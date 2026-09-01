Nicușor Dan anunță prioritățile României în politica externă. Relația cu SUA, extinderea UE și sprijinul pentru Ucraina

Președintele Nicușor Dan a prezentat marți principalele direcții ale politicii externe și de securitate a României. Șeful statului a pus accent pe consolidarea relației cu Statele Unite, inclusiv prin atragerea mai multor investiții americane, pe dezvoltarea parteneriatelor în domeniul apărării și pe continuarea sprijinului pentru Ucraina. Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene se află, de asemenea, printre prioritățile anunțate.

Relația cu Statele Unite rămâne una dintre direcțiile importante pentru România. Nicușor Dan a arătat că parteneriatul dintre cele două țări trebuie să continue să se dezvolte și dincolo de componenta de securitate.

Președintele își dorește o prezență economică mai puternică a companiilor americane pe piața românească.

„Parteneriatul cu SUA este foarte important pentru România. Am progresat și ne dorim, dincolo de parteneriatul de securitate, o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România”, a declarat Nicușor Dan.

În actualul context de securitate, România se concentrează și pe dezvoltarea parteneriatelor bilaterale care au o componentă de apărare.

Acestea ar urma să consolideze securitatea oferită prin participarea României la formatele multilaterale.

Un alt domeniu asupra căruia autoritățile trebuie să își mențină atenția este reprezentat de amenințările hibride, inclusiv dezinformarea.

„Pe amenințări hibride, atât partea cinetică, cât și partea de dezinformare, aceste chestiuni trebuie să fie parte din preocupările noastre în continuare”, a spus președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre relația României cu Uniunea Europeană și despre deciziile care urmează să fie luate în privința viitorului buget comunitar.

Șeful statului speră ca negocierile privind Cadrul Financiar Multianual să permită ajungerea la un acord asupra bugetului european până la sfârșitul acestui an.

România este interesată în mod special și de continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene.

„Ne interesează procesul de extindere în special pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina și Balcanii de Vest. Totodată, ne interesează arhitectura de securitate din interiorul UE”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, președintele a reafirmat sprijinul acordat Kievului și susținerea măsurilor de presiune economică asupra Rusiei.

Obiectivul declarat este încetarea cât mai rapidă a războiului și obținerea unei păci solide în regiune.

„Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim Ucraina și sprijinim formele de presiune specială, economică, asupra Rusiei. Sprijinim procesul de integrare europeană pentru Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a făcut referire și la situația politică internă, afirmând că recenta criză politică legată de formarea Guvernului a depășit așteptările.

În ceea ce privește Ministerul Afacerilor Externe, Nicușor Dan și-a exprimat speranța că va fi găsită „poziția potrivită”, fără a oferi alte detalii în declarațiile prezentate.

Șeful statului a subliniat, totodată, că politica externă trebuie privită și din perspectivă economică, aceasta fiind una dintre zonele asupra cărora România trebuie să se concentreze în perioada următoare.

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