CFR SA face un nou pas pentru modernizarea căii ferate. Contractul pentru ERTMS pe ruta Predeal-București-Constanța a fost semnat

CFR SA a făcut un nou pas pentru implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS pe secțiunea Predeal-București-Constanța. Compania a semnat miercuri cu TPF Inginerie contractul pentru servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente unui obiectiv de investiții care include realizarea lucrărilor de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional CNMT București.

Contractul are o valoare de 1,58 milioane de lei, fără TVA, și o durată totală de 148 de luni calendaristice. Proiectul face parte din demersurile pentru implementarea ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și pentru extinderea sistemului de comunicații feroviare GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar.

Contractul încheiat cu TPF Inginerie este structurat pe mai multe etape. Perioada de proiectare este de 10 luni, în timp ce execuția lucrărilor este programată să dureze 14 luni.

Urmează o perioadă de 121 de luni pentru garanție și notificarea defectelor, iar etapa post-garanție și de închidere a lucrărilor este prevăzută să dureze trei luni. În total, durata contractului ajunge astfel la 148 de luni calendaristice.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027, în cadrul Titlului de cheltuială 56.48, destinat programelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, aferente cadrului financiar 2021-2027.

Contractul semnat se referă la Lotul 1, care include lucrările de construcții civile necesare pentru Centrul de Control Operațional CNMT București. Acesta reprezintă o componentă necesară pentru funcționarea și coordonarea sistemului ERTMS.

ERTMS este sistemul european destinat standardizării managementului și controlului traficului feroviar. Una dintre componentele sale importante este ETCS, respectiv European Train Control System.

ETCS permite transmiterea către mecanicul locomotivei a informațiilor esențiale pentru conducerea trenului în condiții de siguranță. Printre acestea se află viteza maximă permisă și distanța pe care această viteză poate fi menținută.

În cadrul proiectului de pe secțiunea Predeal-București-Constanța este avută în vedere implementarea ETCS Nivel 2 sau a unei versiuni superioare. Soluția urmărește reducerea, pe cât posibil, a necesarului de echipamente instalate în cale și utilizarea unui sistem modern pentru controlul și supravegherea circulației feroviare.

Obiectivul strategic general al proiectului este dezvoltarea unei rețele feroviare sustenabile, eficiente, flexibile și sigure, destinată atât transportului de călători, cât și celui de marfă.

Noua infrastructură trebuie să fie compatibilă cu rețeaua centrală și extinsă TEN-T și cu cerințele europene referitoare la interoperabilitatea feroviară.

Beneficiul final urmărit este realizarea unui subsistem structural terestru de control-comandă și semnalizare, complet operațional pe secțiunea Predeal-București-Constanța. Acesta urmează să fie integrat în sistemul funcțional deja existent pe coridorul feroviar Frontieră Curtici-Brașov-Constanța.

Prin urmare, lucrările nu vizează doar modernizarea unei secțiuni individuale de cale ferată, ci și integrarea acesteia într-un sistem feroviar mai amplu, compatibil cu standardele europene.

Proiectul include și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar. GSM-R este sistemul de comunicații utilizat pentru comunicațiile feroviare și reprezintă una dintre componentele infrastructurii necesare pentru funcționarea sistemului european de management al traficului.

Implementarea măsurilor aferente proiectului se va realiza cu respectarea prevederilor HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, precum și a Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate și a celorlalte reglementări naționale și europene aplicabile.

CFR SA urmărește, prin realizarea acestui obiectiv, creșterea nivelului de interoperabilitate și siguranță a infrastructurii feroviare și integrarea acesteia în sistemul european unitar de management al traficului feroviar.

Astfel, contractul de supervizare semnat cu TPF Inginerie reprezintă o etapă în implementarea ERTMS pe ruta Predeal-București-Constanța, cu Centrul de Control Operațional CNMT București ca element esențial pentru funcționarea și coordonarea sistemului.