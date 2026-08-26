Victor Ponta lansează un mesaj neașteptat pentru Nicușor Dan. Ce îi cere președintelui

Victor Ponta îi cere lui Nicușor Dan să ia în calcul desemnarea unui alt premier. Fostul prim-ministru consideră că noul șef al Guvernului ar trebui să vină cu o echipă guvernamentală diferită de cea condusă în prezent de Ilie Bolojan și spune că aceasta ar trebui să pună pe primul loc interesele României.

Fostul premier afirmă că schimbarea Guvernului depinde de o decizie pe care ar trebui să o ia șeful statului. În opinia sa, noul prim-ministru ar trebui să formeze o echipă guvernamentală diferită de cea actuală.

„Acest moment depinde de un gest pe care trebuie să-l facă președintele: să desemneze un prim-ministru care să-și facă un guvern total diferit de Ilie Bolojan, oameni care țin cu România. USR-iștii sunt oamenii Franței, Germaniei, Bruxelles-ului, dar nu ai României.”, a transmis fostul premier.

Declarațiile lui Victor Ponta vin în contextul criticilor sale la adresa actualei guvernări și a modului în care sunt gestionate problemele economice. El susține că România traversează o perioadă marcată de creșteri importante ale prețurilor și de costuri ridicate pentru finanțarea statului.

Victor Ponta a invocat mai multe categorii de cheltuieli despre care afirmă că au ajuns la niveluri ridicate. Printre acestea se numără prețurile la energie și carburanți, dar și costurile asociate împrumuturilor contractate de România.

„Astăzi suntem în situația în care avem cea mai mare inflație, cea mai mare creștere a prețurilor, cel mai mare preț la energie, la benzină și motorină și niște indivizi care nu au fost votați de nimeni care ne împrumută cu miliarde de euro în fiecare zi. România plătește în fiecare lună numai dobânzi de 1 miliard de euro.”, a punctat Victor Ponta la RTV.

Fostul premier susține astfel că nivelul dobânzilor achitate de stat reprezintă o presiune importantă asupra finanțelor publice. Afirmațiile sale vizează atât evoluția prețurilor, cât și modul în care sunt acoperite necesitățile de finanțare ale României.

Ponta a făcut referire și la relația dintre președintele Nicușor Dan și USR. El consideră că șeful statului ar fi fost influențat de reprezentanții formațiunii politice în primul an al mandatului.

În declarațiile sale, fostul premier afirmă că această influență s-ar fi redus treptat și susține că președintele ar fi început să se distanțeze de cei pe care îi consideră responsabili pentru situația politică actuală.

„Cred că domnul Nicușor Dan a fost prizonierul acestor viruși useriști și, ușor ușor a început să aibă curaj să scape de ei, că s-au întors împotriva lui. Cel mai tare îl înjură nu cei care nu l-au susținut, ci useriștii care l-au pus acolo să fie marioneta lor. Încă nu are destul curaj, nu realizează că este președintele tuturor românilor.”, a mai declarat Victor Ponta.

Fostul premier își leagă solicitarea privind desemnarea unui nou prim-ministru de necesitatea unei schimbări la nivelul Executivului. El pledează pentru un Guvern pe care îl descrie drept diferit de actuala echipă condusă de Ilie Bolojan.

Mesajul transmis de Victor Ponta îl vizează direct pe președintele Nicușor Dan, căruia îi cere să ia decizia privind desemnarea unui nou premier. În același timp, fostul premier își argumentează poziția prin referiri la situația economică și la costurile suportate de stat pentru finanțarea datoriei.