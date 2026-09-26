Traian Băsescu îl apără pe Siegfried Mureșan în fața criticilor: Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești

Fostul președinte Traian Băsescu îl apără pe premierul desemnat Siegfried Mureșan și susține că atacurile la adresa acestuia au legătură cu profilul său și cu posibilitatea ca acesta să insiste asupra statului de drept, independenței justiției și luptei împotriva corupției. Băsescu a ironizat criticile apărute după desemnarea lui Mureșan și a amintit că el a fost cel care i-a oferit acestuia șansa de a intra în politica românească.

Traian Băsescu a reacționat la criticile apărute după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Fostul președinte susține că Mureșan este bine pregătit și respectat în instituțiile europene, iar perspectiva ca acesta să conducă Guvernul a provocat reacții puternice în politica românească.

„Această desemnare ne enervează! Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești. Președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Fostul șef al statului sugerează că opoziția față de Mureșan este alimentată de temerea că acesta ar putea pune din nou accentul pe independența justiției și combaterea corupției.

„Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorpuție? Ne-a ajuns!”, a continuat Băsescu.

În mesajul său, Traian Băsescu susține că după desemnarea lui Siegfried Mureșan a început o campanie de manipulare și dezinformare împotriva acestuia.

Fostul președinte enumeră, în registru ironic, mai multe dintre acuzațiile despre care spune că sunt lansate la adresa premierului desemnat.

„Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România”, a scris Băsescu.

El continuă mesajul cu o ironie la adresa celor pe care îi numește „adevăraţii patrioţi”.

„De la «adevăraţii patrioţi» aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în … de deficit. Asta E!!!!!”, a transmis fostul președinte.

Traian Băsescu vorbise și în urmă cu o săptămână despre relația sa politică cu Siegfried Mureșan și despre rolul pe care susține că l-a avut la începutul carierei politice a acestuia.

Fostul președinte a explicat că l-a cunoscut pe Mureșan în perioada în care acesta ocupa o poziție de consilier și că ulterior i-a oferit posibilitatea de a intra în politică.

„Eu l-am inventat! L-am inventat ca om politic. Vreau să spun că mi-l asum. Îmi asum faptul că eu l-am luat dintr-o poziție de consilier și l-am pus, i-am dat șansa să facă politică”, a declarat Traian Băsescu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat vineri, 25 septembrie, lista completă a miniștrilor propuși pentru viitorul Guvern, care urmează să fie supus votului Parlamentului.

Cabinetul propus este format din 16 ministere. Șapte dintre acestea revin PNL, cinci USR și trei UDMR.

Ministerul Justiției ar urma să fie condus de un ministru independent. Pentru această funcție a fost propusă fosta judecătoare Andrea Chiș, susținută de toate cele trei formațiuni.

PNL, USR și UDMR ar urma să aibă fiecare și câte un reprezentant în funcția de viceprim-ministru, ceea ce înseamnă că viitorul Cabinet ar avea trei vicepremieri.