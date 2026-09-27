Sorin Grindeanu a răbufnit după acuzațiile privind o înțelegere cu SUA pentru îndepărtarea lui Bolojan: Este din categoria conspirațiilor cu pământul plat

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la informațiile privind o presupusă conspirație între social-democrați și partea americană pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Grindeanu respinge această interpretare și susține că schimbarea guvernării nu ar fi avut legătură nici cu Statele Unite, nici cu Rusia sau cu alte presupuse structuri secrete.

Potrivit liderului PSD, Ilie Bolojan ar fi fost îndepărtat din cauza modului în care a guvernat și a rezultatelor pe care Grindeanu le atribuie fostului guvern. Acesta susține că peste 88% dintre români ar fi contribuit la îndepărtarea lui Bolojan, în contextul în care guvernarea acestuia a fost una foarte slabă.

Grindeanu a respins, de asemenea, acuzațiile potrivit cărora ar fi existat o înțelegere cu americanii și a criticat persoanele pe care le consideră responsabile pentru astfel de afirmații.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs. Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard!”, a scris el pe Facebook.

În mesajul publicat pe Facebook, Sorin Grindeanu a enumerat mai multe acuzații la adresa adversarilor politici. El susține că aceștia ar fi contractat miliarde de euro prin programul SAFE, cu dobândă și pe o perioadă de 40 de ani, pentru a acorda contracte în valoare de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale.

O altă acuzație formulată de liderul PSD vizează fondurile europene. Grindeanu susține că unii dintre adversarii politici ar fi cerut suspendarea fondurilor europene pentru România, pe fondul nemulțumirii legate de situația unui favorit politic condamnat definitiv, despre care afirmă că urma să își piardă postul.

Liderul PSD mai susține că aceleași persoane ar fi introdus în PNRR închiderea unor capacități energetice ale României, într-un moment în care, potrivit lui, alte state europene reveniseră la utilizarea cărbunelui.

Grindeanu afirmă și că unii dintre cei pe care îi critică au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor, despre care spune că ar putea produce energie mai ieftină și regenerabilă pentru români.

O altă critică se referă la agricultura românească. Liderul PSD subliniază că unii dintre adversarii săi au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și au cerut condiționarea fondurilor destinate agriculturii din România.

„Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de „blat cu americanii”. Dar cine sunt ei?! •⁠ ⁠Unii care au împrumutat cu dobândă – pe 40 de ani – miliarde prin programul SAFE. Totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale. •⁠ ⁠Unii care au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România de supărare că favoritul lor – un condamnat definitiv, urmează să își piardă postul. •⁠ ⁠Unii care au pus cu mâna lor în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune. •⁠ ⁠Unii care au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar produce energie mai ieftină și, culmea, regenerabilă pentru români. •⁠ ⁠Unii care au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și care au cerut condiționarea fondurilor pentru agricultura românească”, a mai scris Grindeanu.

Sorin Grindeanu afirmă că este pro-român și, din această perspectivă, susține Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite, pe care îl consideră cel mai important aliat al țării în NATO.

În același timp, liderul PSD spune că susține apartenența României la Uniunea Europeană. În opinia sa, cele două direcții nu trebuie separate niciodată.

În schimb, Grindeanu acuză Guvernul Bolojan că ar fi subminat constant relația României cu Statele Unite. Ca argument, el indică situația legată de reactoarele de la Doicești, pe care o descrie drept o dovadă a modului în care ar fi fost gestionată relația cu partea americană.

Liderul PSD susține că anumite declarații ale unor oficiali români au afectat relația cu Washingtonul. El o menționează pe Oana Gheorghiu, despre care afirmă că ar fi criticat în termeni duri Administrația de la Washington, fără să țină cont de eventualele consecințe.

Grindeanu afirmă că același lucru s-ar fi întâmplat și în cazul premierului desemnat Siegfried Vasile Mureșan.

„Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată. În schimb, toată această gașcă de semidocți și incompetenți, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relația cu SUA, dovada supremă fiind bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doicești. Uită toți, nu și diplomația americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administrația de la Washington, fără să se gândească la consecințe. La fel a făcut și prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureșan”, a explicat liderul social democrat.

În mesajul său, Sorin Grindeanu susține că relația strategică dintre România și Statele Unite trebuie dezvoltată constant prin investiții realizate în România.

Potrivit liderului PSD, pentru atragerea unui număr cât mai mare de investiții americane este nevoie de un guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD.

Grindeanu îi îndeamnă pe reprezentanții USR și pe aliații acestora să solicite clarificări din partea americană, inclusiv prin ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Liderul PSD critică modul în care adversarii săi politici ar aborda relația cu Statele Unite și susține că o relație strategică nu trebuie tratată ca un conflict sau ca o dispută de natură informală. El pune sub semnul întrebării și posibilitatea ca aceștia să primească un răspuns din partea americană.

„Ce nu au învățat acești politicieni amatori care vor să se califice la locul de muncă este că relația noastră cu SUA trebuie să evolueze constant prin #investiții cât mai multe aici, în România, și pentru asta este nevoie de un guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD! Dacă USR și acoliții lor chiar sunt serioși în demersul lor, pot cere clarificări de la partea americană chiar prin ministrul lor din nefericire la Externe, Oana Țoiu. Poate află că o relație strategică nu este o ceartă între precupețe și nici un “milkshake”. Și acest lucru, în cazul fericit, în care cineva le va și răspunde la capătul firului!”, a mai scris Grindeanu.

Sorin Grindeanu afirmă că noua controversă din ultimele 48 de ore îi consolidează convingerea că PSD nu poate susține un guvern construit pe minciuni și incompetență.

În finalul mesajului său, liderul PSD anunță explicit poziția partidului față de viitorul Guvern Siegfried Vasile Mureșan. Potrivit acestuia, PSD nu va vota acest guvern. Grindeanu susține că formațiunea pe care o conduce va vota, în schimb, pentru un guvern pro-român.

„Această nouă tentativă de manipulare din ultimele 48 de ore ne convinge cu atât mai mult că nu putem susține un Guvern clădit pe minciuni și incompetență! Cam atât despre trădare națională. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român!”, a conchis acesta.

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