativ 60.000 CHF (circa 62.000 EUR), ceea ce echivalează cu un salariu lunar brut de aproximativ 5.000 CHF (5.200 EUR). După deducerea impozitelor și contribuțiilor sociale, venitul net se situează între 3.000 și 5.000 CHF (3.100 – 5.200 EUR).

Îngrijitorii calificați, cu diplome recunoscute, câștigă semnificativ mai mult, în timp ce personalul necalificat sau cei care oferă îngrijire la domiciliu au venituri apropiate de pragul minim. Cunoașterea limbii locale — germană, franceză sau italiană — la un nivel avansat este, de regulă, obligatorie pentru a lucra în majoritatea instituțiilor.

În Ungaria, veniturile îngrijitorilor sunt semnificativ mai mici comparativ cu țările din Europa de Vest și se situează la nivel similar sau ușor sub salariile din România. Salariile nete lunare variază în general între 500 și 900 de euro, în funcție de experiență, calificări și tipul angajatorului.

Salariul minim brut lunar a fost majorat în 2025 la aproximativ 707 euro, iar pentru posturile care necesită calificări suplimentare, pragul salarial este mai ridicat. În sectorul de îngrijire, salariile medii sunt adesea sub media națională de 972 euro net. Pentru posturile de bază, venitul net poate începe de la 500 euro pe lună, în timp ce pozițiile cu responsabilități mai mari sau cele prin agenții private pot ajunge la 800–900 euro lunar.

Există și variații regionale: în Budapesta, salariile tind să fie ușor mai mari decât media națională, iar posturile din azilele de stat urmează grile salariale fixe, în timp ce angajările private permit negocieri mai flexibile, ceea ce poate influența considerabil venitul final.

În Bulgaria, veniturile îngrijitorilor se numără printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, reflectând nivelul general al economiei și costul redus al vieții. Salariile nete lunare pentru personalul de îngrijire variază între 400 și 700 de euro, în funcție de experiență, responsabilități și tipul angajatorului.

Salariul minim brut lunar a crescut în 2024 la aproximativ 477 de euro, reprezentând punctul de plecare pentru majoritatea posturilor necalificate. Salariile din sectorul îngrijirii sunt, în general, sub media națională de circa 850 de euro net. Pentru pozițiile de bază, venitul net începe de la 400 de euro pe lună, iar posturile cu responsabilități mai mari sau angajările prin agenții private specializate, mai ales în orașe mari precum Sofia, pot ajunge la 600–700 de euro lunar.