Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi sugerat implicarea Washingtonului în căderea Guvernului Bolojan: Putem face asta oricărei țări dorim

Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat implicarea Washingtonului în căderea Guvernului Bolojan, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. În timpul unei discuții tensionate cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, diplomata ar fi afirmat că SUA pot provoca schimbări de guvern și în alte țări: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”. Avocatul lui Guilfoyle contestă însă modul în care publicația americană prezintă conversația.

Discuția relatată de The Wall Street Journal ar fi avut loc în luna martie, în timpul unei cine organizate la Atena, la care participau oficiali americani și greci.

Kimberly Guilfoyle ar fi avut un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. La acel moment, la București apăruseră deja primele semne că alianța care susținea Guvernul Bolojan s-ar putea rupe.

Potrivit relatării citate de publicația americană, Guilfoyle s-ar fi referit la posibila cădere a Guvernului de la București.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus ambasadoarea.

Papastavrou i-ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba guvernul Greciei, deoarece acesta a fost ales de cetățeni. Discuția dintre cei doi ar fi devenit apoi aprinsă.

Publicația americană precizează că relatarea se bazează pe declarațiile unei persoane prezente la cină și pe informațiile oferite de alte persoane cărora le-ar fi fost descris ulterior schimbul de replici.

Avocatul lui Kimberly Guilfoyle a contestat însă modul în care publicația americană prezintă conversația.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis ulterior, în luna mai, printr-o moțiune de cenzură votată în Parlament.

Moțiunea a fost susținută de PSD, AUR și PACE și a trecut cu 281 de voturi.

Afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia au fost făcute anterior acestui vot, în perioada în care existau deja tensiuni în alianța care susținea Executivul de la București.

Episodul este prezentat într-o investigație mai amplă a The Wall Street Journal despre activitatea lui Kimberly Guilfoyle în Europa de Sud-Est, relația acesteia cu lobbyistul Christos Marafatsos și eforturile administrației Donald Trump pentru creșterea vânzărilor de gaze naturale lichefiate americane în regiune.

Publicația scrie că ambasadoarea a călătorit în Balcani pentru promovarea așa-numitului Coridor Vertical.

Proiectul urmărește transportarea gazelor naturale lichefiate americane ajunse în Grecia către Bulgaria și România și, ulterior, mai departe către Ucraina.

În acest context, Kimberly Guilfoyle a venit și la București. La 31 martie, aceasta s-a întâlnit inclusiv cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Potrivit G4Media, Sorin Grindeanu a respins orice legătură între discuțiile purtate cu ambasadoarea SUA în Grecia și căderea Guvernului Bolojan. Liderul PSD a afirmat că întâlnirile cu Kimberly Guilfoyle au vizat exclusiv Coridorul Vertical de gaze și rolul pe care România îl poate avea în acest proiect energetic.

Grindeanu a calificat drept „pure fabulații” informațiile privind o eventuală implicare americană în demiterea Guvernului Bolojan și a susținut că un asemenea subiect nu a fost discutat în timpul întâlnirii cu diplomata americană.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost, la rândul său, întrebat despre afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia. Acesta a declarat că nu are informații despre subiect.