Un nou seism puternic s-a produs în Indonezia. Insula Flores a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 5,9

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs joi în regiunea insulei Flores din Indonezia, potrivit informațiilor anunțate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) și Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ).

Seismul a avut loc la ora 02:47 GMT și s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit informațiilor preluate de agențiile Reuters și Xinhua. Indonezia se află pe așa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, o regiune cunoscută pentru activitatea seismică și vulcanică intensă. Această activitate este determinată de convergența mai multor plăci tectonice.

Seismul de joi are loc după un cutremur puternic produs în aceeași zonă. Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a zguduit sâmbătă coastele insulei Flores, în provincia indoneziană Nusa Tenggara de Est. Seismul cu magnitudinea 7,7 s-a soldat cu aproximativ 70 de morți și sute de răniți, potrivit informațiilor din Indonezia.

Cercul de Foc al Pacificului este una dintre cele mai active regiuni seismice și vulcanice de pe glob. Acesta se întinde de-a lungul marginilor Oceanului Pacific și cuprinde numeroase țări din Asia, Oceania și cele două Americi. Regiunea este cunoscută pentru numărul ridicat de cutremure și erupții vulcanice.

Activitatea seismică intensă este determinată de mișcarea și interacțiunea mai multor plăci tectonice. În anumite zone, plăcile se apropie și una poate coborî sub cealaltă, în timp ce în alte regiuni acestea se deplasează în direcții diferite. Aceste procese generează tensiuni în scoarța terestră, care se pot elibera sub forma cutremurelor.

Indonezia se află în Cercul de Foc al Pacificului și este una dintre țările în care activitatea tectonică este deosebit de intensă. Arhipelagul este situat la intersecția mai multor plăci tectonice, motiv pentru care seismele și erupțiile vulcanice sunt fenomene frecvente în această zonă.

Cercul de Foc al Pacificului se întinde pe aproximativ 40.000 de kilometri și înconjoară o mare parte din Oceanul Pacific. Printre țările aflate în această regiune se numără Japonia, Filipine, Indonezia, Noua Zeelandă, Chile și Mexic, precum și zone de pe coasta vestică a Statelor Unite și a Canadei.