PSD atacă programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan. Alexandru Rogobete: O rușine de program pentru Sănătate

Social-democrații critică programul de guvernare depus sâmbătă în Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, susține că măsurile propuse pentru sistemul sanitar continuă o abordare bazată pe reducerea costurilor și nu oferă soluții concrete pentru probleme precum lipsa personalului, gărzile medicilor, accesul la tratamente sau investițiile în spitale.

Alexandru Rogobete afirmă că a analizat integral capitolul dedicat Sănătății și îl descrie drept „o rușine”. În opinia sa, dincolo de principiile generale prezentate, documentul nu oferă răspunsuri pentru o serie de probleme ale sistemului public.

Fostul ministru reclamă lipsa unor măsuri privind resursa umană, deblocarea posturilor din spitale, plata gărzilor și specialitățile deficitare.

„Unde este strategia pentru resursa umană? Unde este deblocarea posturilor din spitale? Unde este plata corectă a gărzilor şi reorganizarea lor? Unde sunt soluţiile pentru specialităţile deficitare şi măsurile concrete prin care păstrăm medicii, asistentele şi ceilalţi profesionişti în România?”, a scris Rogobete pe Facebook.

El cere și măsuri privind accesul pacienților la medicamente și terapii inovative, cercetarea clinică și dezvoltarea industriei farmaceutice din România.

O altă critică privește infrastructura sistemului sanitar. Rogobete întreabă ce se va întâmpla cu investițiile în spitale și cu dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate.

„Unde este planul concret pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate? Unde este continuarea marilor investiţii în infrastructura spitalicească? Unde sunt investiţiile dedicate patologiilor critice, secţiilor ATI şi UPU? Unde este reforma sistemului de transfuzii şi modernizarea laboratoarelor?”, a transmis fostul ministru.

Acesta critică și modul în care este abordată reforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). În opinia sa, instituția ar trebui reorganizată în jurul nevoilor pacientului și nu transformată doar într-un mecanism pentru controlarea costurilor.

Rogobete afirmă că programul se limitează în multe puncte la principii precum „pacientul în centru”, „finanțarea urmează performanța” sau „banii urmează pacientul”, fără măsurile concrete pe care el le consideră necesare.

Fostul ministru al Sănătății susține că regăsește în noul program aceeași abordare pe care o asociază cu Ilie Bolojan și conducerea CNAS.

„În schimb, regăsesc prea mult din aceeaşi filosofie promovată de Ilie Bolojan şi de conducerea CNAS: cost, grad de ocupare, reducerea capacităţilor considerate insuficient utilizate şi presiune pe cheltuieli. Tăiem, tăiem, tăiem”, a scris Rogobete.

Social-democratul consideră că Sănătatea trebuie privită și ca o componentă a securității naționale, dar și ca un domeniu care poate atrage investiții și poate genera cercetare, locuri de muncă înalt calificate și valoare adăugată pentru economie.

Criticile sale o vizează și pe Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății.

Rogobete amintește că aceasta a vorbit, în perioada în care activa în societatea civilă, despre accesul la tratament, situația bolnavilor de cancer și necesitatea unor standarde moderne de îngrijire.

„Unde sunt toate acestea acum? Unde este acea voce în programul de guvernare pe care ar urma să îl pună în aplicare? Le-a uitat? Nu mai crede în ele? Sau au fost doar teme de campanie şi comunicare ale perioadei de ONG?”, a întrebat Rogobete.

Alexandru Rogobete susține că programul depus în Parlament nu conține schimbarea structurală pe care o consideră necesară pentru sistemul sanitar.

În opinia sa, continuarea unei politici concentrate pe limitarea cheltuielilor riscă să pună o presiune suplimentară asupra sistemului public.