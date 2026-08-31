Nicușor Dan, mesaj de Ziua Limbii Române: Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 31 august, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind că sărbătoarea are în acest an o semnificație aparte. Potrivit acestuia, pentru prima dată, momentul este aniversat împreună în România, Republica Moldova și Ucraina. La Chișinău, peste 3.000 de persoane s-au înscris la „Marea Dictare Națională”, eveniment dedicat promovării scrierii corecte în limba română.

În mesajul transmis cu ocazia Zilei Limbii Române, Nicușor Dan a pus accentul pe legătura dintre comunitățile românești din cele trei țări și pe necesitatea protejării drepturilor românilor din afara granițelor.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul”, a transmis Nicușor Dan.

Un mesaj de Ziua Limbii Române a transmis și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta a vorbit despre păstrarea limbii române în perioadele dificile și despre responsabilitatea generațiilor actuale de a o transmite mai departe copiilor.

„Limba română este parte din fiinţa noastră. Părinţii şi bunicii noştri au continuat să o vorbească şi în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicţiilor şi umilinţelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ. Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă. Cu atât mai mult, avem datoria să avem grijă de ea. Şi, mai ales, să le transmitem copiilor noştri dragostea pentru limba română, aşa cum am primit-o şi noi de la cei dinaintea noastră. Să le lăsăm această moştenire preţioasă: o limbă vie, vorbită frumos, în care să-şi spună poveştile, să-şi cânte doinele şi să-şi rostească dorul. La mulţi ani, limba română!”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Ziua Limbii Române este marcată în Republica Moldova începând cu 31 august 1989. La 27 august 1989 a avut loc Marea Adunare Națională, iar ulterior au fost adoptate schimbările legislative privind statutul limbii și revenirea la grafia latină. Rolul limbii române a fost consfințit și prin Declarația de Independență adoptată la 27 august 1991.

La Chișinău, Ziua Limbii Române este marcată prin „Marea Dictare Națională”, organizată în Piața Marii Adunări Naționale.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, peste 3.000 de persoane s-au înscris la ediția din acest an, reprezentând cel mai mare număr de participanți de la lansarea competiției.

În premieră, la eveniment au participat și persoane cu deficiențe de vedere.

Lucrările vor fi evaluate de o comisie de specialitate, iar participanții care au obținut cele mai bune rezultate vor fi premiați în luna septembrie.

„Marea Dictare Națională” este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, și urmărește promovarea utilizării corecte a limbii române.

Prima ediție a competiției a avut loc în 2023, în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, iar ediția de anul trecut a adunat peste 2.000 de participanți.

Ziua Limbii Române a fost marcată și de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko.

Aceasta a recitat, pentru prima dată, versuri în limba română. Este vorba despre poezia „Mama”, scrisă de fiica sa, Julia Piórko Bermig, și adaptată în limba română de Paula Erizanu.