Bursa de la București închide și joi pe roșu. Indicele BET a pierdut 1,22%
SURSA FOTO: BVB
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi cu scăderi pe aproape toți indicii principali. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 172,93 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 32,88 milioane de euro.
Indicele BET a coborât la 35.457 de puncte
Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a scăzut joi cu 1,22%, până la 35.457,73 puncte.
Evoluția negativă s-a regăsit la aproape toți indicii importanți ai pieței. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni de la BVB, s-a depreciat cu 1,17%.
BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,15%, iar BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a înregistrat o scădere similară.
Companiile din energie și utilități au avut o zi și mai dificilă. BET-NG a coborât cu 1,77%, cea mai mare scădere dintre principalii indici menționați.
BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a făcut excepție și a încheiat ședința cu un avans de 0,23%. Pe piața AeRO, indicele BETAeRO a pierdut 0,47%.
Tranzacții de aproape 173 de milioane de lei la BVB
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București s-a ridicat la 172,93 milioane de lei, aproximativ 32,88 milioane de euro.
Pe Piața Reglementată, cele mai lichide au fost acțiunile Băncii Transilvania. Tranzacțiile cu titlurile băncii au ajuns la 12,72 milioane de lei.
Acțiunile OMV Petrom au ocupat poziția următoare, cu schimburi de 8,13 milioane de lei, iar titlurile Electrica au înregistrat tranzacții de 5,98 milioane de lei.
Uztel și Rompetrol Rafinare, printre cele mai mari creșteri
Chiar dacă piața a fost dominată de scăderi, mai multe companii au înregistrat aprecieri importante.
Acțiunile Uztel au avut cea mai bună evoluție dintre titlurile menționate, cu un avans de 14,94%. Rompetrol Rafinare a urmat cu o creștere de 14,63%, iar acțiunile Aeta s-au apreciat cu 12,82%.
La polul opus s-au aflat titlurile Farmaceutica Remedia, care au pierdut 6,83%.
Acțiunile Transelectrica au scăzut cu 6,53%, în timp ce Electrica a încheiat ședința cu un declin de 4,66%.
Bursa începuse ziua tot în scădere
Tendința negativă fusese vizibilă încă de la începutul ședinței de joi. După aproximativ 40 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 9,15 milioane de lei, respectiv 1,74 milioane de euro.
BET era atunci în scădere cu 0,11%, la 35.856,22 puncte, iar BET-Plus pierdea tot 0,11%.
BET-XT cobora cu 0,10%, iar BET-BK se deprecia cu 0,09%. Indicele companiilor din energie și utilități, BET-NG, înregistra la acel moment un declin de 0,18%.
BET-FI era singurul dintre principalii indici menționați care se menținea pe plus, cu un avans de 0,17%. Până la finalul ședinței, acesta și-a păstrat evoluția pozitivă și a închis cu o creștere de 0,23%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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