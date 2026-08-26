Bursa de la București închide din nou pe minus. BET a scăzut cu 0,56%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri în scădere pe aproape toți indicii principali. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 86,09 milioane de lei, echivalentul a 16,37 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, s-a depreciat miercuri cu 0,56%. Indicele a încheiat ședința la 35.896,58 puncte.

Scăderile au fost înregistrate pe aproape întreaga linie a principalilor indici. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni de la BVB, a pierdut 0,53%, iar BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 0,52%.

BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, s-a depreciat cu 0,46%.

Companiile din energie și utilități au încheiat, de asemenea, ședința în teritoriu negativ. Indicele BET-NG a pierdut 0,47%. BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare, a înregistrat o scădere mai redusă, de 0,09%.

Singura evoluție pozitivă a venit de pe piața AeRO. Indicele BETAeRO s-a apreciat cu 0,17%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la Bursa de Valori București s-a ridicat la 86,09 milioane de lei, respectiv aproximativ 16,37 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide, cu tranzacții în valoare de 9,91 milioane de lei.

Pe poziția a doua s-a situat Transgaz, cu schimburi de 8,24 milioane de lei, urmată de Romgaz, ale cărei acțiuni au generat tranzacții de 6,03 milioane de lei.

În ciuda evoluției negative a pieței, mai multe companii au înregistrat creșteri importante.

Rompetrol Rafinare a avut cea mai bună evoluție a ședinței, cu un avans de 14,95%. Acțiunile Prefab au crescut cu 9%, iar titlurile Prebet au câștigat 8,38%.

La polul opus s-a aflat Simtel Team. Acțiunile companiei au pierdut 7,31%, cea mai mare scădere consemnată miercuri.

Casa de Bucovina – Club de Munte a înregistrat un declin de 5,97%, iar acțiunile Artego s-au depreciat cu 5,06%.

Evoluția negativă s-a conturat încă din prima parte a zilei. După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 10,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,01 milioane de euro.

BET pierdea atunci 0,62%, iar BET-Plus era în scădere cu 0,60%. BET-XT cobora cu 0,63%, în timp ce BET-BK se deprecia cu 0,60%.

BET-FI înregistra în debutul ședinței un declin de 0,71%, iar indicele BET-NG al companiilor din energie și utilități era în scădere cu 0,69%.