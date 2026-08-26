Cutremur de 5,1 în Columbia. Au fost evacuate mai multe clădiri din Bogota și Bucaramanga

Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri în nord-estul Columbiei și a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării. Mai multe clădiri din Bogota și Bucaramanga au fost evacuate preventiv, însă până în prezent nu au fost raportate decese sau persoane grav rănite.

Seismul s-a produs în departamentul Santander, iar epicentrul a fost localizat în municipalitatea Los Santos, potrivit Serviciului Geologic Columbian (SGC). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 149 de kilometri. Inițial, autoritățile au anunțat o magnitudine de 5,4, însă valoarea a fost revizuită ulterior la 5,1.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 7 kilometri de Los Santos, 10 kilometri de Jordan și 17 kilometri de Zapatoca.

Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe orașe importante din Columbia, printre care Bogota, Bucaramanga și Medellin. Locuitorii din mai multe localități au raportat că seismul a fost resimțit puternic.

Președinția Columbiei a transmis că autoritățile mențin legătura permanentă cu instituțiile și structurile responsabile de gestionarea riscurilor pentru a verifica eventualele efecte produse de cutremur.

Până în prezent nu au fost raportate decese sau persoane grav rănite, precizează agenția Anadolu.

Cutremurul a provocat evacuări în capitala Bogota. Angajații și locuitorii mai multor clădiri de birouri și instituții publice au ieșit în stradă și s-au adunat în zone deschise, ca măsură de precauție.

Evacuări au avut loc și în Bucaramanga, unul dintre principalele orașe din nord-estul Columbiei. Imagini apărute online au arătat grupuri de persoane adunate în exteriorul clădirilor după producerea seismului.

Autoritățile nu au anunțat până acum pagube importante provocate de cutremur.

Seismul cu magnitudinea 5,1 nu a fost singura mișcare tectonică înregistrată miercuri în Columbia. Activitatea seismică a început în Istmina, în departamentul Choco, unde la ora locală 1:08 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,0, la o adâncime de 39 de kilometri.

Ulterior, în departamentul Bolivar a fost înregistrat un seism superficial cu magnitudinea 2,3. Mișcarea tectonică a afectat inclusiv zonele din apropierea localităților Simiti și Santa Rosa del Sur.

Tot în Los Santos fusese înregistrat, la ora 1:53, un cutremur cu magnitudinea 3,1 și o adâncime de 152 de kilometri. Seismul a fost resimțit și în localitățile învecinate.

Primarul din Los Santos, Diego Armando Mendoza, a transmis că mișcarea seismică a provocat îngrijorare în rândul populației, dar că nu au fost raportate pagube grave sau persoane rănite. Două persoane au semnalat probleme la locuințe, însă acestea nu ar fi fost grave.

Noul seism se produce la numai două săptămâni după cutremurul puternic care a lovit vestul Columbiei pe 10 august.

Seismul respectiv a avut magnitudinea 7,4 și a provocat pagube extinse în Choco și în alte regiuni ale țării. Potrivit autorităților, cel puțin 321 de persoane au murit, iar peste 4.500 au fost rănite.