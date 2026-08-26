Bolojan și Grindeanu se acuză reciproc după eșecul Legii salarizării: PSD, iresponsabil și populist

După ce Nicușor Dan a anunțat că negocierile dintre partidele politice pentru Legea salarizării s-au încheiat fără un acord, Ilie Bolojan a venit miercuri cu o reacție la declarațiile lui Sorin Grindeanu. Premierul interimar a criticat poziția PSD, pe care a descris-o drept marcată de „de ipocrizie și fuga de răspundere”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat miercuri după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că partidele politice nu au ajuns la un acord privind Legea salarizării. Șeful Guvernului i-a răspuns lui Sorin Grindeanu și a acuzat PSD de „populism, lașitate și fugă de răspundere”.

Bolojan susține că PNL a încercat să identifice toate variantele prin care putea fi obținut un consens politic pentru susținerea proiectului. Potrivit acestuia, demersurile liberalilor s-au lovit însă de refuzul repetat al social-democraților.

„PSD a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele. Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD”, a punctat Ilie Bolojan.

Premierul interimar susține că social-democrații au avut o responsabilitate importantă în întârzierea proiectului, în condițiile în care Ministerul Muncii s-a aflat în mod repetat sub conducerea unor miniștri PSD.

Bolojan a invocat și diferențele dintre variantele de proiect discutate de partidele politice, acuzând PSD de o schimbare de poziție în privința cheltuielilor salariale. El afirmă că proiectul rămas de la ministrul Florin Manole prevedea o anvelopă salarială de 15,5 miliarde de lei, în timp ce Sorin Grindeanu ar fi acceptat ulterior o limită de 8 miliarde de lei în urma negocierilor purtate la Administrația Prezidențială.

„Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în negocierile organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o”, a scris Bolojan pe contul său de socializare.

Premierul interimar afirmă că poziția PSD a împiedicat finalizarea unui proiect care să stabilească reguli clare pentru salarizarea personalului bugetar. Bolojan acuză formațiunea social-democrată că a acționat din „populism” și pentru păstrarea unor privilegii destinate anumitor categorii de angajați din sectorul public și unor lideri sindicali.

Potrivit premierului, sistemul actual ar permite în continuare ca deciziile privind veniturile bugetarilor să depindă de deciziile conducerilor instituțiilor.

„În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor”, a mai precizat Bolojan.

Ilie Bolojan a respins și acuzațiile social-democraților potrivit cărora proiectul Legii salarizării nu ar fi fost supus unor consultări suficiente sau ar fi fost ținut secret. Premierul interimar susține că au avut loc mai multe runde de discuții, atât între partidele politice, cât și cu reprezentanții sindicatelor.

„Nu au existat consultări? Fals! Au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât și cu sindicatele, derulate la ministere și în grupul de lucru de la Cotroceni. Am încercat să recuperăm, contracronometru, întârzierea provocată de PSD. Proiectele au fost secrete? Da, proiectul la care a lucrat domnul Manole și care a fost lăsat în sertar la plecarea sa”, a continuat Bolojan.

Șeful Guvernului a precizat că discuțiile au inclus mai multe variante de lucru, iar trei dintre acestea au fost transmise echipei tehnice a Comisiei Europene. Potrivit explicațiilor sale, doar ultima versiune a fost considerată de experții europeni ca fiind conformă cu jalonul prevăzut în PNRR.

Bolojan a explicat și motivul pentru care liberalii nu au ales să înainteze singuri un proiect legislativ în Parlament. Premierul interimar susține că lipsa unui acord politic ar fi putut permite modificarea anvelopei salariale în sensul unei creșteri pe care bugetul de stat nu ar fi putut să o susțină.

„În lipsa unui acord politic, exista riscul ca acesta să fie modificat prin creșterea anvelopei salariale dincolo de ceea ce putea suporta bugetul României. Un asemenea risc nu putea fi asumat”, a conchis premierul.

Reacția lui Ilie Bolojan a venit după anunțul făcut miercuri seara de președintele Nicușor Dan, potrivit căruia PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării. Negocierile s-au desfășurat în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale.

După anunțul de la Cotroceni, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu a susținut un dialog suficient cu sindicatele din sectorul public. Disputa dintre cei doi oficiali a continuat astfel după eșecul negocierilor pentru forma proiectului de lege.

Bolojan susține, pe de altă parte, că discuțiile cu reprezentanții sindicatelor au avut loc în mai multe runde și că procesul de elaborare a proiectului a inclus atât consultări politice, cât și întâlniri la nivel tehnic. Potrivit premierului interimar, negocierile nu au dus însă la obținerea unei susțineri politice comune pentru forma proiectului.