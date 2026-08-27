Detaliul din discursul lui Zelenski care leagă Ucraina, Moldova și România: Trebuie să fim împreună

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis joi, la Chișinău, un mesaj centrat pe cooperarea dintre Ucraina, Moldova și România, cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Discursul liderului de la Kiev a abordat securitatea regională, amenințările generate de războiul declanșat de Rusia, cooperarea economică și logistică, dar și parcursul european comun al celor trei state.

Zelenski a subliniat necesitatea unei colaborări strânse între țările din regiune și a insistat asupra capacității acestora de a răspunde împreună eventualelor amenințări.

„Trebuie să putem să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne ajutăm în așa mod încât orice tentativă, orice amenințare împotriva noastră să fie întâmpinată adecvat”, a spus președintele Ucrainei.

Liderul ucrainean a pus accent pe prezența simultană a celor trei state la Chișinău, într-un moment simbolic pentru Republica Moldova. El a evidențiat faptul că vizita are loc la câteva zile după ce Ucraina și-a celebrat propria independență.

Volodimir Zelenski a subliniat importanța unității dintre Ucraina, Republica Moldova și România, într-un moment simbolic pentru cele două state.

„Este foarte important ca întotdeauna să fim împreună, exact așa cum suntem astăzi. Ucraina, Republica Moldova, România, în ziua independenței Republicii Moldova, exact la câteva zile de când am celebrat și ziua independenței Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei i-a mulțumit Maiei Sandu pentru vizita efectuată recent la Kiev și a spus că deplasarea sa la Chișinău are o semnificație similară, fiind legată de susținerea independenței Republicii Moldova.

„Câteva zile în urmă, Maia s-a aflat în capitala noastră, sprijinindu-ne țara, sprijinind independența noastră. Am toată gratitudinea pentru această vizită și astăzi am venit și noi să sprijinim independența Republicii Moldova. Și evident, toate acestea reprezintă mai mult decât un gest simbolic”, a afirmat liderul de la Kiev.

Referindu-se la relațiile dintre statele vecine Rusiei, Zelenski a spus că apropierea și cooperarea dintre acestea reprezintă o condiție importantă pentru securitate și dezvoltare.

„Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine”.

Zelenski a amintit și experiențele comune ale statelor din regiune în fața amenințărilor la adresa independenței. „Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei”, a spus el.

Președintele ucrainean a susținut că perioada în care independența statelor din regiune era pusă sub semnul întrebării trebuie să fie depășită. Potrivit acestuia, Ucraina și vecinii săi trebuie să își păstreze libertatea și capacitatea de a-și decide propriul parcurs.

„Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a transmis, totodată, mulțumiri cetățenilor din Republica Moldova și România pentru sprijinul oferit Ucrainei de la începutul războiului.

„Sunt foarte recunoscător tuturor cetățenilor Moldovei, României pentru faptul că ne-au sprijinit permanent, pentru faptul că au sprijinit Ucraina, au sprijinit cu toată sinceritatea cetățenii noștri în orice moment al războiului declanșat”, a spus președintele ucrainean.

În continuarea discursului, Zelenski s-a referit direct la situația de securitate din Ucraina și la atacurile lansate de Rusia. El a întrebat audiența dacă a putut constata efectele războiului și amenințările asociate acestuia.

„V-ați convins de ceea ce a adus Rusia în Ucraina? V-ați convins de toate amenințările pe care le aduce Rusia?”, a întrebat președintele Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei a oferit apoi un exemplu legat de situația din capitala ucraineană. „În ultimele 24 de ore, doar în Kiev, noi am înregistrat 11 alerte aeriene din cauza dronelor Shahed și din cauza rachetelor balistice”, a declarat Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, alertele aeriene și atacurile au devenit o realitate constantă pentru populația din Ucraina. „Pot să vă zic că pentru cetățenii noștri, din păcate, aceste alerte aeriene, aceste atacuri cu rachetele balistice au devenit ceva constant. Noi cu toții ne dăm seama cât de anormală este Rusia”, a spus el.

Zelenski a revenit asupra necesității ca Ucraina, Republica Moldova și România să își consolideze cooperarea pentru a putea răspunde amenințărilor.

„Din acest motiv, trebuie să putem să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne ajutăm în așa mod încât orice tentativă, orice amenințare împotriva noastră să fie întâmpinată adecvat”, a declarat președintele ucrainean.

El a vorbit despre măsurile pe care Ucraina încearcă să le ia pentru consolidarea infrastructurii, economiei și securității naționale. În același timp, Zelenski a subliniat importanța aplicării măsurilor care pot spori reziliența statelor.

„Noi încercăm să ne consolidăm infrastructura, noi încercăm să consolidăm potențialul economic, securitatea națională a țării noastre. Este foarte important ca absolut tot ce poate cu adevărat să contribuie la reziliența statelor noastre să se întâmple, să fie pus în acțiune”, a afirmat acesta.

Președintele Ucrainei a menționat și acordurile existente între guvernele celor trei țări, arătând că Kievul apreciază disponibilitatea României și a Republicii Moldova de a continua colaborarea.

„Avem anumite acorduri deja semnate între noi, între guvernele țărilor noastre. Noi valorizăm foarte mult disponibilitatea dumneavoastră de a lucra cu noi”, a spus Zelenski.

În discursul său, liderul ucrainean a făcut referire și la necesitatea protejării infrastructurii și porturilor, în contextul amenințărilor care pot afecta activitatea și legăturile logistice ale regiunii.

„De a asigura că cu adevărat putem să acționăm cu toată capacitatea pentru a face față la toate amenințările și tentativele de a ne bloca porturile”, a declarat președintele Ucrainei.

Zelenski a descris Ucraina, Republica Moldova și România drept „aliați naturali” în mai multe domenii și a pus accent pe cooperarea economică și logistică dintre cele trei state. El a susținut că această apropiere trebuie consolidată în continuare.

„Moldova, Ucraina, România sunt aliați naturali în toate lanțurile de logistică, în foarte multe domenii și trebuie să continuăm să consolidăm această alianță, fiindcă anume ea ne face să fim mai puternici. Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate a vecinilor, a României, a Moldoviei, și ne așteptăm să întreprindem în continuare pași comuni pentru a putea livra și mai multe rezultate în acest sens”, a mai transmis Zelenski.

Un alt subiect abordat la Chișinău a fost integrarea europeană. Președintele ucrainean a spus că Bucureștiul și Chișinăul trebuie să își coordoneze eforturile pe parcursul european, argumentând că cele două țări împărtășesc obiective comune.

„Desigur, de fiecare dată ne vom coordona eforturile pe calea noastră de integrare europeană. Este foarte important să facem acest lucru, deoarece împărțim exact aceleași scopuri. Scopul nostru este de a obține calitatea de membru în Uniunea Europeană. (…) Le suntem foarte recunoscători vecinilor noștri pentru faptul că ne acordă tot sprijinul în relația noastră cu Uniunea Europeană la nivel de instituții europene”, a spus președintele.

Zelenski a legat parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova de obiectivul comun al aderării la Uniunea Europeană. „Ne vom regăsi împreună în Uniunea Europeană. Înțelegem că aceasta este dorința noastră comună”, a declarat el.

În finalul discursului, președintele Ucrainei a vorbit despre necesitatea unor rezultate rapide și concrete pe drumul aderării și despre continuarea eforturilor comune legate de pace, securitate și independență.