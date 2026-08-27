Bursa de la București închide și joi pe roșu. Indicele BET a pierdut 1,22%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi cu scăderi pe aproape toți indicii principali. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 172,93 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 32,88 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a scăzut joi cu 1,22%, până la 35.457,73 puncte.

Evoluția negativă s-a regăsit la aproape toți indicii importanți ai pieței. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni de la BVB, s-a depreciat cu 1,17%.

BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,15%, iar BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a înregistrat o scădere similară.

Companiile din energie și utilități au avut o zi și mai dificilă. BET-NG a coborât cu 1,77%, cea mai mare scădere dintre principalii indici menționați.

BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a făcut excepție și a încheiat ședința cu un avans de 0,23%. Pe piața AeRO, indicele BETAeRO a pierdut 0,47%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București s-a ridicat la 172,93 milioane de lei, aproximativ 32,88 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide au fost acțiunile Băncii Transilvania. Tranzacțiile cu titlurile băncii au ajuns la 12,72 milioane de lei.

Acțiunile OMV Petrom au ocupat poziția următoare, cu schimburi de 8,13 milioane de lei, iar titlurile Electrica au înregistrat tranzacții de 5,98 milioane de lei.

Chiar dacă piața a fost dominată de scăderi, mai multe companii au înregistrat aprecieri importante.

Acțiunile Uztel au avut cea mai bună evoluție dintre titlurile menționate, cu un avans de 14,94%. Rompetrol Rafinare a urmat cu o creștere de 14,63%, iar acțiunile Aeta s-au apreciat cu 12,82%.

La polul opus s-au aflat titlurile Farmaceutica Remedia, care au pierdut 6,83%.

Acțiunile Transelectrica au scăzut cu 6,53%, în timp ce Electrica a încheiat ședința cu un declin de 4,66%.

Tendința negativă fusese vizibilă încă de la începutul ședinței de joi. După aproximativ 40 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 9,15 milioane de lei, respectiv 1,74 milioane de euro.

BET era atunci în scădere cu 0,11%, la 35.856,22 puncte, iar BET-Plus pierdea tot 0,11%.

BET-XT cobora cu 0,10%, iar BET-BK se deprecia cu 0,09%. Indicele companiilor din energie și utilități, BET-NG, înregistra la acel moment un declin de 0,18%.

BET-FI era singurul dintre principalii indici menționați care se menținea pe plus, cu un avans de 0,17%. Până la finalul ședinței, acesta și-a păstrat evoluția pozitivă și a închis cu o creștere de 0,23%.