Fanii Eurovision nu vor fi prea încântați. Cât ar putea costa un loc la Burgas. Sumele sunt peste așteptări

Fanii Eurovision care vor să participe la ediția din 2027, programată la Burgas, ar putea plăti sume destul de mari. Pe piața neoficială de revânzare, unele dintre locurile considerate foarte căutate ar putea ajunge la peste 1.400 de euro.

La Eurovision 2026, cele mai accesibile bilete au fost cele pentru repetițiile de după-amiază, care au costat 15 euro. La polul opus s-a aflat cel mai scump bilet pentru marea finală, un loc din Golden Circle, chiar în fața scenei, pentru care prețul a fost de 360 de euro.

În același timp, informațiile apărute despre piața neoficială de revânzare au indicat oferte de aproximativ 1.400 de euro pentru un bilet.

Site-ul oficial Eurovision i-a avertizat deja pe fani că biletele pentru ediția din 2027 nu au fost încă puse în vânzare. Orice ofertă disponibilă în acest moment trebuie tratată cu extremă precauție, deoarece nu au fost publicate încă detalii despre categoriile de bilete, sectoarele disponibile sau momentul în care vor începe vânzările oficiale.

Până acum a fost confirmat faptul că biletele vor acoperi cele trei spectacole televizate organizate la Burgas. Semifinalele sunt programate pentru 11 și 13 mai, iar marea finală va avea loc pe 15 mai. Fiecărei reprezentații televizate îi vor fi asociate câte două spectacole preliminare, ceea ce înseamnă un total de nouă reprezentații, după modelul folosit la Viena.

Cererea foarte mare de la ediția din 2026 oferă un reper pentru interesul care ar putea exista și la Burgas. Biletele pentru finala de la Viena s-au epuizat în 14 minute de la deschiderea vânzărilor, pe 13 ianuarie. Pentru cele două semifinale, biletele au dispărut în aproximativ 20 de minute, iar toate cele nouă spectacole au ajuns fără bilete disponibile în prima oră.

Ulterior au fost introduse și bilete suplimentare, însă ritmul vânzărilor inițiale a evidențiat diferența dintre numărul mare de fani interesați și capacitatea efectivă a locației. Această situație poate favoriza și apariția speculațiilor, a tentativelor de fraudă și a ofertelor false care susțin că pun la dispoziție ultimele locuri disponibile.

Stadionul Wiener din Viena a primit aproximativ 11.000 de spectatori la fiecare dintre cele nouă spectacole. Pe parcursul întregului ciclu Eurovision au fost vândute aproximativ 95.000 de bilete, iar 42% dintre acestea au fost cumpărate de vizitatori din străinătate, potrivit novinite.com.

O limitare similară este de așteptat și la Burgas. Arena Burgas are o capacitate nominală de aproximativ 15.000 de persoane, însă numărul spectatorilor pentru spectacolele televizate Eurovision este estimat la aproximativ 10.000. Numărul final nu poate fi stabilit înainte de proiectarea scenei și a celorlalte elemente necesare producției.

Capacitatea unei arene sportive nu poate fi transpusă direct în numărul de locuri disponibile la Eurovision. Scena, sistemele de iluminat, camerele de televiziune și echipamentele tehnice ocupă o parte importantă din suprafață. Spațiul utilizat pentru aceste elemente nu mai poate fi transformat în locuri pentru public.

Eurovision este, în esență, o producție de televiziune, nu un concert convențional conceput în primul rând pentru spectatorii aflați în arenă. Publicul prezent are un rol important în atmosferă, în imagine și în sunet, însă spectacolul este construit pentru telespectatorii care îl urmăresc prin intermediul camerelor de televiziune.

Postul de radio austriac ORF a explicat, în perioada vânzării biletelor pentru Viena, că veniturile obținute din bilete fac parte din bugetul evenimentului și contribuie la realizarea spectacolului televizat urmărit în întreaga lume.

Prioritatea acordată producției de televiziune influențează modul în care este organizat spațiul din arenă. Camerele au nevoie de poziții adecvate, artiștii se deplasează în funcție de marcajele stabilite pentru filmare, iar iluminatul este proiectat astfel încât să funcționeze pentru imaginile transmise la televizor. Reacțiile publicului și schimbările de perspectivă sunt, de asemenea, integrate în regia spectacolului.

În acest fel, cei aproximativ 10.000 de spectatori aflați în arenă contribuie la atmosfera transmisă unui public mult mai numeros. Audiența Eurovision nu este reprezentată doar de oamenii prezenți la locul concursului, ci de zecile și sutele de milioane de telespectatori care urmăresc producția.

Acest mod de organizare explică de ce biletele pot deveni rare chiar și atunci când concursul are loc într-o arenă cu o capacitate ridicată. Spațiul nu poate fi configurat exclusiv pentru a primi cât mai mulți spectatori, deoarece producția televizată stabilește modul în care sunt amplasate scena, camerele și instalațiile tehnice.

O poziție destinată unei camere sau un echipament necesar transmisiei poate ocupa un spațiu care, la un concert obișnuit, ar putea fi transformat în locuri pentru public. Din acest motiv, capacitatea nominală a Arenei Burgas nu indică automat numărul de bilete care vor fi puse la dispoziție pentru fiecare spectacol Eurovision.

Prețurile de la Viena au variat semnificativ și în funcție de tipul spectacolului. Cele mai ieftine bilete au fost disponibile pentru repetițiile de după-amiază, în timp ce finala live și locurile aflate în apropierea scenei au reprezentat variantele cele mai scumpe.

Pentru fanii interesați în principal de producția scenică și de experiența din arenă, o repetiție poate reprezenta o alternativă mai accesibilă. În schimb, persoanele care vor să urmărească finala live, inclusiv momentul în care este anunțat câștigătorul Eurovision, se pot confrunta cu o cerere mult mai ridicată pentru bilete.

Oferta limitată și interesul internațional pot transforma piața secundară într-un spațiu atractiv pentru revânzători. La edițiile anterioare, unele bilete au fost oferite la valori de câteva ori mai mari decât prețul inițial, iar anumite categorii foarte căutate au ajuns la sume de patru cifre.

O eventuală ofertă de 1.400 de euro pe piața secundară nu ar reprezenta însă un tarif stabilit de Eurovision. O asemenea sumă ar reflecta prețul solicitat de un vânzător individual și nu valoarea oficială a biletului stabilită de organizatori.

Organizatorii oficiali au urmărit în mod tradițional limitarea revânzării comerciale și au recomandat fanilor să cumpere bilete doar prin canalele de vânzare aprobate. Până la anunțarea de către EBU a prețurilor oficiale și a modalităților de vânzare pentru Eurovision 2027 de la Burgas, ofertele de bilete apărute deja pe piață trebuie tratate cu prudență.