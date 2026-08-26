Bursa de la București închide din nou pe minus. BET a scăzut cu 0,56%
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri în scădere pe aproape toți indicii principali. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 86,09 milioane de lei, echivalentul a 16,37 milioane de euro.
Indicele BET a coborât sub pragul de 36.000 de puncte
Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, s-a depreciat miercuri cu 0,56%. Indicele a încheiat ședința la 35.896,58 puncte.
Scăderile au fost înregistrate pe aproape întreaga linie a principalilor indici. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni de la BVB, a pierdut 0,53%, iar BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 0,52%.
BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, s-a depreciat cu 0,46%.
Companiile din energie și utilități au încheiat, de asemenea, ședința în teritoriu negativ. Indicele BET-NG a pierdut 0,47%. BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare, a înregistrat o scădere mai redusă, de 0,09%.
Singura evoluție pozitivă a venit de pe piața AeRO. Indicele BETAeRO s-a apreciat cu 0,17%.
Banca Transilvania a avut cele mai tranzacționate acțiuni
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la Bursa de Valori București s-a ridicat la 86,09 milioane de lei, respectiv aproximativ 16,37 milioane de euro.
Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide, cu tranzacții în valoare de 9,91 milioane de lei.
Pe poziția a doua s-a situat Transgaz, cu schimburi de 8,24 milioane de lei, urmată de Romgaz, ale cărei acțiuni au generat tranzacții de 6,03 milioane de lei.
Rompetrol Rafinare a câștigat aproape 15%
În ciuda evoluției negative a pieței, mai multe companii au înregistrat creșteri importante.
Rompetrol Rafinare a avut cea mai bună evoluție a ședinței, cu un avans de 14,95%. Acțiunile Prefab au crescut cu 9%, iar titlurile Prebet au câștigat 8,38%.
La polul opus s-a aflat Simtel Team. Acțiunile companiei au pierdut 7,31%, cea mai mare scădere consemnată miercuri.
Casa de Bucovina – Club de Munte a înregistrat un declin de 5,97%, iar acțiunile Artego s-au depreciat cu 5,06%.
BVB a început ședința de miercuri în scădere pe toți indicii
Evoluția negativă s-a conturat încă din prima parte a zilei. După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 10,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,01 milioane de euro.
BET pierdea atunci 0,62%, iar BET-Plus era în scădere cu 0,60%. BET-XT cobora cu 0,63%, în timp ce BET-BK se deprecia cu 0,60%.
BET-FI înregistra în debutul ședinței un declin de 0,71%, iar indicele BET-NG al companiilor din energie și utilități era în scădere cu 0,69%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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