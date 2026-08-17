Sorin Grindeanu, reacție după decizia CCR privind Legea Integrității. Ce spune despre cazul Dominic Fritz

Sorin Grindeanu așteaptă revenirea Legii Integrității în Parlament, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională una dintre prevederile actului normativ. Liderul PSD a comentat și situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, vizat de o altă prevedere a legii care a trecut de controlul CCR.

Curtea Constituțională a României s-a pronunțat luni asupra sesizărilor formulate în legătură cu noua Lege a Integrității. Actul normativ fusese contestat atât de președintele Nicușor Dan, cât și de un grup de senatori USR și PNL.

Judecătorii constituționali au decis, cu unanimitate de voturi, că sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți” este neconstituțională. Formularea fusese introdusă pentru extinderea obligațiilor privind declararea averilor și intereselor și asupra partenerilor de viață ai demnitarilor.

În schimb, CCR a declarat constituțională, cu majoritate de voturi, prevederea care stabilește încetarea de drept a funcției, demnității publice sau mandatului la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru persoanele în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost constatat definitiv anterior.

Sorin Grindeanu a declarat că așteaptă acum revenirea legii în Parlament, unde prevederea declarată neconstituțională va trebui pusă în acord cu decizia Curții.

Președintele PSD a comentat și controversa legată de prevederea care poate avea consecințe asupra lui Dominic Fritz.

Grindeanu a respins ideea că modificarea legislativă ar fi fost construită special pentru liderul USR. El a invocat în acest sens informații comunicate de Agenția Națională de Integritate, potrivit cărora mai multe persoane s-ar afla într-o situație similară.

„Am văzut un comunicat, ca să vă răspund, al Agenției Naționale de Integritate, care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci chestiunea cu amendamentul Fritz sau „Nefritz” nu e corectă și asta o spune oficial, sau a spus oficial Agenția Națională de Integritate, nu PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește criticile lansate de Fritz după decizia CCR, Grindeanu a spus că nu intenționează să intre într-o dispută publică cu acesta.

„Despre domnul Fritz, numai de bine. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Atât”, a spus președintele PSD.

Dominic Fritz a reacționat dur după pronunțarea Curții Constituționale. Președintele USR susține că prevederea validată de CCR ar avea drept consecință încetarea mandatului său de primar la 30 de zile după intrarea în vigoare a legii, dacă aceasta va fi promulgată de președinte.

Fritz consideră că ar fi vorba despre aplicarea unei sancțiuni retroactive pentru fapte produse înainte de intrarea în vigoare a noii legi. El a anunțat că intenționează să conteste situația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Decizia CCR a generat o reacție și din partea AUR. Formațiunea susține că regulile privind integritatea trebuie aplicate indiferent de partidul sau persoana vizată.

AUR s-a referit în special la prevederea privind încetarea mandatului persoanelor pentru care o incompatibilitate sau un conflict de interese a fost stabilit definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii.

Formațiunea afirmă că Dominic Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție în litigiul cu Agenția Națională de Integritate privind conflictul de interese și consideră că validarea mecanismului legislativ de către CCR produce o nouă situație politică.

În acest context, AUR îi solicită liderului USR să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei, fără să aștepte expirarea termenului prevăzut de lege.

Partidul face trimitere și la discursul USR privind integritatea în funcțiile publice și susține că aceleași standarde cerute adversarilor politici trebuie aplicate și propriilor lideri.

AUR a criticat separat decizia CCR privind sintagma referitoare la persoanele care au „relații asemănătoare celor dintre soți”.

Această prevedere fusese contestată de Nicușor Dan, iar Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat formularea neconstituțională.

Potrivit AUR, dacă textul adoptat de Parlament nu era suficient de precis din punct de vedere juridic, soluția ar fi trebuit să fie definirea mai clară a persoanelor vizate, nu renunțarea la principiul extinderii transparenței.

Formațiunea susține că averile și interesele persoanelor aflate într-o relație asimilabilă vieții de familie cu un demnitar ar trebui să fie cunoscute atunci când acestea se pot intersecta cu exercitarea funcției publice.

Reprezentanții AUR au adus în discuție și întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, înainte ca CCR să se pronunțe în cauze cu miză politică.

Partidul consideră că o asemenea întâlnire ridică întrebări și susține că, în trecut, o discuție neanunțată între un lider politic și un reprezentant al Curții Constituționale ar fi generat imediat solicitări publice de explicații.

AUR a legat această situație și de controversele care au însoțit alte hotărâri ale CCR, inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, argumentând că deciziile cu miză politică majoră sunt urmărite în prezent cu o atenție sporită.